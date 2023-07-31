«Наполи» не продал Осимхена в «Аль-Хилаль» за 120 и 140 млн евро. Будет новое предложение

«Наполи» отклонил два предложения «Аль-Хилаля» о трансфере Виктора Осимхена.

Как пишет L’Équipe, саудовский клуб решил вести переговоры по нападающему более интенсивно. Пообщавшись с , « » сделал « » два официальных предложения о его трансфере – на 120 и 140 миллионов евро.

Оба предложения «Наполи» отклонил, так как хочет получить больше. Скорее всего, «Аль-Хилаль» сделает еще одно предложение.

Отмечается, что, несмотря на настойчивость саудовцев, «Наполи» надеется продлить контракт с форвардом.

Ранее сообщалось, что «Наполи» готов продать форварда лишь за 200 млн евро.