Президент «Наполи» исключил переход Осимхена в «Аль-Хилаль»: «У него контракт до 2025-го, а контракты надо уважать. Куда ему уходить?»

Теги серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Виктор Осимхен Футбол

Президент «Наполи» исключил уход Виктора Осимхена.

Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Хилаль» может заплатить до 200 млн евро за форварда.

«Осимхен останется здесь. Он не уйдет. У него контракт до июня 2025 года, куда ему уходить? Контракты нужно уважать. Мы на одной волне с Виктором с первого дня. Не волнуйтесь», – сказал Аурелио Де Лаурентис в интервью Sky.

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4 комментария

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Пирс Морган
Я так понял Аль-Хилаль - это теперь новый ПСЖ
+6
-1
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DJIGURDEZ
«Позволить себе Осимхена может только «ПСЖ». Если Аль-Хелайфи хочет предложить 200 млн евро – мы подождем»
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0
+2
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Этот Райола хочет денег
Саудовское денежное торнадо продолжает поход по футбольным клубам Европы....
+1
-1
0
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