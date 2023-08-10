«Ливерпуль» сделал «Брайтону» более выгодное предложение по Кайседо, чем «Челси». «Бавария» тоже интересуется хавбеком (The Telegraph)

«Ливерпуль» может перехватить Мойсеса Кайседо у «Челси».

Ранее сообщалось, что « » отказался продавать эквадорского полузащитника лондонскому клубу за 80 миллионов фунтов.

Как сообщает The Telegraph, « » сделал более выгодное предложение «чайкам». Кроме того, интерес к игроку также проявляет « ».

Ранее стало известно, что « » сделал предложение о трансфере хавбека «Саутгемптона» Ромео Лавиа, которым также интересуется «Ливерпуль». Кроме того, «синие» близки к подписанию полузащитника «Лидса» Тайлера Аадмса.

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