Масалитин о ЦСКА: «Нужен забивной форвард. Заболотный не подходит для созидания, Гайч такого же плана, Чалов на голодном пайке»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Валерий Масалитин Антон Заболотный Федор Чалов Адольфо Гайч Футбол

Валерий Масалитин считает, что ЦСКА должен подписать забивного форварда.

Экс-игрок армейцев высказался после поражения красно-синих от «Урала» (1:2) в 1-м туре Мир РПЛ.

«Не хватает Облякова. Иван способен придумать что-то необычное. Кучаев пытался дирижировать атаками, но далеко не все поучалось. Мало вразумительных действий...

Надо что-то делать впереди. Нужен забивной форвард. Ну как Заболотный не реализовал свой момент в первом тайме? Чалова нужно чаще снабжать мячами, он практически на голодном пайке в последнее время.

Если ставишь созидательный футбол, то Заболотный тебе не подойдет. Он может пригодиться в концовке, когда надо додавить, перейти на силовую манеру игры. А выпускать его в старте... Не знаю...

Вот сейчас, как я понимаю, ЦСКА отдает молодого Яковлева в аренду в «Химки». Зачем? На мой взгляд, он интереснее Заболотного, вариативнее. Я бы именно его ставил с первых минут, наигрывал пару с Чаловым.

В Гайча же я не верю. Он такого же плана, как и Заболотный. Но Антон хоть за верховые мячи цепляется, что-то скидывает. А аргентинец и вверху ничего не может... КПД низкий. Вроде бы здоровый, а борьбу в воздухе проигрывает. Только желтую получил сегодня. Вот и все», – сказал Масалитин.

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4 комментария

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Сергей48
Понятно, что ЦСКА, как и любой команде, не помешал бы забивной форвард? Но, где его взять?)
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Spaten
Забивные форварды на дороге не валяются
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SadlerRG
Тоже не понимаю ситуацию с Яковлевым. Сколько помню матчей с ним - старается, прессингует, цепляется за мяч, добавил в габаритах и силовой борьбе, напрягает защиту.
Чалову нужен не столб, а тот кто будет сминать, терзать оборону противника и освобождать пространство - Феде нужен простор.
А Заболотный валится от каждого чиха - смешно наблюдать при его размерах. Да и скидывает так себе.
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ЖЭКА 81
ЦСКА нужен атакующий, креативный полузащитник типа Головина или Влашича! Настоящий опорник типа Вернблума или Рахимича! И команда попрёт! А с такой тройкой как Мухин, Зделар, Мендес далеко не уехать!
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