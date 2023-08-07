«Рома» получит 30+ млн евро за Ибанеса от «Аль-Ахли»

Теги Рома серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Рожер Ибанес Фабрицио Романо Футбол

Защитник «Ромы» Рожер Ибанес переходит в клуб из Саудовской Аравии.

«Аль-Ахли» заплатит римлянам 28,5 миллиона евро за 24-летнего бразильца. Вместе с бонусами сумма сделки превысит 30 млн.

Медосмотр Ибанеса запланирован на сегодня. Игрок подпишет четырехлетний контракт с новым клубом.

Рожер играл за «Рому» с 2020 года. Он выиграл Лигу конференций с командой и вышел в финал Лиги Европы.

Подробная статистика футболиста доступна здесь.

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11 комментариев

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За Ибанеса 30 лямов?Это супер сделака
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Хороша сделка
Получить деньги за ибанеса
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В Аль-Ахли уже перешли Сен-Максимен, Фирмино, Марез, Льоренте, Ибанес - но это все сбитые лётчики по мнению хейтеров Саудовского чемпа)
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Несмотря на его ошибки в некоторых матчах, всё равно, лично мне очень жаль, что он уходит😔 К Ибаньесу не было вопросов по поводу самоотдачи на поле, да и данные у него неплохие, есть ещё возможность вырасти в достойного защитника. Если через несколько лет выстрелит где-нибудь, совсем не удивлюсь. Единственное, вызывает сомнения его новая команда, но может быть у бразильца это - вынужденный выбор. В любом случае, удачи и профессионального прогресса Рожеру. Спасибо, что всегда боролся за команду🐺
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Надеюсь, на эти деньги получится кого-то купить. Жаль, Скамакка поспешил перейти в Аталану
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При Моуриньо игроки падают в цене говорили они...
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Три сезона Ибаньес отыграл в Роме вполне прилично, не случайно заработал приглашение в сборную Бразилии. Но прошедший сезон был для него просто провальным - уйма грубейших ошибок, проигрывал в элементарных единоборствах и, такое впечатление, что физически резко сдал. Поэтому избавление от него, да ещё за хорошие деньги - отличный ход. Тем более, что на его позиции нормально выглядит Льоренте... Тем не менее в защите остается все же необходимость искать реальную подмену сходящему Смоллингу.
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Наконец-то меня не будет банить спортсру за то что я опять написал его фамилию.
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Ответ Three Days Grace
Надеюсь, на эти деньги получится кого-то купить. Жаль, Скамакка поспешил перейти в Аталану
Леонардо Маркоса или Маркуша из Сантоса.
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