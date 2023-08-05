Энрике хочет выпускать Мбаппе, но «ПСЖ» еще не решил, будет ли Килиан в заявке на 1-й тур. Аль-Хелайфи не понимает, почему игрок не продлил контракт

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Луиш Кампуш Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

Луис Энрике хочет, чтобы Килиан Мбаппе играл за «ПСЖ».

По данным RMC Sport, в «ПСЖ» пока не решили, будет ли форвард с истекающим в 2024 году контрактом включен в заявку на игру стартового тура Лиги 1 против «Лорьяна» (12 августа).

На этом фоне главный тренер команды ощущает дискомфорт, хотя и заранее знал, что придется столкнуться с такой ситуацией.

Нассер Аль-Хелайфи, президент парижан, в курсе недовольства Энрике, но свою позицию пока не изменил. Глава клуба не понимает, почему футболист не стал использовать опцию продления договора на год и почему «ПСЖ» оказался в столь тяжелой ситуации, «дав игроку все».

Отмечается, что Энрике и советник по спортивным вопросам Луиш Кампуш каждый день обсуждают ситуацию вокруг Мбаппе.

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15 комментариев

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Араб не понимает, что игрок набрал бабла и теперь хочет футбола и нормальных титулов.
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Показательно на год отправить Мбаппе во вторую команду,слишком оборзел африканец
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Ответ Василий Монксов
Показательно на год отправить Мбаппе во вторую команду,слишком оборзел африканец
Да, и что же такого он сделал? Не продлил контракт по опции, которая позволяла ему это сделать или нет? Ужас, прямо мразь.
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"Энрике и советник по спортивным вопросам Луис Энрике", это как?
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советую взять в ПСЖ некоего Леви за любые деньги спорт диром. не знаю, как насчет качественной трансферной компании, но денег ПСЖ получит море за продажу игроков. Взять только для продажи.
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Ответ Василий Монксов
Показательно на год отправить Мбаппе во вторую команду,слишком оборзел африканец
по контракту нельзя просто так отстранить такого игрока , а там наверняка все прописано
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Ответ Andrey Yaroslavtsev
"Энрике и советник по спортивным вопросам Луис Энрике", это как?
Перед зеркалом
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Владельцы настолько "крутые" на словах, что даже наши прогнозы на 3 матча на лавке не могут осилить😁 ну попылили и хватит, давай уж выходи, коли контракт есть 🤣
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Продали бы уже.
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Энрике покинет ПСЖ раньше, чем Мбаппе.
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Ответ Дмитрий
Араб не понимает, что игрок набрал бабла и теперь хочет футбола и нормальных титулов.
Странно,почему всё сводят к баблу.По-моему,главным фактором являются сверхкомфортабельные условия,в которых Мбаппе-всенародный любимчик,которому все лижут очко и не спрашивают за провалы.И он оттягивает переезд в другую страну с иной культурой и языком, где требовать будут гораздо больше.Черепаха ленивая,в общем
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Ответ Василий Монксов
Показательно на год отправить Мбаппе во вторую команду,слишком оборзел африканец
Ты недалеко ушел по уму от хелайфи, почему он должен продлевать контракт, если не хочет? Он делает все по закону, не отказывается отыграть оставшийся по контракту год, ничего не нарушает
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Ответ Andrey Yaroslavtsev
"Энрике и советник по спортивным вопросам Луис Энрике", это как?
Как Мбапе в ПСЖ например, всё должности у него)
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Ответ Andrey Yaroslavtsev
"Энрике и советник по спортивным вопросам Луис Энрике", это как?
У него раздвоение личности. Еще со времен контрольного выстрела
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