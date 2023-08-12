Кессиэ попрощался с «Барсой»: «Было честью побеждать и бороться за вас. Наши пути разошлись, но я всегда буду за вас болеть»

Теги Барселона Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Франк Кессиэ Футбол

Франк Кессиэ попрощался с «Барселоной».

Кессиэ выступал за «Барселону» в сезоне-2022/23, перейдя на правах свободного агента из «Милана». Этим летом ивуариец за 12,5 млн евро перешел в саудовский «Аль-Ахли».

«Для меня было честью и привилегией носить эти цвета, побеждать и бороться за вас. Я доволен этим годом как лично, так и для команды.

Хочу поблагодарить болельщиков, с которыми я всегда буду заодно. Теперь наши пути разошлись, но я всегда буду болеть за вас! Вперед, «Барса»!» – сказал полузащитник.

Кессиэ провел за «Барселону» 43 матча во всех турнирах, отметившись 3 голами и 3 голевыми передачами. Его подробная статистика доступна здесь.

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10 комментариев

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rigobersong
Какой-то ноунейм Кайседо 120 млн, топарь Кессие с отличными сезонами в Серии А, и неплохим в ЛА Лиге 12:)) Просто бред:))
+10
-2
+8
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Ramil Usmanov
Спасибо Франк! Это было 3 нужных гола.
+8
-3
+5
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Вячеслав Новиков
Спасибо и тебе, не подошёл, но оставил хорошие впечатления, пожелаю только удачи
+1
0
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Кокич
Франк Кессиэ: " Всякое может случиться, но знайте:
где бы вы ни были, где бы я ни был, я всегда буду
помнить о вас, я обязательно вас найду..."
+1
-1
0
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!!!Bata!!!
А мог бы стать легендой Милана.
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Budabuda
Ответ !!!Bata!!!
А мог бы стать легендой Милана.
с зп 3 ляма?
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