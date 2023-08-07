«Рома» получит 30+ млн евро за Ибанеса от «Аль-Ахли»
Защитник «Ромы» Рожер Ибанес переходит в клуб из Саудовской Аравии.
«Аль-Ахли» заплатит римлянам 28,5 миллиона евро за 24-летнего бразильца. Вместе с бонусами сумма сделки превысит 30 млн.
Медосмотр Ибанеса запланирован на сегодня. Игрок подпишет четырехлетний контракт с новым клубом.
Рожер играл за «Рому» с 2020 года. Он выиграл Лигу конференций с командой и вышел в финал Лиги Европы.
Подробная статистика футболиста доступна здесь.
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER
Получить деньги за ибанеса