«Зенит» не отпускает Барриоса в «Ноттингем» за 11,5 млн евро, потребовав 20 млн. Зимой его просили подождать лета, игрок недоволен поведением клуба (Иван Карпов)

Теги Зенит премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Ноттингем Форест Вильмар Барриос Футбол

«Зенит» не отпустил Вильмара Барриоса в «Ноттингем» за 11,5 млн евро.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, петербургский клуб потребовал за футболиста 20 млн.

Зимой Барриос рассказал «Зениту» об интересу «Ноттингема». В клубе его попросили подождать до лета, Барриос согласился. В апреле футболист согласовал контракт с «Ноттингемом».

Затем «Зенит» сообщил, что не отпустит Барриоса менее чем за 20 млн евро. По данным Карпова, «Ноттингем» намерен предложить за игрока 8,5+3 млн евро. Российский клуб не готов его принять и, как утверждает источник, просит футболиста подождать до матча со «Спартаком».

Отмечается, что Барриос разочарован поведением «Зенита» и решительно настроен покинуть команду. 

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

56 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
p8p88
новые офигительные истории от алкаша Карпова
+43
-15
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
шатанледс 12
просто скопирую пост кафешки:
"В случае ухода Барриоса "Зенит" намерен забрать игрока "Локомотива" Карпукаса.

Решение уже доведено до руководства "Локомотива" посредством телефонного звонка из "Газпрома".

Мотивация трансфера - сделать больно неким болельщикам "Локо" из телеграма, которые все никак не бросят дурацкую привычку писать херню про "Зенит" с пометкой "инсайд".
+21
-4
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Дудорев
Норм вы раздуплились, когда уже над алкашом этим уже и клуб и Медведев успели посмеяться. Плохо работаете
+24
-11
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЛыСъ
Ответ igls54
"Карп отмороженый". В роли В. Барриоса - М. Неелова
Скорее - Карп заспиртованый
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pertinax Gandi
Ответ Роберт Дауни-средний
интересно, красно белый клоун Карп реально не вдупляет, насколько его инсайды рофельны?
Он разве не локо-фан?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evil_Alastar
Как же часто стал Карп набрасывать на Зенит. Ну и там даже сам Ноттингем опроверг🙂
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fil_spb
Карп все набрасывает и набрасывает, а спортс все тащит и тащит этот мусор.
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spartakovec navsegda
Такого уровня опорник сборной Колумбии за 11? Похоже на очередные английские вредности.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IceBear27
То есть сделать сетку Кубка России не можете уже второй год, а бредни Карпова и Заремы постить - так пожалуйста?)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фёдор Кузнецов
Удивительно что во всей России самый популярный инсайдер, это бредящий алкаш Карпов
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hoook
Это сколько терпила Карп держал в себе такую бомбу, что б подкинуть аккурат ближе к спартаку.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Agabekyan
Ответ Pertinax Gandi
Он разве не локо-фан?
Он фанат русского стандарта
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Филиппов
К Карпу видимо источники после бутылки беленькой приходят, он скоро и не такое придумывать будет
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Василь Еремеев
Там в Англии запретили сделки с клубами рпл или нет?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
chiga
Как они интересно денежку будут перечислять? Или как обычно, никак?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
"Карп отмороженый". В роли В. Барриоса - М. Неелова
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergei Demidenkov
Судя по всему, этот чудак рубится в симулятор и публикует эдесь результаты своей игры. Или просто гадит, натура такая!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Caniball
Тут не хватает еще:
Поэтому Барриос в конце матча с Динамо безрассудно полетел двумя ногами сзади в подкат, чтобы получить максимальное число матчей дисквалификации, раз его не отпускают, но проплаченный Газпромом КДК дал всего 1 матч, что крайне расстроило Барриоса!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роберт Дауни-средний
интересно, красно белый клоун Карп реально не вдупляет, насколько его инсайды рофельны?
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dimamak10
Ответ fil_spb
Карп все набрасывает и набрасывает, а спортс все тащит и тащит этот мусор.
А мы открываем читаем и комментируем
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
"Сообщается что Барриос недоволен... "
Кто сообщает, кому сообщает, что сообщает? Где указание на источник? Сплошное ОБК ( одна бабка сказала). Привлекать бы таких карповых за непроверенную инфу, а лучше по фейсу пару раз.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey Kuznetsov
у Кейна появился брат по несчастью
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Как всегда перед туром Карпову нашептал мифический источник знакомый с ситуацией.

Вильмар Барриос: «Хочу еще много лет биться вместе с «Зенитом» за самые высокие награды и еще много раз стать чемпионом»
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Семин
Ответ Василь Еремеев
Там в Англии запретили сделки с клубами рпл или нет?
Как минимум, будут вопросы по оплате
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mynicipal
Карпов это помойка слухов и сплетен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий