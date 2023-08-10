Хаманн о Кейне: «Харри не обладает мощью и скоростью Левандовского. Не заплатил бы 100 млн евро за 30-летнего игрока, у которого год по контракту»
Дитмар Хаманн заявил, что не стал бы покупать Харри Кейна за 100 млн евро.
«Я был бы осторожен, потому что Кейн не обладает физической мощью Левандовского. Сомневаюсь, что Харри в 32, 33 или даже 34 года будет забивать такие голы, какие сейчас забивает Роберт.
На месте «Баварии» я был бы очень осторожен. В клубе заранее знали, что Леви – жесткий игрок. Когда Хенесс сказал, что тот уступит 80-90 млн, я подумал: «Удачи, господин Хенесс!».
С учетом трансферной стоимости и зарплаты набежит более 200 млн евро. И это за игрока, в отношении которого у меня есть большие сомнения, будет ли он забивать голы через 2-3 года.
У него нет такой скорости, как у Левандовского. Харри всегда опускается и играет как десятка. Конечно, Кейн может забить 25 голов в Бундеслиге, но ведь и Тель забивает свои 20. Я бы не стал оформлять трансфер за такую цену!
Не стал платить 100 млн евро за игрока, у которого контракт на один год и которому уже 30 лет. Хотя на месте «Тоттенхэма» я бы взял эти 100 млн.
Из Англии я слышу, мол, Леви считает, что сейчас Кейн не продлит контракт. Но это не значит, что Харри не продлит соглашение в ноябре-декабре. Леви также считает, что когда Кейну в 2024-м исполнится 31 год, никто не станет платить ему 20-25 млн евро в год.
Однако нельзя оставлять игрока в подвешенном состоянии. На это посмотрят и другие футболисты. «Бавария» зашла слишком далеко, назад дороги нет. На мой взгляд, в таком случае надо подписывать Кейна сейчас», – сказал экс-футболист мюнхенского клуба.
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Взять за 60 млн на 3 сезона одного из лучших игроков АПЛ, капитана сборной Англии и маркетинговую звезду и в эти 60 млн входит ЗП игрока, да это сделка века для любого клуба АПЛ, который его подпишет.
По моему мнению, Кейн лучший нападающий Англии после Линекера, из тех кого видел.
Очень надеялся на великую карьеру Уэлбека в свое время, но не вышло.
Кейну больше ПСЖ подойдет, Милан и Интер.
Плюс фраза Хаманна "Тель забивает свои 20" - что,где,когда?)
И раз уж на то пошло, Кейн>Левандовски