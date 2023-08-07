Моуринью отказал «Аль-Хилалю» и «Аль-Ахли» летом: «Не только потому, что дал слово игрокам и фанатам «Ромы»

Жозе Моуринью рассказал, что отклонил два предложения из Саудовской Аравии.

«Летом я получил два предложения из Саудовской Аравии – от « » и « ».

Я подумал и, прежде чем идти на встречу, сообщил владельцу «Ромы», что не собираюсь соглашаться. Семье я сказал то же самое.

С одной стороны, я чувствовал себя заложником слова, которое дал игрокам и фанатам, – что не уйду.

Но, с другой стороны, если вы спросите меня, не принял ли я эти предложения только по этой причине, я отвечу: нет, не только по этой причине», – сказал главный тренер «Ромы» в интервью Corriere dello Sport.

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