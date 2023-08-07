Моуринью отказал «Аль-Хилалю» и «Аль-Ахли» летом: «Не только потому, что дал слово игрокам и фанатам «Ромы»

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Ахли Джидда Футбол

Жозе Моуринью рассказал, что отклонил два предложения из Саудовской Аравии.

«Летом я получил два предложения из Саудовской Аравии – от «Аль-Хилаля» и «Аль-Ахли».

Я подумал и, прежде чем идти на встречу, сообщил владельцу «Ромы», что не собираюсь соглашаться. Семье я сказал то же самое.

С одной стороны, я чувствовал себя заложником слова, которое дал игрокам и фанатам, – что не уйду.

Но, с другой стороны, если вы спросите меня, не принял ли я эти предложения только по этой причине, я отвечу: нет, не только по этой причине», – сказал главный тренер «Ромы» в интервью Corriere dello Sport.

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9 комментариев

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Хочется его триумфального возвращения в чемпионы с Ромой. Тем более учитывая перестройку в Милане и отчасти в Интере, да и лихорадочный Ювентус, с неувольняемым Аллегри.
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Ответ Kahn01
Хочется его триумфального возвращения в чемпионы с Ромой. Тем более учитывая перестройку в Милане и отчасти в Интере, да и лихорадочный Ювентус, с неувольняемым Аллегри.
Было бы весьма не плохо , но составчик слабоват
+4
0
+4
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Ответ Kahn01
Хочется его триумфального возвращения в чемпионы с Ромой. Тем более учитывая перестройку в Милане и отчасти в Интере, да и лихорадочный Ювентус, с неувольняемым Аллегри.
Рома ровно 0 евро потратила на трансферы, так что...
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Ответ Kahn01
Хочется его триумфального возвращения в чемпионы с Ромой. Тем более учитывая перестройку в Милане и отчасти в Интере, да и лихорадочный Ювентус, с неувольняемым Аллегри.
Толмач уже давно закончился как тренер, надеемся что Рома хотя бы в верхней половине таблицы будет
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Ответ Kahn01
Хочется его триумфального возвращения в чемпионы с Ромой. Тем более учитывая перестройку в Милане и отчасти в Интере, да и лихорадочный Ювентус, с неувольняемым Аллегри.
6-8 место - потолок для тех, кто не умеет ставить позиционную атаку и игру первым номером
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Моур просто надеется на хорошее предложение из Европы. Рома тут не при чем.
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Через полгода именно там и окажется
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