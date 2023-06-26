Коло-Муани – лучший игрок сезона Бундеслиги по версии футболистов, Беллингем – 2-й. Фишер из «Униона» выбран лучшим тренером

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Рандаль Коло-Муани признан коллегами лучшим футболистом Бундеслиги.

По результатам опроса Kicker, в котором приняли участие 252 игрока, нападающий «Айнтрахта» занял первое место с 24,2% голосов. Вторым стал Джуд БеллингемБоруссия» Дортмунд, 17,5%), третьим – Никлас Фюллькруг («Вердер», 11,9%).

Лучшим тренером признан Урс Фишер из «Униона» – 21,8% голосов. Хаби Алонсо, возглавляющий «Байер», занял вторую строчку – 21%.

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8 комментариев

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corazón blanco
Хаби вообще красавец, пришел в тяжелый период, когда никто не верил в него, а все болельщики аспиринов писали о том, что он без опыта вылетел из Сегунды ( хотя он перед этим Сосьедадом Б в Сегунду и вывел, что уже само по себе супер достижение). Принял команду на 17-м месте, имел большую серию побед. Шикарно переиграл Нагельсманна, которого, кстати, уволили именно после поражения от Байера. Ну и до полуфинала дойти Лиги Европы- тоже отличное достижение. Рад за Рыжую Бороду и желаю ему достичь больших успехов на тренерском поприще.
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DavidRobertJosephBeckham
Про «чемпионов» вообще ни слова)
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Саша Петров
Справебыдло!
+3
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Velirpa
фига, Фюллькруг уже третий игрок Бундеслиги, шикарный гол на ЧМ вколотил.
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Михо
Рад за Алонсо и Фюлькруга. Первое место действительно сложно было выбрать, но Беллингем и Коло точно должны были его разыграть)
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