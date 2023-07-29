Дуайт Йорк: «Онана не так хорош, как Де Хеа. Как бы те, кто критиковал Давида, не стали просить его вернуться»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Давид Де Хеа Дуайт Йорк Андре Онана Футбол

Дуайт Йорк не считает Андре Онана вратарем одного уровня с Давидом Де Хеа.

«Манчестеру» нужно быть осторожнее в своих желаниях. Несмотря на все хорошее, что Де Хеа сделал для «Манчестер Юнайтед», его карьера закончилась очень плохо. Я надеюсь, что это не вернется к «МЮ» бумерангом после того, как они купили Онана. С желаниями нужно быть осторожнее.

Де Хеа – обладатель «Золотой перчатки», выдающийся игрок, который совершал ошибки, как и все мы. Выиграть «Золотую перчатку» – то же самое, что выиграть «Золотую бутсу» и стать лучшим бомбардиром клуба. И при этом клуб меняет его на другого.

Мне такое не по нраву. На мой взгляд, Онана не так хорош, как Де Хеа, и людям стоит относиться к нему с большой осторожностью. Я уже видел Онана, Премьер-лига – это совсем другое дело, учитывая скорость игры и то, как часто тебя прессингуют. Онана иногда пытается быть полевым игроком, а не вратарем.

Я буду пристально следить за этим парнем. Как бы люди, которые критиковали Де Хеа и хотели, чтобы он ушел, не стали просить его вернуться. Надеюсь, такого не случится», – заявил бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

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17 комментариев

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Cearvm
Просить вернуться Де Хеа точно очень глупо. Даже если Онана не заиграет, МЮ нужен будет другой современный топ-вратарь с адекватной зарплатой и молодым возрастом. В этом смысле Давид собрал бинго.
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Marina_Greta
Ответ Direct free kick
Так и будет. Онана не топ вратарь, люди купились на удачную игру в ЛЧ, но и там фарта было полно. Например штанги Порту, который обязаны были становится голами и заканчивать всё в 1/8
Кого лучше МЮ мог купить в данный момент? Из всех вариантов, какие приписывали, Онана наверное, самый лучший.
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Любезный Коссутий
Ответ therealgreenman
Вот бы сейчас после одного товарняка уже делать выводы…
Давид бы однозначно перехватил бы парашют Беллингема, и отразил бы удар ножницами Хоселу.
точно также, как он отражал удары Гундогана в финале КА. хотя, нет, не отражал
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Cruel Snake
Де Хеа уже не тот, к сожалению. Возраст, время берёт своё. Когда-то его всё равно надо было менять, сейчас просто получилось с топ голкипером договориться
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therealgreenman
Вот бы сейчас после одного товарняка уже делать выводы…
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Любезный Коссутий
всегда присутствуют определенные опасения, когда меняется эпоха (а ДДХ - это эпоха в МЮ). поэтому старина Дуайт так переживает. но убрать двух привозил (ДДХ и Макгавра) - стратегическая задача МЮ, с половиной которой, они успешно справились. и если МЮ хочет прогрессировать (а ДДХ давно никакого прогресса не дает), то эти изменения просто необходимы.
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Фран
Де Хеа ментально слабый вратарь, от которого сборная Испании настрадалась, да и МЮ не меньше. Такие игроки будут шикарны в любом среднем клубе или выше среднего. Однако, МЮ как клуб и бренд - это топ-уровень, если хотят вернуться наверх, то с такими игроками надо расставаться без сожалений.
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Аркадий Аркадич
Ответ Любезный Коссутий
всегда присутствуют определенные опасения, когда меняется эпоха (а ДДХ - это эпоха в МЮ). поэтому старина Дуайт так переживает. но убрать двух привозил (ДДХ и Макгавра) - стратегическая задача МЮ, с половиной которой, они успешно справились. и если МЮ хочет прогрессировать (а ДДХ давно никакого прогресса не дает), то эти изменения просто необходимы.
Проблема в том, что Онана еще больший привозила. Все впечатлились его двумя матчами в ЛЧ, но в целом по сезону - он скорее Бартез, чем Ван дер Сар.
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Bego Yusupov
Ответ Аркадий Аркадич
Проблема в том, что Онана еще больший привозила. Все впечатлились его двумя матчами в ЛЧ, но в целом по сезону - он скорее Бартез, чем Ван дер Сар.
по живём увидим
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Marina_Greta
Де Хеа первый сезон много ошибался, особенно на выходах. Рано судить, сезон покажет.
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piper65
Хотелось бы ошибаться, но я думаю, мы уже к зиме поймем, что Онана на самом деле средний вратарь, в арсенале которого есть игра ногами и возраст, и мало что кроме этого. И это при условии, что он усвоил урок, полученный в Аяксе
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stanvixx
Так где предложения от элитных клубов этому топарю, если он так хорош?? Видимо дело в том, что старина Дуайт как то проспал момент клинического спада Давида Де Хеа. Сейчас практически все вратари топ клубов не ниже уровнем испанца, как минимум. При том, что у не и так всегда было чертовски огромное количество минусов, в последнее время он и на ленте нехило деграднул. При всём уважении, это перевёрнутая страница в истории Юнайтед. И слава богу.
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Евгений Дмитриченко
Ответ Фран
Де Хеа ментально слабый вратарь, от которого сборная Испании настрадалась, да и МЮ не меньше. Такие игроки будут шикарны в любом среднем клубе или выше среднего. Однако, МЮ как клуб и бренд - это топ-уровень, если хотят вернуться наверх, то с такими игроками надо расставаться без сожалений.
Интересная мысль. Де Хеа слишком хороший, что ли, без борзоты. Тот же Куртуа не боится скандалить, ему пофиг на любовь фанатов, но он в итоге добивается поставленных целей.
А де Хеа не сумел настоять на переходе в Реал, побоялся чего-то.
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Ksandvankneshas
Ответ piper65
Хотелось бы ошибаться, но я думаю, мы уже к зиме поймем, что Онана на самом деле средний вратарь, в арсенале которого есть игра ногами и возраст, и мало что кроме этого. И это при условии, что он усвоил урок, полученный в Аяксе
Даже так всё норм. Не заиграет – найдут другого. Что поделать.
Не сидеть же со сдающим де Хеа в тщетной надежде на чудо ещё 4-5 лет.
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