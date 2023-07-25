«МЮ» не заплатит больше 60 млн фунтов «Аталанте» за Хейлунда. Коло-Муани рассматривают как альтернативу
«Манчестер Юнайтед» не заплатит за Расмуса Хейлунда больше 60 миллионов фунтов.
По информации ESPN, «Аталанта» требует за 20-летнего форварда более 85 миллионов фунтов.
Однако в «МЮ» считают эту сумму завышенной, поскольку Хейлунд провел менее 100 матчей во взрослом футболе и забил лишь 9 голов в Серии А в прошедшем сезоне.
Несмотря на то, что Хейлунд является главной целью «МЮ» в летнее трансферное окно, клуб рассматривает альтернативные варианты усиления атаки, в том числе игроков, не являющихся чистыми центрфорвардами.
Сообщается, что основным вариантом в случае неудачи с подписанием Хейлунда является трансфер форварда «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани.
Ранее также стало известно об интересе к Хейлунду со стороны «ПСЖ».
С подробной статистикой 20-летнего датчанина можно ознакомиться здесь.
Очень сосневаюсь, что есть другие клубы, готовые купить его за 40 млн