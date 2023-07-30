У Де Хеа есть два крупных предложения из Саудовской Аравии. Экс-вратарь «МЮ» ведет переговоры
Давид Де Хеа может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» получил из этой лиги два крупных предложения. Идут переговоры.
Также с представителями испанца неделю назад связывалась «Бавария», но у нее в приоритете был Давид Райя («Брентфорд»), от которого в конечном счете отказались.
Де Хеа покинул «МЮ» в качестве свободного агента. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.
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