«Челси» интересен Коло-Муани, «МЮ» тоже следит за форвардом. Для «Баварии» он будет приоритетом, если не купят Кейна

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Рандаль Коло-Муани Футбол

Форвард «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани может перейти в европейский топ-клуб.

24-летний игрок сборной Франции интересен «Челси», также за ним следит «Манчестер Юнайтед».

Кроме того, Коло-Муани может стать приоритетной трансферной целью «Баварии» – в случае срыва перехода нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.

«Шпоры», в свою очередь, попытаются приобрести Коло-Муани, если продадут Кейна.

Контракт Коло-Муани с «Айнтрахтом» рассчитан до 2027 года.

В 46 матчах прошлого сезона во всех турнирах на счету нападающего 23 гола и 14 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

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7 комментариев

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№7
Ответ HI MARS
Пока МЮ подумает,пока соберётся,его уже уведёт кто-нибудь.Классика
За сотку из Бундеслиги он не нужен
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HI MARS
Пока МЮ подумает,пока соберётся,его уже уведёт кто-нибудь.Классика
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Акира_1
Челси все интересны, но ничего более.
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Andrey Yaroslavtsev
Не, в Баварии мужик слов на ветер не бросает. Купит Кейна.
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Акира_1
Челси все интересны, но ничего более.
И они ещё за всеми следят.
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Сергей Штырков
В Баварию за соточку вместо кейна может это да. Но у Баварии свой Тель есть и арп и зиркзи и куча примеров)
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CuauhtemokBlanco
Ответ №7
За сотку из Бундеслиги он не нужен
отличный игрок
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