«Барса» и «Бавария» интересуются Верратти

Марко Верратти может сменить клуб.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста L’Équipe Лоика Танзи, итальянцем интересуются «Бавария» и « ».

В сезоне-2022/2023 провел 38 матчей за « » во всех турнирах, отметившись ассистом.

Сообщалось, что новый тренер Луис Энрике не рассчитывает на футболиста.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER по промокоду SPORTS