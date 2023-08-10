Президент «Наполи» исключил переход Осимхена в «Аль-Хилаль»: «У него контракт до 2025-го, а контракты надо уважать. Куда ему уходить?»

Президент «Наполи» исключил уход Виктора Осимхена.

Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Хилаль» может заплатить до 200 млн евро за форварда.

«Осимхен останется здесь. Он не уйдет. У него контракт до июня 2025 года, куда ему уходить? Контракты нужно уважать. Мы на одной волне с Виктором с первого дня. Не волнуйтесь», – сказал Аурелио Де Лаурентис в интервью Sky.

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