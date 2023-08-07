Тренер «Наполи» Гарсия о Саудовской Аравии: «На пике формы туда даже не смотришь. Можно понять тех, кто едет под конец карьеры – никто не откажется от таких неприличных предложений»

Теги серия А Италия Наполи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Руди Гарсия Виктор Осимхен деньги Футбол

Руди Гарсия оценил вероятность ухода Виктора Осимхена в «Аль-Хилаль».

Сообщалось, что «Наполи» отклонил предложения «Аль-Хилаля» на 120 и 140 миллионов евро. Саудовский клуб предлагает Осимхену 1,17 миллиона евро в неделю.

«Бывает, что игроки, карьера которых подходит к концу, уезжают в Саудовскую Аравию, и их можно понять. Ни один человек в мире не отказался бы от таких предложений, порой даже неприличных.

Но когда ты игрок на пике формы, который проводит лучшие сезоны, в эту сторону даже не смотришь. Я не Виктор, так что спросите его», – сказал главный тренер «Наполи», ранее возглавлявший «Аль-Наср».

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кстати, а как тогда оценивать тренеров которые уходят туда тренировать ?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Неприличные предложения - это когда переходишь в Барселону и тебе предлагают снизить зарплату ради нового рычага
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Но ты же сам туда ездил…
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руди Гарсия: мне сделали неприличное предложение и я не смог отказаться.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Pucheslav
Кстати, а как тогда оценивать тренеров которые уходят туда тренировать ?
а он был на пике формы в Европе, когда туда ехал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Under
а он был на пике формы в Европе, когда туда ехал?
Из Лина ушел после 4 места. Не сказать чтобв прямо провал. Особенно учитывая успехи Лиона в посоедние несколько лет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Pucheslav
Кстати, а как тогда оценивать тренеров которые уходят туда тренировать ?
Карьера тренера куда длиннее и есть шанс вернутся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Roman Araslanov
Но ты же сам туда ездил…
Руди Гарсия: всё, некогда говорить, пока!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий