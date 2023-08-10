«Ливерпуль» сделал «Брайтону» более выгодное предложение по Кайседо, чем «Челси». «Бавария» тоже интересуется хавбеком (The Telegraph)

Теги Бавария Челси Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Брайтон Мойсес Кайседо Футбол

«Ливерпуль» может перехватить Мойсеса Кайседо у «Челси».

Ранее сообщалось, что «Брайтон» отказался продавать эквадорского полузащитника лондонскому клубу за 80 миллионов фунтов.

Как сообщает The Telegraph, «Ливерпуль» сделал более выгодное предложение «чайкам». Кроме того, интерес к игроку также проявляет «Бавария». 

Ранее стало известно, что «Челси» сделал предложение о трансфере хавбека «Саутгемптона» Ромео Лавиа, которым также интересуется «Ливерпуль». Кроме того, «синие» близки к подписанию полузащитника «Лидса» Тайлера Аадмса. 

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55 комментариев

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Liverpoolkg
Ливерпуль сделал более выгодное предложение чем 80 млн. Серьёзно?
+59
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Nico Boi
у Ливерпуля больше денег чем у Челси чтоооооооооо?
+20
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+20
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za_vsu_xypmy
Челси перехватывает лавию, а Ливерпуль кайседо. интересный ход
+18
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+18
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SWAGG
у ливера денег на отступные Лавия нет, £50м найти не могут, а тут Кайседо который минимум £90м стоит. ещё и Бавария после сотни за кейна готова вывалить еще столько же...
хорошая попытка брайтон
+21
-3
+18
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Aggrrist
Ответ SWAGG
у ливера денег на отступные Лавия нет, £50м найти не могут, а тут Кайседо который минимум £90м стоит. ещё и Бавария после сотни за кейна готова вывалить еще столько же... хорошая попытка брайтон
Не могут найти и не хотят платить, кажется, разное.
+16
-4
+12
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red hikkikomori
Баварцы то куда? Им мало унижения от Кейна и Леви?)
+10
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Александр Высочкин
FSG не жмись забирай обоих
+9
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Борщ со сметанкой
Ответ SWAGG
у ливера денег на отступные Лавия нет, £50м найти не могут, а тут Кайседо который минимум £90м стоит. ещё и Бавария после сотни за кейна готова вывалить еще столько же... хорошая попытка брайтон
Есть деньги и на Лавию, и на Кайседо, и даже на обоих. Просто в руководстве считают риском отдавать полтос за 19 летнего юношу. Кайседо пусть и за 100 это железное усиление, по их мнению
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Aggrrist
Ответ кэпко
У Ливерпуля выбыло 5 человек из полузащиты за лето. Купили 2. Ещё минимум 2 нужно, зачем Кайседо за сотку, Лавиа + Тюрам, и цз бы достойный нужен на замену тем клоунам, которые от клубов второй лиги Германии по 4 пропускают.
На игру ЦЗ прямо влияют качественные опорники, а у Ливерпуля сейчас опрников нет вообще. Вот и пропускают.
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+5
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stas82
Ответ Liverpoolkg
Ливерпуль сделал более выгодное предложение чем 80 млн. Серьёзно?
Писали,что Синие уже дают 90+10
+4
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кэпко
У Ливерпуля выбыло 5 человек из полузащиты за лето. Купили 2. Ещё минимум 2 нужно, зачем Кайседо за сотку, Лавиа + Тюрам, и цз бы достойный нужен на замену тем клоунам, которые от клубов второй лиги Германии по 4 пропускают.
+7
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Александр Высочкин
Гонсало Инасио (Спортинг) 40 лямов
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Dm Kznts
неужели слова Невилла подстегнули скаузеров?
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Sergey Kuznetsov
оживились, надоело все таки ФСГ икать каждую секунду
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Febos_
баварии не нужно вовлекаться во взрослые разговоры где есть конкуренция, им лучше оставаться у себя внутри в чемпионате чтобы свою репутацию в Европе до конца не испортить такими количествами отказами от игроков вне бундеслиги
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Павел Сторожев
Ответ Aggrrist
А че нет. В это ТО зарплатка хорошо разгрузилась и Фабиньо (зачем то) и Хендо (зачем-то) продали. Плюс Филиппса за 10 млн.фунтов хотят продать.
Ну то есть за лавию мы жмотим сразу 50 отдать и торгуемся за каждый миллион. А вот 100 за кайседо спокойно отдадим?
+3
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alim_liver_kz
Может Ливерпуль предложил игрока какого то, плюс деньги. В этом и выгода для Брайтона.
+2
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Борщ со сметанкой
Ответ Павел Сторожев
Ну то есть за лавию мы жмотим сразу 50 отдать и торгуемся за каждый миллион. А вот 100 за кайседо спокойно отдадим?
Да. Кайседо станет усилением сейчас, Лавиа это 50/50
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Евгений Цыбулин
Что-то не верится этой новости...Боули,любую сумму перекроет,тут смысла нет перебивать,разве только Брайтону помочь,подороже сплавить)
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Павел Сторожев
Ответ Борщ со сметанкой
Да. Кайседо станет усилением сейчас, Лавиа это 50/50
То что усиление я не спорю. Просто если вы готовы переплатить столько за кайседо(а 100 это перебор согласитесь), то мб не надо было тянуть кота за хвост с лавией? Чем позже подпмшем тем дольше он будет вникать в футбол Клоппа.
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eftomolgy
Ответ кэпко
У Ливерпуля выбыло 5 человек из полузащиты за лето. Купили 2. Ещё минимум 2 нужно, зачем Кайседо за сотку, Лавиа + Тюрам, и цз бы достойный нужен на замену тем клоунам, которые от клубов второй лиги Германии по 4 пропускают.
Шесть: Милнер, Кейта, Окс, Фабиньо, Хендерсон и Карвальо
+3
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KIK90
Ответ Профессор из Кобхэма
Сейчас бы Ливерпулю у Челси игроков перехватывать. В Челси будет Кайседо.
самоуверенный ты
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NottinghamForest79
пошла жара на ОПОРНИКОВ
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Aggrrist
Ответ Nico Boi
у Ливерпуля больше денег чем у Челси чтоооооооооо?
раздевалка видимо тоже
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B@SS
Ответ Борщ со сметанкой
Новостей об отклонении не видел. Оно действительно было, и написало об этом очень много людей.
Пол Джойс, по Ливеру один из лучших, в твиттере сообщил.
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