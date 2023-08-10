Дуарте назвал Абаскаля лучшим тренером РПЛ

Алексис Дуарте назвал Гильермо Абаскаля лучшим тренером Мир РПЛ.

– Я в очень хороших отношениях с . Он мне сильно помогает. Отлично, что он говорит со мной на одном языке, на испанском. Так что все замечательно.

– Абаскаль – лучший тренер ?

– Думаю, что да: по стилю игры и технике, которую он ставит, – сказал защитник «Спартака».

11 августа « » встретится с «Уралом» в 4-м туре РПЛ. После 3 туров красно-белые лидируют в турнирной таблице, набрав 9 очков.

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