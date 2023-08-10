«Ливерпуль» сделал «Брайтону» более выгодное предложение по Кайседо, чем «Челси». «Бавария» тоже интересуется хавбеком (The Telegraph)
«Ливерпуль» может перехватить Мойсеса Кайседо у «Челси».
Ранее сообщалось, что «Брайтон» отказался продавать эквадорского полузащитника лондонскому клубу за 80 миллионов фунтов.
Как сообщает The Telegraph, «Ливерпуль» сделал более выгодное предложение «чайкам». Кроме того, интерес к игроку также проявляет «Бавария».
Ранее стало известно, что «Челси» сделал предложение о трансфере хавбека «Саутгемптона» Ромео Лавиа, которым также интересуется «Ливерпуль». Кроме того, «синие» близки к подписанию полузащитника «Лидса» Тайлера Аадмса.
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