Кессиэ попрощался с «Барсой»: «Было честью побеждать и бороться за вас. Наши пути разошлись, но я всегда буду за вас болеть»

Франк Кессиэ попрощался с «Барселоной».

Кессиэ выступал за «Барселону» в сезоне-2022/23, перейдя на правах свободного агента из «Милана». Этим летом ивуариец за 12,5 млн евро перешел в саудовский « ».

«Для меня было честью и привилегией носить эти цвета, побеждать и бороться за вас. Я доволен этим годом как лично, так и для команды.

Хочу поблагодарить болельщиков, с которыми я всегда буду заодно. Теперь наши пути разошлись, но я всегда буду болеть за вас! Вперед, «Барса»!» – сказал полузащитник.

провел за «Барселону» 43 матча во всех турнирах, отметившись 3 голами и 3 голевыми передачами. Его подробная статистика доступна здесь.

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