Де Хеа не впечатляет Анчелотти, тренер «Реала» готов наложить вето на его трансфер

Теги Карло Анчелотти Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Давид Де Хеа Футбол

Давид Де Хеа вряд ли перейдет в «Реал».

По данным COPE, испанец не впечатляет главного тренера Карло Анчелотти, который готов наложить вето на трансфер экс-вратаря «Манчестер Юнайтед».

Напомним, основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа ранее получил травму крестообразных связок и рискует пропустить весь сезон.

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60 комментариев

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therealgreenman
Анчелотти > факс
+48
-2
+46
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RealJon
Вот именно, люди тут шутят, а для самых фанов Реала это не шутка )))
Буну - это самое оптимальное решение
Марокканец еше был партнёром Куртуа в Атлетико в 14м году
+38
-5
+33
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Артём Толоконников
Ответ Александр Елисеев
Не понимаю, почему Беллингема тогда не взяли?
Он сам не захотел
+19
0
+19
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jane gunn
Буну - самый адекватный вариант для Реала
+12
0
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madrilenos
Ответ RealJon
Вот именно, люди тут шутят, а для самых фанов Реала это не шутка ))) Буну - это самое оптимальное решение Марокканец еше был партнёром Куртуа в Атлетико в 14м году
Севилья запросила 30м и плюс в январе он уедет на кубок Африки. Вариант он идеальный, но много минусов намечается
+14
-2
+12
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Плакса Джон ушел налево
Грузина из Валенсии купит, инфа сотка
+11
-2
+9
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Dexter Morgan
Навас лучше.
+8
0
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JENNINGS
Ответ jane gunn
Буну - самый адекватный вариант для Реала
Зимой будет Кубок Африки, на ответственном этапе сезона Лунин будет играть?
+5
-1
+4
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topeleven
Ответ jane gunn
Буну - самый адекватный вариант для Реала
Ливакович еще? В Баварию или Реал можно
+3
0
+3
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Александр Елисеев
Ответ Артём Толоконников
Он сам не захотел
А, понял, вопросов нет)
+2
0
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паяльная лампа
Ответ Uriy walmart
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как будто навас за это не время не сдал
+2
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Мукунку хороший
Старый чемодан)
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Bleffinho
Наваса арендовать надо
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гилберт
Трансфер откуда? Из дома?
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Sanan1908
Ответ NottinghamForest79
ау СПОРТС.. кАЙСЕДО ПЕРЕШЁЛ В ЛИВЕР ЗА 110
Чтоооо? 😳😳
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Геннадий Чеботарев
мнение анчелоти по барабану перцу.
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Dexter Morgan
Ответ Гекдениз Кардениз
старый уже , когда немцы их громили 7-1 наглядно видно было как просел в прыгучести и реакции, лет 5 назад был топ
Ну Навас вообще не причём там. Он и сейчас топ. При этом не будет проблем с ним, когда Куртуа вернётся. Реалу сейчас нужен надёжный вратарь, который при этом не будет переживать, что Куртуа вернётся и выйдет снова на первый план. Навес всегда был профессионалом. А тем более, что он легенда Реала. Ну и свой. Ему не нужно будет адаптироваться.
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Гекдениз Кардениз
Ответ madrilenos
Севилья запросила 30м и плюс в январе он уедет на кубок Африки. Вариант он идеальный, но много минусов намечается
за 30ку топ вратарь это халява , а с Алавесами можно и с дублером сиграть
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AnMe
Анчи прав. Лучше уже Буну или Наваса
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songbilong
Ответ Йозеф Блаттер
Да какой Навас, что вы все заладили. Это средний игрок, и всегда им был. То что ему повезло взять ЛЧ, это не делает его топом, да хайлайти конечно набирал за сезон, но ещё больше привозил. Сколько при нем Реал пропускал мячей, которые Тибо шёлкает как орешки. ЧМ 2014 была его минутка славы, и то некто Очоа его затмил.
я вот согласен с тобой, Навас вообще не уровень Реала, постоянно глотал голы издали, особенно Барсуков, разонравился парень
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pulyalke
может пора уже купить ливаковича?
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FortMinor
у Де Хеа золотая перчатка за прошлый сезон, так что инфа про вето фэйк
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songbilong
Ответ Геннадий Чеботарев
мнение анчелоти по барабану перцу.
и фанатам :))
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songbilong
я вот лично верю в Де Хея, он сможет вернуться в топы
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Uriy walmart
Ответ паяльная лампа
как будто навас за это не время не сдал
Последние полгода в порядке. Потом будет вторым
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