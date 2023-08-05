Энрике хочет выпускать Мбаппе, но «ПСЖ» еще не решил, будет ли Килиан в заявке на 1-й тур. Аль-Хелайфи не понимает, почему игрок не продлил контракт
Луис Энрике хочет, чтобы Килиан Мбаппе играл за «ПСЖ».
По данным RMC Sport, в «ПСЖ» пока не решили, будет ли форвард с истекающим в 2024 году контрактом включен в заявку на игру стартового тура Лиги 1 против «Лорьяна» (12 августа).
На этом фоне главный тренер команды ощущает дискомфорт, хотя и заранее знал, что придется столкнуться с такой ситуацией.
Нассер Аль-Хелайфи, президент парижан, в курсе недовольства Энрике, но свою позицию пока не изменил. Глава клуба не понимает, почему футболист не стал использовать опцию продления договора на год и почему «ПСЖ» оказался в столь тяжелой ситуации, «дав игроку все».
Отмечается, что Энрике и советник по спортивным вопросам Луиш Кампуш каждый день обсуждают ситуацию вокруг Мбаппе.
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