Де Хеа не впечатляет Анчелотти, тренер «Реала» готов наложить вето на его трансфер

Давид Де Хеа вряд ли перейдет в «Реал».

По данным COPE, испанец не впечатляет главного тренера , который готов наложить вето на трансфер экс-вратаря « ».

Напомним, основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа ранее получил травму крестообразных связок и рискует пропустить весь сезон.

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