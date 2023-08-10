«Барса» и «Бавария» интересуются Верратти

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Марко Верратти Футбол

Марко Верратти может сменить клуб.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста L’Équipe Лоика Танзи, итальянцем интересуются «Бавария» и «Барселона».

В сезоне-2022/2023 Верратти провел 38 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, отметившись ассистом.

Сообщалось, что новый тренер Луис Энрике не рассчитывает на футболиста.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER по промокоду SPORTS

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ллб
Ответ Roman
Если Барса подпишет Верратти, то Гави и Педри должны будут ему бутсы чистить и пылинки сдувать, ибо такого уровня полузащитника не было в Барсе со времен Алекса Сонга
Веррати как играет последние два года, так ему самому придется чистить бутсы барселонским молодым пацанам из кантеры )
А упоминание Алекса Сонга это для чего вообще?
Чтобы придать максимальный уровень кринжатины своему комментарию?)
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bazilic
В прошлый раз интерес Барсы к Верратти плохо закончился. Может ну его?)
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бронислав Каминский
Ответ Roman
Если Барса подпишет Верратти, то Гави и Педри должны будут ему бутсы чистить и пылинки сдувать, ибо такого уровня полузащитника не было в Барсе со времен Алекса Сонга
Посмотри матч Испания-Италия в Лиге Наций.Там 17-летний Гави твоего Верратти деклассировал
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
EminenceGrise
Прям по заголовку догадался, что это L’Équipe. Потому что сложно представить, кто еще мог придумать подобный бред.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Этот Райола хочет денег
Бавария ладно, Барселона может только поинтересоваться у Вератти: Месье, же не ма па сис жур)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gukmamop
неужели саудовские сосьос принесли денег?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ефии
Ответ Ллб
Веррати как играет последние два года, так ему самому придется чистить бутсы барселонским молодым пацанам из кантеры ) А упоминание Алекса Сонга это для чего вообще? Чтобы придать максимальный уровень кринжатины своему комментарию?)
именно так
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
!!!Bata!!!
Ответ Бронислав Каминский
Посмотри матч Испания-Италия в Лиге Наций.Там 17-летний Гави твоего Верратти деклассировал
Можно так же посмотреть матч Лиги Европы, полуфинал если не ошибаюсь там Вератти и Кьеза декласировали всю Испанию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий