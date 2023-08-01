«Ливерпуль» предложил 42 млн фунтов за Лавиа. «Саутгемптон» откажет и потребует 50 млн

«Ливерпуль» сделал новое предложение о трансфере Ромео Лавиа.

Мерсисайдцы предложили « » 42 миллиона фунтов за 19-летнего полузащитника, сообщает .

Ожидается, что «святые» отклонят это предложение в ближайшее время. Они хотят выручить 50 миллионов фунтов за продажу игрока. Клубы продолжают переговоры. Сам футболист хочет перейти в « ».

В минувшем сезоне АПЛ Лавиа провел 29 матчей. Подробную статистику бельгийца можно найти здесь.