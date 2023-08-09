Кубок арабских чемпионов. 1/2 финала. «Аль-Наср» Роналду против иракской «Аль-Шорты», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Шабабом»

Теги Криштиану Роналду результаты высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд высшая лига Ирака Аль-Шабаб Малком Аль-Шорта Футбол

«Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет с «Аль-Шортой» в 1/2 финала Кубка арабских чемпионов.

Кубок арабских чемпионов

1/2 финала

Абха, Саудовская Аравия

«Аль-Шорта» Ирак – «Аль-Наср» Саудовская Аравия – 18:00

Таиф, Саудовская Аравия

«Аль-Хилаль» Саудовская Аравия – «Аль-Шабаб» Саудовская Аравия – 21:00

Примечание: время начала матчей – московское.

Гид по звездам в Саудовской Аравии: больше всего в «Аль-Насре» (Роналду + Мане!), у «Аль-Ахли» топ-трио из АПЛ

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24 комментария

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Владимир Самсонов
Ответ Ебздрогыч
Обладателем кубка арабских чемпионов будет Аль - ...
Каида
+17
-2
+15
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EmilAshikyan
Все вместе болеем за Аль Наср Роналду или Аль Хиляль Малкома ✊🏻🤞🏻
+6
-4
+2
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San9
Удачи Малкому!
+3
-2
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Jan Paskel
Ответ EmilAshikyan
Все вместе болеем за Аль Наср Роналду или Аль Хиляль Малкома ✊🏻🤞🏻
ещё мой дед за Аль-Шорту болел, так что я за них
+2
-1
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VERBLYUD
Ответ Artem Piatkov
Игроки с 1000 и больше очков по гол+пас за всю карьеру: 🥇 Месси - 1172 очков (814+358) 🥈 Пушкаш - 1133 очков (729+404) 🥉 Пеле - 1131 очков (762+369) 🏅 Роналду - 1114 очков (841+273) Удачи Роналду! Пора обгонять и Пеле, и Пушкаша
У Кришти 1077 (841+236).Это еще сколько он должен замыкать в пустые, чтобы догнать Пеле и Пушкаша?)
+4
-3
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Ебздрогыч
Обладателем кубка арабских чемпионов будет Аль - ...
+5
-5
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ArnoNeputevy
Названия иракских команд: "Аль-Шорты", "Аль-Легинсы", "Аль-Джинсы", "Аль-Панталоны", "Аль-Кальсоны", "Аль-Галифе", "Аль-Портки", "Аль-Рейтузы", "Аль-Лосины", "Аль-Труханы", "Аль-Стринги", "Аль-Труселя".
+6
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Ярик01
Почему Al Nassr называют Ал Наср. Верните клубу двойную эс
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Игорь Новиков
Ответ EmilAshikyan
Все вместе болеем за Аль Наср Роналду или Аль Хиляль Малкома ✊🏻🤞🏻
В финале встретятся)
+3
-3
0
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EmilAshikyan
Ответ Игорь Новиков
В финале встретятся)
Значит будем глорить за обоих :)
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