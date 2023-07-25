«МЮ» не заплатит больше 60 млн фунтов «Аталанте» за Хейлунда. Коло-Муани рассматривают как альтернативу

Теги Айнтрахт Франкфурт Аталанта Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Рандаль Коло-Муани деньги Расмус Хейлунд Футбол

«Манчестер Юнайтед» не заплатит за Расмуса Хейлунда больше 60 миллионов фунтов.

По информации ESPN, «Аталанта» требует за 20-летнего форварда более 85 миллионов фунтов.

Однако в «МЮ» считают эту сумму завышенной, поскольку Хейлунд провел менее 100 матчей во взрослом футболе и забил лишь 9 голов в Серии А в прошедшем сезоне.

Несмотря на то, что Хейлунд является главной целью «МЮ» в летнее трансферное окно, клуб рассматривает альтернативные варианты усиления атаки, в том числе игроков, не являющихся чистыми центрфорвардами.

Сообщается, что основным вариантом в случае неудачи с подписанием Хейлунда является трансфер форварда «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани.

Ранее также стало известно об интересе к Хейлунду со стороны «ПСЖ».

С подробной статистикой 20-летнего датчанина можно ознакомиться здесь.

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37 комментариев

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Дедушкин самогон
Да даже 60 за него это оверпрайс, несмотря на возраст
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Vendett1a
Ценники конечно)Не слежу последние года сильно,но 8 из 10 игроков,о которых в лентах упоминаются суммы такие, я даже не слышал про них) Игроки вообще существуют еще по 20 миллионов?:)
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Censormorum
Ну да, ну да. Альтернативой игроку за 60 млн является игрок за 100 млн. При этом МЮ может позволить себе не больше 60 млн.
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Даврон Махмудов
Ответ Дедушкин самогон
Да даже 60 за него это оверпрайс, несмотря на возраст
я тоже так считаю
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Газонокосильщик Хави
Аталанте нужно его продавать за 60 и не дёргаться. Для них это и так большие деньги. А то может получится как у лацию с серегой
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SaparGurbanovic
Ответ Дедушкин самогон
Да даже 60 за него это оверпрайс, несмотря на возраст
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DavidRobertJosephBeckham
Ответ Газонокосильщик Хави
А пойдут ли они в аталанту. Тем более к гасперини с его футболом не каждый игрок пойдет
Ван де Беку там самое место.
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Саламбек Алаев
Ответ Дедушкин самогон
Да даже 60 за него это оверпрайс, несмотря на возраст
Есть игроки не хуже в командах попроще . Можно даже двух сразу взять , один точно не хуже Хейлунда отыграет . Тут за Кейна вроде 100-110 просили в евро , а за этого дают почти 80 и Аталанта не соглашается. Надеюсь мю его не купит , я хочу посмотреть кому и за сколько они его потом продадут
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Censormorum
Ответ jexOn
Гринвуд намного лучше, свой воспитанник. С него все обвинения сняты, дать бы шанс и никакие Хейлунды не нужны.
От адептов таланта Хендерсона. Мало того, что ему не играть ближайшее время в МЮ из-за репутационных потерь для клуба, так ещё Гринвуд никогда и не играл на позиции нападающего. С чего вы утверждаете что он лучше Хейлунда после года отсутствия в футболе и на не профильной для себя позиции? Потому что с двух ног бьёт?
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Тео. 19
Маню нужно было настоящего Холанда всего за 60 млн покупать, но прикусили губки, зажали, обиделись на Райолу за его 20 млн агентских, ну и теперь бегайте как псы за 100 миллионным 20 летним ноунеймом 😄🤡 ...
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futbol Liverpool
Они может не знают , но Коло Муани дороже датчанина
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TiGra
Да Аталанта вытащила золотой билет.
Очень сосневаюсь, что есть другие клубы, готовые купить его за 40 млн
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KAIR. BISHKEK
Я один не считаю что Хэйлунд стоит больше 25 миллионов?
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SaparGurbanovic
Лучше Коло-Муани чем он. В прошлом сезоне хорошо себя показал
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Vendett1a
Ответ answer89
Т.е. ты написал бы такой же коммент, например, про покупку мбаппе ПСЖ у Монако, потому что ты не следил последние годы. Тот же коло-муани неплохо показал себя на чемпионате мира
Не совсем.За Мбаппе того сезона в Монако, хоть сильно следишь,хоть не сильно,но наблюдали почти все. И естественно я знал кто он) А такие вот фамилии вообще честно сказать впервые читаю
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answer89
Ответ Vendett1a
Не совсем.За Мбаппе того сезона в Монако, хоть сильно следишь,хоть не сильно,но наблюдали почти все. И естественно я знал кто он) А такие вот фамилии вообще честно сказать впервые читаю
Ну смысл в том, что многие молодые игроки, которые показывают хотя бы один сильный сезон, сейчас стоят сразу много денег. Таков нынче рынок
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Пирс Морган
Ответ Vendett1a
Ценники конечно)Не слежу последние года сильно,но 8 из 10 игроков,о которых в лентах упоминаются суммы такие, я даже не слышал про них) Игроки вообще существуют еще по 20 миллионов?:)
Походу только вратари оптом
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Vendett1a
Ответ answer89
Ну смысл в том, что многие молодые игроки, которые показывают хотя бы один сильный сезон, сейчас стоят сразу много денег. Таков нынче рынок
Ну вот и удивляюсь) Вероятно из за того,что пару лет как перестал следить именно плотно за футболом.Не знаю кто из ху в командах не из когорты "Элайт". Я ж не пишу что это плохой игрок,я просто его не знаю) Вот Райса знаю.Но при этом тоже удивлен) 105 мультов) При чем фунтов) С такими темпами через лет 10 миллиардные трансферы придут
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Сергей Лимонников
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Так за Коло-Муани будут все 100 просить. Лучше додавливать Хойлунда, надо предлагать включить лишних игроков для МЮ в сделку.
ни тот, ни тот и 50 не стоят. Какие нафиг 100. Стата у обоих средненькая и то с натяжкой
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jexOn
Ответ SaparGurbanovic
Лучше Коло-Муани чем он. В прошлом сезоне хорошо себя показал
Он всего лишь 1 сезон провел на высоком уровне. За Коло Муани тоже дикий оверпрайс требуют. Если за кого и переплачивать, то за Кейна.
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Газонокосильщик Хави
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Так за Коло-Муани будут все 100 просить. Лучше додавливать Хойлунда, надо предлагать включить лишних игроков для МЮ в сделку.
А пойдут ли они в аталанту. Тем более к гасперини с его футболом не каждый игрок пойдет
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Дедушкин самогон
Ответ Любезный Коссутий
а какие варианты?
Активизировать скаутский отдел и найти такого же игрока в глубинке в 6 раз дешевле ) так хоть не обидно будет если ничего не выйдет
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Любезный Коссутий
Ответ Дедушкин самогон
Да даже 60 за него это оверпрайс, несмотря на возраст
а какие варианты?
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Газонокосильщик Хави
Ответ Mezomorf
Лацио с Милинковичем по итогу нормально закончил, а вот Белотти намного хуже
Ну как нормально. Не 40 или сколько там за него еще год назад просили, а в районе 100
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Vadim Lyfar
Через неделю будут писать тоже самое, только цена будет 65 или 70😂😂
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