Дуарте назвал Абаскаля лучшим тренером РПЛ

Теги Спартак премьер-лига Россия Алексис Дуарте Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Алексис Дуарте назвал Гильермо Абаскаля лучшим тренером Мир РПЛ.

– Я в очень хороших отношениях с Абаскалем. Он мне сильно помогает. Отлично, что он говорит со мной на одном языке, на испанском. Так что все замечательно.

– Абаскаль – лучший тренер РПЛ?

– Думаю, что да: по стилю игры и технике, которую он ставит, – сказал защитник «Спартака».

11 августа «Спартак» встретится с «Уралом» в 4-м туре РПЛ. После 3 туров красно-белые лидируют в турнирной таблице, набрав 9 очков.

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13 комментариев

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Спартак сила
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дай абаскалю бюджет зенита и админ ресурсы зенита
Спартак будет вечный чемпион
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-5
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Локоть Артеста
Сейчас тебе эксперт, чья фамилия начинается на букву М объяснит что Абаскаль вообще не имеет права тренировать потому что в футбол не играл. Поэтому ничему игроков Спартака он научить не может.
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Dandelo_O
Ответ Спартак сила
дай абаскалю бюджет зенита и админ ресурсы зенита Спартак будет вечный чемпион
Голодает нищий Спартак(
+6
-3
+3
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Спартак сила
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
это каждый знает
Спартак самый сильный клуб России
Абаскаль сильнейший тренер России
никакие Семаки и Федотовы рядом не стоят
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Rahym Hommadow
Мостовой: Они вообще не играли в футбол
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Алекс нужна отдача тренеру за помощь да и команде положено уже сыграть на ноль!
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Даниил Гутин
Такое можно говорить как минимум в конце сезона, но в прошлом году Федотов Абаскаля обошёл
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Максим Попов-Максим
смешно читать, Абасраль лучший тренер, да это клоун рядом с Семаком и Карпиным не стоял, это вообще не тренер,не понятно как вообще его занесло в Спартак
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Caniball
Ответ Спартак сила
это каждый знает Спартак самый сильный клуб России Абаскаль сильнейший тренер России никакие Семаки и Федотовы рядом не стоят
Про Семака это шутка сейчас такая?!
+1
-1
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Спартак Гордость России
Ответ Caniball
Про Семака это шутка сейчас такая?!
Нет
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ТрактоПоктер
Ответ Спартак сила
дай абаскалю бюджет зенита и админ ресурсы зенита Спартак будет вечный чемпион
Галактики
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Остап Задунайский
Ответ Dandelo_O
Голодает нищий Спартак(
Спартак не голодает, работает на частные деньги, строит стадион на свои, а газовые деньги собирают со всей страны, на строительстве стадиона половину пилят, повышают цену на газ и закупают сборную Бразилии,… Миллер не вечен, и до него не было чемпионских звёзд… хи-хи 🤪
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