«МЮ» не заплатит больше 60 млн фунтов «Аталанте» за Хейлунда. Коло-Муани рассматривают как альтернативу

«Манчестер Юнайтед» не заплатит за Расмуса Хейлунда больше 60 миллионов фунтов.

По информации ESPN, « » требует за 20-летнего форварда более 85 миллионов фунтов.

Однако в « » считают эту сумму завышенной, поскольку Хейлунд провел менее 100 матчей во взрослом футболе и забил лишь 9 голов в Серии А в прошедшем сезоне.

Несмотря на то, что Хейлунд является главной целью «МЮ» в летнее трансферное окно, клуб рассматривает альтернативные варианты усиления атаки, в том числе игроков, не являющихся чистыми центрфорвардами.

Сообщается, что основным вариантом в случае неудачи с подписанием является трансфер форварда «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани.

Ранее также стало известно об интересе к Хейлунду со стороны «ПСЖ».

С подробной статистикой 20-летнего датчанина можно ознакомиться здесь.