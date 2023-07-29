Дуайт Йорк: «Онана не так хорош, как Де Хеа. Как бы те, кто критиковал Давида, не стали просить его вернуться»

Дуайт Йорк не считает Андре Онана вратарем одного уровня с Давидом Де Хеа.

«Манчестеру» нужно быть осторожнее в своих желаниях. Несмотря на все хорошее, что Де Хеа сделал для «Манчестер Юнайтед», его карьера закончилась очень плохо. Я надеюсь, что это не вернется к «МЮ» бумерангом после того, как они купили Онана. С желаниями нужно быть осторожнее.

Де Хеа – обладатель «Золотой перчатки», выдающийся игрок, который совершал ошибки, как и все мы. Выиграть «Золотую перчатку» – то же самое, что выиграть «Золотую бутсу» и стать лучшим бомбардиром клуба. И при этом клуб меняет его на другого.

Мне такое не по нраву. На мой взгляд, Онана не так хорош, как Де Хеа, и людям стоит относиться к нему с большой осторожностью. Я уже видел Онана, Премьер-лига – это совсем другое дело, учитывая скорость игры и то, как часто тебя прессингуют. Онана иногда пытается быть полевым игроком, а не вратарем.

Я буду пристально следить за этим парнем. Как бы люди, которые критиковали Де Хеа и хотели, чтобы он ушел, не стали просить его вернуться. Надеюсь, такого не случится», – заявил бывший игрок « ».

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