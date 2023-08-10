ЦСКА может отдать Гайча в аренду «Оренбургу»
Форвард ЦСКА «Оренбурга» Адольф Гайч может перейти в «Оренбург».
Об этом рассказал спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.
«Мы работаем в направлении трансферов, будет как минимум еще один переход в нашу команду.
Что касается Адольфо Гайча, то его аренда в «Оренбург» также возможна, он находится в нашем списке, идет рабочий процесс, пытаемся договориться с агентом футболиста и ЦСКА.
В целом, аргентинский нападающий один из трех наших вариантов. Пока разглашать другие имена не буду, обо всем скоро обязательно узнаете», – сказал Андреев.
С января Гайч выступал за «Верону» на правах аренды. Контракт форварда рассчитан до лета 2025 года. Его статистика – здесь.
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Гайчу надо играть постоянно, а не по 5 мин. Плюс хоть немного вернём денег на аренде.
Тренеры наверное видят как кто тренируется каждый день
Ну и такого куцего состава как сейчас у нас на моей памяти не было