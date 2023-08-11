Адольфо Гайч: «Русский язык намного сложнее итальянского. Пока выучил только базовые вещи»
Адольфо Гайч сказал, что ему с трудом дается русский язык.
– Как русский язык? Стал разговаривать на нем лучше?
– Русский – очень сложный язык. Пока выучил только базовые вещи, которые нужны для общения. В остальном ваш язык намного сложнее итальянского, – сказал аргентинский форвард ЦСКА.
Ранее Гайч играл в аренде в итальянских «Беневенто» и «Вероне», а также в испанской «Уэске».
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