«Наполи» в контракте Осимхена хочет прописать для саудовцев вдвое большие отступные, чем для европейских клубов

Теги серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис высшая лига Саудовская Аравия Виктор Осимхен Футбол

«Наполи» хочет усложнить трансфер Виктора Осимхена для ближневосточных клубов.

Как сообщает Sky Sport Italia, президент Аурелио Де Лаурентис думает о том, чтобы в новом контракте прописать два пункта об отступных.

Один будет касаться европейских команд, другой, со вдвое большей суммой, – клубов из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хилаль» пытался купить лучшего бомбардира неаполитанцев за 140 млн евро и предлагал игроку 1,17 млн евро в неделю.

Со статистикой Осимхена можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев

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Если его еще не взяли саудовцы, значит из за двойной прайс не заберут.
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Звучит как национализм, не?
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