«Барса» и «Бавария» интересуются Верратти
Марко Верратти может сменить клуб.
Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста L’Équipe Лоика Танзи, итальянцем интересуются «Бавария» и «Барселона».
В сезоне-2022/2023 Верратти провел 38 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, отметившись ассистом.
Сообщалось, что новый тренер Луис Энрике не рассчитывает на футболиста.
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А упоминание Алекса Сонга это для чего вообще?
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