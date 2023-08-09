«Аль-Хилаль» может предложить «Наполи» до 200 млн евро за Осимхена. Форварду готовы платить 45-50 млн евро в год (Corriere dello Sport)

Теги серия А Италия возможные трансферы Наполи Аурелио Де Лаурентис высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Петр Зелиньски Виктор Осимхен Футбол

«Аль-Хилаль» по-прежнему намерен подписать Виктора Осимхена.

Напомним, ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии предлагал 130 миллионов евро за трансфер нападающего, но «Наполи» ответил отказом.

По информации Corriere dello Sport, «Аль-Хилаль» все еще рассчитывает купить Осимхена и готов предложить неаполитанцам как минимум 160-170 миллионов евро. Возможно, сумма достигнет отметки в 200 миллионов.

Самому футболисту саудовский клуб может дать контракт на срок от 3 до 5 лет с зарплатой 45-50 миллионов евро за сезон. Несмотря на интерес «Аль-Хилаля», «Наполи» хочет продлить контракт с форвардом. Уже запланирована новая встреча между президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом и агентом игрока.

Кроме того, «Аль-Хилаль» работает над трансфером полузащитника Петра Зелиньского. За его продажу «Наполи» может получить около 30 миллионов евро. 

В сезоне Серии А-2022/23 Осимхен провел 32 матча и забил 26 голов. Подробную статистику 24-летнего нигерийца можно найти здесь

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17 комментариев

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ARIGAMI ARIGAMI
Теперь Де Лаурентис сломается
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BZB
Предложение от которого нельзя отказаться.
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Talgat Ergeshov
вите надо быть осторожным,за 200млн де лаурентис под видом нового контракта дачт ему подписать соглашение на переход)))
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Rom-Spb
Это какое-то безумие
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Born is the King
За такую сумму надо Хвичу бонусом отправить и можно 6-7 таких осимхенов накупить
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Пикачу82
За такие бабки Де Лаурентис его сам принесет в Эр-Рияд в подарочной коробке!
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Groznyi2024
Осимхену рано туда, ему бы в ЛЧ попылить
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Спартак Уокер
200 миллионов за Осимхена это безумие!
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Эркинбек Апаканов
Ответ Человек1991
Витя Осимен хочет только в Барселону, после Левандовски он займёт место девятки .
Лапорта штаны будет продавать чтобы его купить?
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Гистерезис
Ответ Человек1991
Витя Осимен хочет только в Барселону, после Левандовски он займёт место девятки .
Проснись мальчик
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