Тихонов о календаре «Спартака»: «Стали играть чаще – и сразу все заныли. Привыкли играть раз в неделю»

Андрей Тихонов не видит проблемы в плотном календаре «Спартака».

Ранее главный тренер красно-белых пожаловался на расписание матчей «Спартака» в августе, отметив, что тяжелый график негативно сказывается на здоровье игроков.

«У всех календарь сложный. Играть надо больше. Почему у нас стало больше игр и все сразу стали жаловаться?

Многие играли раньше осенью в еврокубках. Большая нагрузка была на футболистов. Теперь привыкли играть раз в неделю, стали играть чаще, и сразу все заныли.

Многие тренеры сейчас предъявляют претензии. Зачем это клубам, у которых нормальная скамейка?» – сказал бывший игрок « ».

Абаскаль жестко критикует календарь. Sports.ru выяснил, почему Кубок начали рано и что составление расписания – дикий квест

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