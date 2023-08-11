«Бред не комментируем». Медведев об отказе продать Барриоса в «Ноттингем Форест»
Александр Медведев назвал бредом информацию о Вильмаре Барриосе.
Ранее появилась информация, что «Зенит» не отпустил полузащитника в «Ноттингем Форест» за 11,5 миллиона евро. Петербургский клуб потребовал за футболиста 20 миллионов.
По данным источника, зимой Барриос рассказал «Зениту» об интересу «Ноттингема», но в клубе его попросили подождать до лета, футболист согласился. При этом в апреле колумбиец уже согласовал контракт с «Ноттингемом».
Отмечается, что Барриос разочарован поведением «Зенита» и решительно настроен покинуть команду.
«Бред не комментируем», – сказал на это генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
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