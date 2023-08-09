«Аль-Хилаль» может предложить «Наполи» до 200 млн евро за Осимхена. Форварду готовы платить 45-50 млн евро в год (Corriere dello Sport)
«Аль-Хилаль» по-прежнему намерен подписать Виктора Осимхена.
Напомним, ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии предлагал 130 миллионов евро за трансфер нападающего, но «Наполи» ответил отказом.
По информации Corriere dello Sport, «Аль-Хилаль» все еще рассчитывает купить Осимхена и готов предложить неаполитанцам как минимум 160-170 миллионов евро. Возможно, сумма достигнет отметки в 200 миллионов.
Самому футболисту саудовский клуб может дать контракт на срок от 3 до 5 лет с зарплатой 45-50 миллионов евро за сезон. Несмотря на интерес «Аль-Хилаля», «Наполи» хочет продлить контракт с форвардом. Уже запланирована новая встреча между президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом и агентом игрока.
Кроме того, «Аль-Хилаль» работает над трансфером полузащитника Петра Зелиньского. За его продажу «Наполи» может получить около 30 миллионов евро.
В сезоне Серии А-2022/23 Осимхен провел 32 матча и забил 26 голов. Подробную статистику 24-летнего нигерийца можно найти здесь.
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