Дуарте назвал Абаскаля лучшим тренером РПЛ
Алексис Дуарте назвал Гильермо Абаскаля лучшим тренером Мир РПЛ.
– Я в очень хороших отношениях с Абаскалем. Он мне сильно помогает. Отлично, что он говорит со мной на одном языке, на испанском. Так что все замечательно.
– Абаскаль – лучший тренер РПЛ?
– Думаю, что да: по стилю игры и технике, которую он ставит, – сказал защитник «Спартака».
11 августа «Спартак» встретится с «Уралом» в 4-м туре РПЛ. После 3 туров красно-белые лидируют в турнирной таблице, набрав 9 очков.
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