Кубок арабских чемпионов. 1/2 финала. «Аль-Наср» Роналду против иракской «Аль-Шорты», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Шабабом»
«Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет с «Аль-Шортой» в 1/2 финала Кубка арабских чемпионов.
Кубок арабских чемпионов
1/2 финала
Абха, Саудовская Аравия
«Аль-Шорта» Ирак – «Аль-Наср» Саудовская Аравия – 18:00
Таиф, Саудовская Аравия
«Аль-Хилаль» Саудовская Аравия – «Аль-Шабаб» Саудовская Аравия – 21:00
Примечание: время начала матчей – московское.
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