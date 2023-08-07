«Рома» получит 30+ млн евро за Ибанеса от «Аль-Ахли»

Защитник «Ромы» Рожер Ибанес переходит в клуб из Саудовской Аравии.

« » заплатит римлянам 28,5 миллиона евро за 24-летнего бразильца. Вместе с бонусами сумма сделки превысит 30 млн.

Медосмотр Ибанеса запланирован на сегодня. Игрок подпишет четырехлетний контракт с новым клубом.

играл за «Рому» с 2020 года. Он выиграл Лигу конференций с командой и вышел в финал Лиги Европы.

Подробная статистика футболиста доступна здесь.

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