У Де Хеа есть два крупных предложения из Саудовской Аравии. Экс-вратарь «МЮ» ведет переговоры

Давид Де Хеа может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает инсайдер , бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» получил из этой лиги два крупных предложения. Идут переговоры.

Также с представителями испанца неделю назад связывалась «Бавария», но у нее в приоритете был (« »), от которого в конечном счете отказались.

Де Хеа покинул «МЮ» в качестве свободного агента. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.