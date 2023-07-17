«Челси» интересен Коло-Муани, «МЮ» тоже следит за форвардом. Для «Баварии» он будет приоритетом, если не купят Кейна

Форвард «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани может перейти в европейский топ-клуб.

24-летний игрок сборной Франции интересен « », также за ним следит « ».

Кроме того, Коло-Муани может стать приоритетной трансферной целью «Баварии» – в случае срыва перехода нападающего « » .

«Шпоры», в свою очередь, попытаются приобрести Коло-Муани, если продадут Кейна.

Контракт Коло-Муани с « » рассчитан до 2027 года.

В 46 матчах прошлого сезона во всех турнирах на счету нападающего 23 гола и 14 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.