Адольфо Гайч: «Русский язык намного сложнее итальянского. Пока выучил только базовые вещи»

Адольфо Гайч сказал, что ему с трудом дается русский язык.

– Как русский язык? Стал разговаривать на нем лучше?

– Русский – очень сложный язык. Пока выучил только базовые вещи, которые нужны для общения. В остальном ваш язык намного сложнее итальянского, – сказал аргентинский форвард ЦСКА.

Ранее Гайч играл в аренде в итальянских «Беневенто» и «Вероне», а также в испанской «Уэске».

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