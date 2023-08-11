Де Хеа не впечатляет Анчелотти, тренер «Реала» готов наложить вето на его трансфер
Давид Де Хеа вряд ли перейдет в «Реал».
По данным COPE, испанец не впечатляет главного тренера Карло Анчелотти, который готов наложить вето на трансфер экс-вратаря «Манчестер Юнайтед».
Напомним, основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа ранее получил травму крестообразных связок и рискует пропустить весь сезон.
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