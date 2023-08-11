Адольфо Гайч: «Русский язык намного сложнее итальянского. Пока выучил только базовые вещи»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Адольфо Гайч Футбол

Адольфо Гайч сказал, что ему с трудом дается русский язык.

– Как русский язык? Стал разговаривать на нем лучше?

– Русский – очень сложный язык. Пока выучил только базовые вещи, которые нужны для общения. В остальном ваш язык намного сложнее итальянского, – сказал аргентинский форвард ЦСКА.

Ранее Гайч играл в аренде в итальянских «Беневенто» и «Вероне», а также в испанской «Уэске».

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8 комментариев

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Мельников Михаил
Вот увалень, конечно. И провал селекции ЦСКА. Но сам он негативных чувств не вызывает вообще. В отличиеи, например, от Эджуке, который бесил ещё и до своего демарша
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Дядя ТУРА
Ответ CriminalJoint62
Как же достали эти ленивые леги. Просто их никто не заставляет учить, как в той же АПЛ или Ла Лиге
Испанский и Английский намного легче для восприятия и учебы
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0
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