ЦСКА может отдать Гайча в аренду «Оренбургу»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Оренбург Дмитрий Андреев Адольфо Гайч Футбол

Форвард ЦСКА «Оренбурга» Адольф Гайч может перейти в «Оренбург».

Об этом рассказал спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

«Мы работаем в направлении трансферов, будет как минимум еще один переход в нашу команду.

Что касается Адольфо Гайча, то его аренда в «Оренбург» также возможна, он находится в нашем списке, идет рабочий процесс, пытаемся договориться с агентом футболиста и ЦСКА.

В целом, аргентинский нападающий один из трех наших вариантов. Пока разглашать другие имена не буду, обо всем скоро обязательно узнаете», – сказал Андреев.

С января Гайч выступал за «Верону» на правах аренды. Контракт форварда рассчитан до лета 2025 года. Его статистика – здесь.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER по промокоду SPORTS

Материалы по теме

44 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Серёга Соколов
Отдайте лучше ЗЕ,вас все фанаты по человечески просят!!!
+94
-2
+92
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
timoff6@mail.ru
Гайч уже лучше Зэболтоного
+47
-4
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MSD-DenCheeck
может лучше Заболотного?
+28
0
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sasha-1992
Ответ супермяч
Все такие эксперты... Гайчу надо играть постоянно, а не по 5 мин. Плюс хоть немного вернём денег на аренде. Тренеры наверное видят как кто тренируется каждый день
В арендах он достаточно играл и в Беневенто и в Вероне и в Уэске из Сегунды только нигде толком себя не проявил, он просто слабый игрок примерно одного уровня с Заболотных
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Quiet Dad
и так скамейки нет...
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
angry horse
А кем играть собираемся?🤔
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"ЦСКА"!!!
Ответ Shuller18
Ой, а Гайч ну такая полезная единица на скамейке) Он что есть, что нет.
Он по любому лучше Заболотного!!! Во всех компонентах!!!
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
eggor404
Ну так-то нормальный вариант, наберётся опыта в РПЛ, может даже выстрелить в Оренбурге, но ЦСКА и так играть некем и как никогда нужен форвард, который сможет хотя бы в пустые с метра забивать
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Елфутин
Ответ angry horse
А кем играть собираемся?🤔
Заболотным
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
супермяч
Все такие эксперты...
Гайчу надо играть постоянно, а не по 5 мин. Плюс хоть немного вернём денег на аренде.
Тренеры наверное видят как кто тренируется каждый день
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Серёга Соколов
Ответ lexus Воронин
базара нет. зе в пустые и то не всегда может попасть
Я бы даже сказал,чаще мажет, нежели попадает
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lexus Воронин
Ответ Серёга Соколов
Отдайте лучше ЗЕ,вас все фанаты по человечески просят!!!
базара нет. зе в пустые и то не всегда может попасть
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BORGOMI
Ответ Владимир Лоншаков
Совсем без головы руководство ЦСКА, идя навстречу пожеланиям Федотова, а не лучше отдать, не в аренду, а продать, причём, бесплатно неумеху Заболотного и, в придачу, отдать самого Федотова, денег в Оренбурге много, у Федотова и зарплата в разы вырастет. Чем не вариант?
Согласен, Федотов уже достал. Вот без него что ни год, так 4-5 места. Всяко лучше, чем серебро да кубки
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Елфутин
Заболотно куда нибудь отдайте, хоть в ГазМяс какой, а Гайч хоть старается и в ворота попадает
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MiniVan
Лучше бы Забу отдали
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shuller18
Ответ Владимир Лоншаков
Он также сочинцев привёл ко 2-му месту и что толку? Что у "Сочи", что у ЦСКА никакого качества игры, просто везения, если бы хорошо играли, то такого отрыва от "Зенита" не было бы. А Кубок взяли после 11-и метровых, а это лотерея, хоть и Игорь нас спас. Так что не очень то отличался ЦСКА от того ЦСКА, что занимал 4-5 места, я не на что не указываю, просто моё мнение, игры, как таковой, как не было, так и нет, лишний раз это доказывает вчерашняя игра в Воронежем.
Очень отличаются ЦСКА Федотова и ЦСКА последних лет. Как по результатам, так и по многим другим показателям.
Ну и такого куцего состава как сейчас у нас на моей памяти не было
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"ЦСКА"!!!
Заболотный это недоразумение футболиста!!!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тимур Гарипов
Да вы гоните...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Смирнов
Давайте всех уже раздадим
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Babusya
Ну да, Гайча в аренду, а любимчика Заболотного в завсегдатые основы. Жесть!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
.ru
А не мог бы ЦСКА взять нападающего?.. хотя бы в аренду
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ahmad Munir
Ответ dimamak10
Гайч не любимчик тренера , а всего лишь сильнее как игрок
Ну вот и посмотрим, кто сильнее. В Оренбурге Гайч будет на виду и в том же чемпионате (а не в более сильной Серии А). По моему, у них с Заболотным КПД примерно одинаковый, но Антон больше подходит тренеру стилистически. Если ты думаешь, что он играет только потому что русский, то посмотри на Кучая и Ваню, которые сидят под другими американцами
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Гусев
Лучше Заболотного отдали бы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей48
А брали с прицелом на лидерство?! А теперь не нужен стал очередной иностранец? Деньги на ветер? Адольф прям мечтал оказаться в Оренбурге?))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Белов
Ответ Олег Елфутин
Заболотным
который с двух метровбьет выше ворот)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий