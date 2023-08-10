Хаманн о Кейне: «Харри не обладает мощью и скоростью Левандовского. Не заплатил бы 100 млн евро за 30-летнего игрока, у которого год по контракту»

Дитмар Хаманн заявил, что не стал бы покупать Харри Кейна за 100 млн евро.

«Я был бы осторожен, потому что Кейн не обладает физической мощью . Сомневаюсь, что Харри в 32, 33 или даже 34 года будет забивать такие голы, какие сейчас забивает Роберт.

На месте «Баварии» я был бы очень осторожен. В клубе заранее знали, что Леви – жесткий игрок. Когда Хенесс сказал, что тот уступит 80-90 млн, я подумал: «Удачи, господин Хенесс!».

С учетом трансферной стоимости и зарплаты набежит более 200 млн евро. И это за игрока, в отношении которого у меня есть большие сомнения, будет ли он забивать голы через 2-3 года.

У него нет такой скорости, как у Левандовского. Харри всегда опускается и играет как десятка. Конечно, может забить 25 голов в Бундеслиге, но ведь и Тель забивает свои 20. Я бы не стал оформлять трансфер за такую цену!

Не стал платить 100 млн евро за игрока, у которого контракт на один год и которому уже 30 лет. Хотя на месте « » я бы взял эти 100 млн.

Из Англии я слышу, мол, Леви считает, что сейчас Кейн не продлит контракт. Но это не значит, что Харри не продлит соглашение в ноябре-декабре. Леви также считает, что когда Кейну в 2024-м исполнится 31 год, никто не станет платить ему 20-25 млн евро в год.

Однако нельзя оставлять игрока в подвешенном состоянии. На это посмотрят и другие футболисты. « » зашла слишком далеко, назад дороги нет. На мой взгляд, в таком случае надо подписывать Кейна сейчас», – сказал экс-футболист мюнхенского клуба.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER по промокоду SPORTS