Тренер «Наполи» Гарсия о Саудовской Аравии: «На пике формы туда даже не смотришь. Можно понять тех, кто едет под конец карьеры – никто не откажется от таких неприличных предложений»

Руди Гарсия оценил вероятность ухода Виктора Осимхена в «Аль-Хилаль».

Сообщалось, что «Наполи» отклонил предложения «Аль-Хилаля» на 120 и 140 миллионов евро. Саудовский клуб предлагает 1,17 миллиона евро в неделю.

«Бывает, что игроки, карьера которых подходит к концу, уезжают в Саудовскую Аравию, и их можно понять. Ни один человек в мире не отказался бы от таких предложений, порой даже неприличных.

Но когда ты игрок на пике формы, который проводит лучшие сезоны, в эту сторону даже не смотришь. Я не Виктор, так что спросите его», – сказал главный тренер « », ранее возглавлявший « ».

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