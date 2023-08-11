«Бред не комментируем». Медведев об отказе продать Барриоса в «Ноттингем Форест»

Теги Зенит премьер-лига Россия Ноттингем Форест Александр Медведев Вильмар Барриос Спорт-Экспресс Футбол

Александр Медведев назвал бредом информацию о Вильмаре Барриосе.

Ранее появилась информация, что «Зенит» не отпустил полузащитника в «Ноттингем Форест» за 11,5 миллиона евро. Петербургский клуб потребовал за футболиста 20 миллионов.

По данным источника, зимой Барриос рассказал «Зениту» об интересу «Ноттингема», но в клубе его попросили подождать до лета, футболист согласился. При этом в апреле колумбиец уже согласовал контракт с «Ноттингемом».

Отмечается, что Барриос разочарован поведением «Зенита» и решительно настроен покинуть команду.

«Бред не комментируем», – сказал на это генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

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20 комментариев

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2vdhrvmmzf
У Медведева Венделл 3 недели в Питер летел (а вот инфа Карпа как раз была верной), так что к его комментариям бред тоже вполне применимо
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IceBear27
11 миллионов за Барриоса - это смешно. И к тому же, англичане не станут даже эти деньги платить)
+9
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Но ведь прокомментировал же 😂
+10
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+5
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fil_spb
*Пьяный и дурной* бред не комментируем. Вот так лучше.
+10
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+3
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Паровоз19
и чё?
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alexmixer9
Ответ IceBear27
11 миллионов за Барриоса - это смешно. И к тому же, англичане не станут даже эти деньги платить)
Ну ему в целом 20-25 красная цена, учитывают обстановку почему бы не попробовать сбить в 2 раза?
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Monksik Murkin
С Англичан надо драть 40 млн фунтов минимум.
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interested
Слово "бред" обнуляет любое высказывание.
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Slavnov
Побежали крысы с тонущего корабля...
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alexmixer9
Ответ Monksik Murkin
С Англичан надо драть 40 млн фунтов минимум.
За 29 летнего футболиста, который никогда не играл в топ чемпионате и в ЕК не феерил
Да можно и все 100 просить с таким данными
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