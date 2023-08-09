Тихонов о календаре «Спартака»: «Стали играть чаще – и сразу все заныли. Привыкли играть раз в неделю»

Теги Спартак Андрей Тихонов премьер-лига Россия календарь Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Тихонов не видит проблемы в плотном календаре «Спартака».

Ранее главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль пожаловался на расписание матчей «Спартака» в августе, отметив, что тяжелый график негативно сказывается на здоровье игроков.

«У всех календарь сложный. Играть надо больше. Почему у нас стало больше игр и все сразу стали жаловаться?

Многие играли раньше осенью в еврокубках. Большая нагрузка была на футболистов. Теперь привыкли играть раз в неделю, стали играть чаще, и сразу все заныли.

Многие тренеры сейчас предъявляют претензии. Зачем это клубам, у которых нормальная скамейка?» – сказал бывший игрок «Спартака».

Абаскаль жестко критикует календарь. Sports.ru выяснил, почему Кубок начали рано и что составление расписания – дикий квест

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER по промокоду SPORTS

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Krojf
Андрей Валерьевич, претензия в основном не в количестве матчей, а в количестве дней между матчами. То через 2 на 3-й день матчи, то отдыхают по 9 дней
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Peter Parker
Абаскаль: Мы не можем понять одно: как такое возможно, что у нас девять выходных после матча с «Уралом» 11 августа? После одного матча – девять выходных, а в другие моменты мы играем три матча за шесть дней».

Псевдоэксперты: фууу, заныл
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spartakus1984
Абаскаль предъявлял претензии за то,что у одних после игр на 2 матча отдыха больше чем у других,это он Алаеву и сказал. Тихонов разочаровывает болельщиков.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
6tspey7tb5
У нас такие ветераны что хуже врага.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jonny
ни кто не ныл , просто возмущения !
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хамыч
Ответ юра георгиевский
Комментарий удален модератором
Ну по крайней мере Федуна травой не кормит как некоторых...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
Ответ юра георгиевский
Комментарий удален модератором
А Федун знает. что Зарема уже ваша...тьфу...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
leonid2406
Ответ юра георгиевский
Комментарий удален модератором
Правильно говоришь, раньше была наша, теперь стала ваша
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
юра георгиевский
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
Играют через два дня . а потом 9 не играют...больше недели аж....Мне непонятно, почему не могли играть с Уралом не в пятницу . а в понедельник...зачем создавать искусственные трудности, якобы повторяя европейский график...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий