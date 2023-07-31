«Наполи» не продал Осимхена в «Аль-Хилаль» за 120 и 140 млн евро. Будет новое предложение
«Наполи» отклонил два предложения «Аль-Хилаля» о трансфере Виктора Осимхена.
Как пишет L’Équipe, саудовский клуб решил вести переговоры по нападающему более интенсивно. Пообщавшись с Осимхеном, «Аль-Хилаль» сделал «Наполи» два официальных предложения о его трансфере – на 120 и 140 миллионов евро.
Оба предложения «Наполи» отклонил, так как хочет получить больше. Скорее всего, «Аль-Хилаль» сделает еще одно предложение.
Отмечается, что, несмотря на настойчивость саудовцев, «Наполи» надеется продлить контракт с форвардом.
Ранее сообщалось, что «Наполи» готов продать форварда лишь за 200 млн евро.
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