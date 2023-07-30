У Де Хеа есть два крупных предложения из Саудовской Аравии. Экс-вратарь «МЮ» ведет переговоры

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Давид Де Хеа высшая лига Саудовская Аравия Фабрицио Романо Футбол

Давид Де Хеа может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» получил из этой лиги два крупных предложения. Идут переговоры.

Также с представителями испанца неделю назад связывалась «Бавария», но у нее в приоритете был Давид РайяБрентфорд»), от которого в конечном счете отказались.

Де Хеа покинул «МЮ» в качестве свободного агента. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев

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леннорыч-абрамович
Де Хеа без Магуайера - деньги на ветер!
+7
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+6
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Николай Овечкин
Ответ Kahn01
Ну а кому кроме Интера из топ клубов нужен вратарь?
Челси, Интер, Рома, ТТХ, Севилья, Лион, Вест Хем, это так. На память, где вратарь хороший не помешает точно
+5
-1
+4
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Николай Овечкин
32 года всего. Ну пускает иногда конечно. Но неужели никому в Европе ненужен ? Может аппетиты чуть поумерить
+4
-3
+1
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Ман Сити
А ведь он посильнее Онаны то был. Иногда привозил, но такие парашютики, которые накидали Онане в дебютном матче я не припомню
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Kahn01
Ответ Николай Овечкин
32 года всего. Ну пускает иногда конечно. Но неужели никому в Европе ненужен ? Может аппетиты чуть поумерить
Ну а кому кроме Интера из топ клубов нужен вратарь?
+2
-2
0
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red hikkikomori
Ответ Kahn01
Ну а кому кроме Интера из топ клубов нужен вратарь?
ПСЖ искал, но там Энрике явно он не нужен, Челси искал, но как то быстро свернули поиск, Ювентус тоже проявлял интерес к поиску вратаря, теперь вот Арсенал ищет, но они Райю хотят
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Николай Овечкин
Челси, Интер, Рома, ТТХ, Севилья, Лион, Вест Хем, это так. На память, где вратарь хороший не помешает точно
Патрисиу не уходит и его не собираются убирать, Постекоглу новый Харт вряд ли нужен, Севилье и Лиону он зачем, зачем ВХ третий вратарь
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