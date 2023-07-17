«Челси» интересен Коло-Муани, «МЮ» тоже следит за форвардом. Для «Баварии» он будет приоритетом, если не купят Кейна
Форвард «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани может перейти в европейский топ-клуб.
24-летний игрок сборной Франции интересен «Челси», также за ним следит «Манчестер Юнайтед».
Кроме того, Коло-Муани может стать приоритетной трансферной целью «Баварии» – в случае срыва перехода нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.
«Шпоры», в свою очередь, попытаются приобрести Коло-Муани, если продадут Кейна.
Контракт Коло-Муани с «Айнтрахтом» рассчитан до 2027 года.
В 46 матчах прошлого сезона во всех турнирах на счету нападающего 23 гола и 14 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.
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