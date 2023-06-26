Коло-Муани – лучший игрок сезона Бундеслиги по версии футболистов, Беллингем – 2-й. Фишер из «Униона» выбран лучшим тренером

Рандаль Коло-Муани признан коллегами лучшим футболистом Бундеслиги.

По результатам опроса Kicker, в котором приняли участие 252 игрока, нападающий « » занял первое место с 24,2% голосов. Вторым стал (« » Дортмунд, 17,5%), третьим – Никлас Фюллькруг (« », 11,9%).

Лучшим тренером признан Урс Фишер из « » – 21,8% голосов. Хаби Алонсо, возглавляющий «Байер», занял вторую строчку – 21%.