Масалитин о ЦСКА: «Нужен забивной форвард. Заболотный не подходит для созидания, Гайч такого же плана, Чалов на голодном пайке»

Валерий Масалитин считает, что ЦСКА должен подписать забивного форварда.

Экс-игрок армейцев высказался после поражения красно-синих от «Урала» (1:2) в 1-м туре Мир .

«Не хватает Облякова. Иван способен придумать что-то необычное. Кучаев пытался дирижировать атаками, но далеко не все поучалось. Мало вразумительных действий...

Надо что-то делать впереди. Нужен забивной форвард. Ну как Заболотный не реализовал свой момент в первом тайме? Чалова нужно чаще снабжать мячами, он практически на голодном пайке в последнее время.

Если ставишь созидательный футбол, то тебе не подойдет. Он может пригодиться в концовке, когда надо додавить, перейти на силовую манеру игры. А выпускать его в старте... Не знаю...

Вот сейчас, как я понимаю, отдает молодого Яковлева в аренду в «Химки». Зачем? На мой взгляд, он интереснее Заболотного, вариативнее. Я бы именно его ставил с первых минут, наигрывал пару с .

В Гайча же я не верю. Он такого же плана, как и Заболотный. Но Антон хоть за верховые мячи цепляется, что-то скидывает. А аргентинец и вверху ничего не может... КПД низкий. Вроде бы здоровый, а борьбу в воздухе проигрывает. Только желтую получил сегодня. Вот и все», – сказал .