ЦСКА может отдать Гайча в аренду «Оренбургу»

Форвард ЦСКА «Оренбурга» Адольф Гайч может перейти в «Оренбург».

Об этом рассказал спортивный директор « » .

«Мы работаем в направлении трансферов, будет как минимум еще один переход в нашу команду.

Что касается , то его аренда в «Оренбург» также возможна, он находится в нашем списке, идет рабочий процесс, пытаемся договориться с агентом футболиста и .

В целом, аргентинский нападающий один из трех наших вариантов. Пока разглашать другие имена не буду, обо всем скоро обязательно узнаете», – сказал Андреев.

С января Гайч выступал за «Верону» на правах аренды. Контракт форварда рассчитан до лета 2025 года. Его статистика – здесь.

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