«Наполи» не продал Осимхена в «Аль-Хилаль» за 120 и 140 млн евро. Будет новое предложение

Теги серия А Италия возможные трансферы Наполи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Виктор Осимхен деньги Футбол

«Наполи» отклонил два предложения «Аль-Хилаля» о трансфере Виктора Осимхена.

Как пишет L’Équipe, саудовский клуб решил вести переговоры по нападающему более интенсивно. Пообщавшись с Осимхеном, «Аль-Хилаль» сделал «Наполи» два официальных предложения о его трансфере – на 120 и 140 миллионов евро.

Оба предложения «Наполи» отклонил, так как хочет получить больше. Скорее всего, «Аль-Хилаль» сделает еще одно предложение.

Отмечается, что, несмотря на настойчивость саудовцев, «Наполи» надеется продлить контракт с форвардом.

Ранее сообщалось, что «Наполи» готов продать форварда лишь за 200 млн евро.

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30 комментариев

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Азрет-Али Айбазов
Ответ savik-A.M.
как то Парма продавала Белотти , Арсенал предлагал кучу денег , а в итоге ушел бесплатно в Рому . будет таки же
Торино в шоке от твоей истории.
+61
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+61
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Royal Watcher
Что-то мне подсказывает после следующего сезона за него и 80 никто не даст…
+42
-3
+39
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topeleven
Вчера в Кубке арабских чемпионов проиграли катарскому Аль-Садду, нужно усиливаться. Пока все следят за саудовскими трансферами, катарцы тоже не спят, в Аль-Садд летом перешли Урибе из Порту, Отавио из Вольфсбурга, 22-летний Плата из Вальядолида, капитан сборной Марокко Саисс из Бешикташа (экс-Вулвс).
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Большой Сэми
Ответ Forzajuve08
Все бы ничего, но продавал его Торино)
ну перепутал человек, бывает. давайте еще сто раз напишем, что это Торино продавала, а не Парма
+4
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Peter Parker
Я при чтении таких новостей вспоминаю пацана из Ералаша, который рубль утюгом гладил.
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ostap&mio&dio
Ответ DolJun
осимхен конечно васян уровня кейна. есть ровно два клуба в европейском футболе, которые пытаются строить из себя больше, чем являются, и ему не повезло оказаться в одном из таких.
Второй Тоттенхэм стало быть?
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Оленям, просьба в личку не писать!
Понятно что жадному Наполи спешить некуда, могут ещё поломаться, как бы недоигрались как в прошлом, ещё интересно сам игрок хочет в СА?
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Азрет-Али Айбазов
Ответ savik-A.M.
описался , понедельник трудный день )
Согласен
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9wkbc9rjcb
Думаю прошлогоднее Наполи увидим через 20 лет, Спаллетти это понял, а Витя это украшение Наполи.
+1
0
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Александр Колосов
Ответ Royal Watcher
Что-то мне подсказывает после следующего сезона за него и 80 никто не даст…
Цена 140 млн + это именно для клубов из СА. Так как всем менеджерам топ клубов прекрасно известно, что саудовским клубам выделили колоссальные деньги на покупку игроков. Вот и пытаются продать за оверпрайс. Тому же Челси или МЮ за 140 уже бы не то, что продали, а даже упаковали и доставили.
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Александр Калинкин
Ответ savik-A.M.
как то Парма продавала Белотти , Арсенал предлагал кучу денег , а в итоге ушел бесплатно в Рому . будет таки же
Торино же не продавало. Причём здесь Парма?
+2
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Vlados 86
Ответ DolJun
осимхен конечно васян уровня кейна. есть ровно два клуба в европейском футболе, которые пытаются строить из себя больше, чем являются, и ему не повезло оказаться в одном из таких.
В Италии ещё Фиорентина тоже грешит этим, но в меньших масштабах.
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savik-A.M.
Ответ Азрет-Али Айбазов
Торино в шоке от твоей истории.
описался , понедельник трудный день )
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JohnySPB
Ответ savik-A.M.
как то Парма продавала Белотти , Арсенал предлагал кучу денег , а в итоге ушел бесплатно в Рому . будет таки же
Не Парма, а Торино.
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Forzajuve08
Ответ Большой Сэми
ну перепутал человек, бывает. давайте еще сто раз напишем, что это Торино продавала, а не Парма
Сорян за духоту)
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Forzajuve08
Ответ savik-A.M.
как то Парма продавала Белотти , Арсенал предлагал кучу денег , а в итоге ушел бесплатно в Рому . будет таки же
Все бы ничего, но продавал его Торино)
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SaH4r.
Ответ Royal Watcher
Что-то мне подсказывает после следующего сезона за него и 80 никто не даст…
Ты прав, он обычный крепкий нападающий, до этого сезона стабильно 10-15 забивал, но в этом зажёг. Мне кажется он игрок одного сезона как и Квара.
+1
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Pavelaznaurov
Фейк,у Осимхена клаусула меньше 120 млн—— они просто могут оплатить и забрать ,вообще без переговоров,конечно если он согласен——- а он то и согласен….зачем чушь писать ?????
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vals1702
попался Витек, ДеЛау упертый - Кулибали подтвердит
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Rolemodel
Интересно, а он сам хочет туда?
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хавбек+
у одних Ронька у других Бензема, Хилаль мечется после отказов Мбаппе, Лукаки, Модрича
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Усатая Козляра
кто нибудь вообще в курсе, почему он столько стоит??
+2
-2
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DolJun
осимхен конечно васян уровня кейна. есть ровно два клуба в европейском футболе, которые пытаются строить из себя больше, чем являются, и ему не повезло оказаться в одном из таких.
+8
-8
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Ебздрогыч
Доиграется Наполи со своей жадностью. Помнится, за Кулибали на пике давали в районе 100 миллионов, Наполи уперся и в итоге потом продал всего за 40
+4
-4
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