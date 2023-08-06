«Наполи» в контракте Осимхена хочет прописать для саудовцев вдвое большие отступные, чем для европейских клубов

«Наполи» хочет усложнить трансфер Виктора Осимхена для ближневосточных клубов.

Как сообщает Sky Sport Italia, президент думает о том, чтобы в новом контракте прописать два пункта об отступных.

Один будет касаться европейских команд, другой, со вдвое большей суммой, – клубов из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хилаль» пытался купить лучшего бомбардира неаполитанцев за 140 млн евро и предлагал игроку 1,17 млн евро в неделю.

Со статистикой можно ознакомиться здесь.

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