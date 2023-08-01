«Ливерпуль» предложил 42 млн фунтов за Лавиа. «Саутгемптон» откажет и потребует 50 млн

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Саутгемптон чемпионшип Ромео Лавиа Фабрицио Романо Футбол

«Ливерпуль» сделал новое предложение о трансфере Ромео Лавиа.

Мерсисайдцы предложили «Саутгемптону» 42 миллиона фунтов за 19-летнего полузащитника, сообщает Фабрицио Романо

Ожидается, что «святые» отклонят это предложение в ближайшее время. Они хотят выручить 50 миллионов фунтов за продажу игрока. Клубы продолжают переговоры. Сам футболист хочет перейти в «Ливерпуль».

В минувшем сезоне АПЛ Лавиа провел 29 матчей. Подробную статистику бельгийца можно найти здесь

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27 комментариев

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Kanonir152
Ответ CriminalJoint62
Дожили, за игрока пердива требуют 50 млн. Переход Райса испортил рынок
До перехода Райса рынок был свеж и пах ромашками.
+35
-3
+32
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Угараю_с_вас
Ответ CriminalJoint62
Дожили, за игрока пердива требуют 50 млн. Переход Райса испортил рынок
Причем тут Райс)) холодильника за 90 покупали, Энтони за 100 и так далее. До Райса уже давно все испортили )
+24
-1
+23
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Токтар Рахимбаев
раз вы уже знаете что за эту сумму откажет,нахуя сразу 50 млн не предложит
+15
-1
+14
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amaDardie
Ответ Фанат Лионеля Месси
Боюсь,это бан
Крик души 😅
+4
0
+4
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Эдвард Газарян
Такими темпами, если добавлять по 1 ляму в день к сумме трансфера, то смело можно успеть к 1 туру АПЛ, где в опорке будет играть этот необкатанный парень, где даже Фабиньо потребовалось полгода, чтобы адаптироваться. Либо Байчетич после травмы и без предсезонки. Пока что этот Шмадтке даже рядом не Эдвардс к сожалею, рад буду ошибиться, но пока грустно выглядят эти потуги
+1
0
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<~Inter~>
Ответ instasamka
Я понимаю инфляция, раздутый рынок, конкуренция, но платить по 50 миллионов за игроков о которых 90% болельщиков не слышало это уже через чур!
так это проблема людей которые про него не слышали
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Liquidozz
Вряд-ли сделка накроется из-за 8 лямов.
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Любезный Коссутий
заплатят 50, хоть это и дорого
+2
-2
0
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CriminalJoint62
Дожили, за игрока пердива требуют 50 млн. Переход Райса испортил рынок
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NottinghamForest79
им же сказано.. 45 + 5
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llolishe
Эффект Клоппа
8 лямов экономят
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Роман Клышко
Уже месяц как предлагают. Ускориться не хотят? Меньше через 2 недели старт сезона, а опорника нет…
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Угараю_с_вас
Ответ Marina_Greta
Рынок давно сошёл с ума уже, ещё когда за Неймара 222 млн уже отдали.
Согласен с вами полностью
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Люблю спортс
Ответ Эдвард Газарян
Такими темпами, если добавлять по 1 ляму в день к сумме трансфера, то смело можно успеть к 1 туру АПЛ, где в опорке будет играть этот необкатанный парень, где даже Фабиньо потребовалось полгода, чтобы адаптироваться. Либо Байчетич после травмы и без предсезонки. Пока что этот Шмадтке даже рядом не Эдвардс к сожалею, рад буду ошибиться, но пока грустно выглядят эти потуги
Макаллистер умеет играть в опорке и играл там. Возможно его сейчас на то место наигрывают. Временно.
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Люблю спортс
Ответ Роман Клышко
Уже месяц как предлагают. Ускориться не хотят? Меньше через 2 недели старт сезона, а опорника нет…
Так переговоры идут. Сперва 34 млн «Ливерпуль» предложи, но получил отказ. Потом 37 млн, но опять отказ. Теперь вот 40 собираются. Но «Саутгемптон» якобы хочет 58 млн за Лавию.
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