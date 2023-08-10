Хаманн о Кейне: «Харри не обладает мощью и скоростью Левандовского. Не заплатил бы 100 млн евро за 30-летнего игрока, у которого год по контракту»

Теги Бавария Дитмар Хаманн премьер-лига Англия бундеслига Германия Ули Хенесс Тоттенхэм Дэниэл Леви Роберт Левандовски Харри Кейн Матис Тель Футбол

Дитмар Хаманн заявил, что не стал бы покупать Харри Кейна за 100 млн евро.

«Я был бы осторожен, потому что Кейн не обладает физической мощью Левандовского. Сомневаюсь, что Харри в 32, 33 или даже 34 года будет забивать такие голы, какие сейчас забивает Роберт.

На месте «Баварии» я был бы очень осторожен. В клубе заранее знали, что Леви – жесткий игрок. Когда Хенесс сказал, что тот уступит 80-90 млн, я подумал: «Удачи, господин Хенесс!».

С учетом трансферной стоимости и зарплаты набежит более 200 млн евро. И это за игрока, в отношении которого у меня есть большие сомнения, будет ли он забивать голы через 2-3 года.

У него нет такой скорости, как у Левандовского. Харри всегда опускается и играет как десятка. Конечно, Кейн может забить 25 голов в Бундеслиге, но ведь и Тель забивает свои 20. Я бы не стал оформлять трансфер за такую цену!

Не стал платить 100 млн евро за игрока, у которого контракт на один год и которому уже 30 лет. Хотя на месте «Тоттенхэма» я бы взял эти 100 млн.

Из Англии я слышу, мол, Леви считает, что сейчас Кейн не продлит контракт. Но это не значит, что Харри не продлит соглашение в ноябре-декабре. Леви также считает, что когда Кейну в 2024-м исполнится 31 год, никто не станет платить ему 20-25 млн евро в год.

Однако нельзя оставлять игрока в подвешенном состоянии. На это посмотрят и другие футболисты. «Бавария» зашла слишком далеко, назад дороги нет. На мой взгляд, в таком случае надо подписывать Кейна сейчас», – сказал экс-футболист мюнхенского клуба.

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10 комментариев

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itemme
Один тезис смешнее другого, но откуда он взял 20 от Теля?😂😂😂
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Тухель
Какая же фигня. Топ клубы АПЛ не будут платить 400 тыс в неделю свободному агенту Кейну в 31 год? Дать контракт на 3 года и заплатить сразу 30 млн, а дальше прописать 200 тыс в неделю, чтобы партнеры по команде не ныли и делов. Если перейдет в МС, то про эти 30 млн никто и не узнает.
Взять за 60 млн на 3 сезона одного из лучших игроков АПЛ, капитана сборной Англии и маркетинговую звезду и в эти 60 млн входит ЗП игрока, да это сделка века для любого клуба АПЛ, который его подпишет.
+3
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Кто составил коспекты Лобановского?
Все бритты в целом деревянные. Этот немного лучше остальных, но вообще не выдающийся форвард.
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Барберис
Очень сомневаюсь в талантах Кейна в Баварии, хоть и уважаю его.
По моему мнению, Кейн лучший нападающий Англии после Линекера, из тех кого видел.
Очень надеялся на великую карьеру Уэлбека в свое время, но не вышло.
Кейну больше ПСЖ подойдет, Милан и Интер.
+3
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vladimirych
Объективно сравнил Леву и Кейна. Но проблема, что в принципе таких напов мало. Кейн скорей всего не стоит таких денег, но мне очень интересно посмотреть за его игрой в Баварии. Свои 25 положит
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Кан и Баллак сидят в баре
по-моему, про Кейна с первого забивного сезона говорят, что "игрок одно сезона". Потом двух сезонов,потом трёх. А он и дальше штампует как ни в чем не бывало, может так и до пенсии забивать,кто знает.
Плюс фраза Хаманна "Тель забивает свои 20" - что,где,когда?)
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BZB
Харри Кейн более разносторонний и полезный игрок, поэтому и особенно интересно как он проявит себя на высшем европейском уровне.
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S. A.
Где Тель забивает 20 голов?😂

И раз уж на то пошло, Кейн>Левандовски
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