«Саутгемптон» не продал Лавиа за 41 млн фунтов, «Ливерпуль» ищет другие варианты. Один из них – Андре из «Флуминенсе»

Теги Ливерпуль Флуминенсе высшая лига Бразилия премьер-лига Англия возможные трансферы Саутгемптон Андре Нето Ромео Лавиа Футбол

«Саутгемптон» вновь отказал «Ливерпулю» в продаже Ромео Лавиа.

Мерсисайдский клуб сделал второе предложение о приобретении 19-летнего полузащитника, но «Саутгемптон» отвергнул сумму в размере 41 миллиона фунтов.

Первое предложение «Ливерпуля» на 37 миллионов фунтов также было отклонено.

«Ливерпуль» считает свое второе предложение справедливым, но, получив отказ, начал изучать альтернативные варианты.

Один из них – 22-летний Андре из «Флуминенсе». Английский клуб уже связался с бразильской командой на предмет того, за сколько можно купить игрока. В нынешнем сезоне хавбек сыграл 14 матчей в чемпионате Бразилии.

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
походу и саут и брайтон будут радоваться лавиа и кайседо в своих составах в будущем сезоне
+26
-7
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jzx8
Ответ Денис Давыдов
правильно, не хотят продавать так возьмём другого, ток вроде в Бразилии завтра ТО должно закрыться, надо торопиться.
Так оно закроется только на вход
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Давыдов
правильно, не хотят продавать так возьмём другого, ток вроде в Бразилии завтра ТО должно закрыться, надо торопиться.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люблю спортс
Ответ Акира_1
Боэли уже мог бы вмешаться в эти переговоры и забрать игрока на ещё одну проблемную позицию или купить Альвареса из Аякса, но нет они будут вести торги с Брайтоном до 31 августа, чтоб потом бегать с паникой в поисках игроков.
Они у них как раз есть в интересах.😉 Пусть одного из них берут.

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо остается приоритетным вариантом для усиления средней линии «Челси». Об этом сообщает The Times.

Однако «синие» пока не могут заполучить игрока. «Чайки» отклонили уже третье предложение лондонцев.

У «Челси» есть и альтернативные варианты. В сферу интересов лондонского клуба входят также Ромео Лавия («Саутгемптон»), Эдсон Альварес («Аякс») и Тайлер Адамс («Лидс»). Лондонцы попытаются подписать одного из четырех вышеуказанных полузащитников до закрытия трансферного окна.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Боэли уже мог бы вмешаться в эти переговоры и забрать игрока на ещё одну проблемную позицию или купить Альвареса из Аякса, но нет они будут вести торги с Брайтоном до 31 августа, чтоб потом бегать с паникой в поисках игроков.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sotanik
Ну вообще в упор не понимаю этой борьбы за Лавиа. С начала то им сказали про 50млн и вот надо было тянуть до уопра. Ушли Хендо и Фаб, платите 50 или берите другого, какой смысл тянуть? Предсезонка почти закончена и вот будет хозма, если фсг все таки выложат, числа этак 20-25 за Лавию 50+10.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Высочкин
FSG как всегда 8 лямов зажали
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NottinghamForest79
бразил днарь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vladimir.kostrichko
На этом фоне очень веселы слухи о переходе Мбаппе в Ливерпуль.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Graziano
Почему Вендела никто не рассматривает?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vadia
Думаю, что заберут Лавия. Но торги еще не один день будут.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люблю спортс
Ответ Акира_1
Да уже можно было тысячу вариантов придумать, чем дальше биться головой в запросы фермеров. Можно было Альвареса забрать, Лавиу, Горецку Паредаса, Адамса. Да дать Закарию вернуть, но только не фермеры с 100 лямов.
Я бы ещё обратил внимание на Самуэле Риччи из «Торино». За такого хорошего игрока просят всего 30 млн.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя ТУРА
Ответ Денис Давыдов
правильно, не хотят продавать так возьмём другого, ток вроде в Бразилии завтра ТО должно закрыться, надо торопиться.
+55 21 25290100
номер телефона футбольного клуба Фламенго
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yrok77
Ответ Денис Давыдов
правильно, не хотят продавать так возьмём другого, ток вроде в Бразилии завтра ТО должно закрыться, надо торопиться.
позвони во Фламенго
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Graziano
Ответ AdP
Лавиа просто лучше. Видел несколько матчей с ним. Для 19-ти летнего просто монстр. Играет спокойно, без суеты. В перспективе - топище.
Лавиа уже к своим годам получил две серьезных травмы и на самом деле сыграл то не так уж много на взрослом уровне. Да, перспектива налицо. Но топам нужен игрок здесь и сейчас и я скорее поверю что Вендел закроет шестерку в Ливере нежели Лавиа.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AdP
Ответ Graziano
Почему Вендела никто не рассматривает?
Лавиа просто лучше.
Видел несколько матчей с ним. Для 19-ти летнего просто монстр. Играет спокойно, без суеты. В перспективе - топище.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ответ Born is the King
Тоже сегодня подумал про Альвареса. Можно будет обменять на Зиеша+ ещё один игрок или доплата в 15-18 млн
Да уже можно было тысячу вариантов придумать, чем дальше биться головой в запросы фермеров. Можно было Альвареса забрать, Лавиу, Горецку Паредаса, Адамса. Да дать Закарию вернуть, но только не фермеры с 100 лямов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люблю спортс
Ответ NottinghamForest79
он нужен КЛОППУ и купят за 45 +5.. бразил эт фэйк
Клоппу не покупают то, что он просит, а наоборот всякий хлам, а потом в конце сезона жалуются на результаты. Хоть одного ему купите, которого он просит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Профессор из Кобхэма
Ответ Born is the King
Наконец то переключились с этого распиаренного Лавиа. В Бразилии всегда были цепкие техничные опорники, которые доминировали в опорке. Надеюсь Челси тоже пошлет Брайтон и даст шанс Сантосу
Сантос и близко не на уровне Кайседо пока.
Тяжело перейти со 2 бразильской лиги и показывать топ футбол в АПЛ.
Сантосу нужна либо аренда, либо сезон, где он будет как игрок ротации.

Поставить его сразу в основу - это огромный риск, который вряд ли сработает.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Ответ jzx8
Так оно закроется только на вход
так клубы будут завышать цены, так как не смогут приобрести игрока на замену
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рустам Гарипов
Ответ jzx8
Так оно закроется только на вход
так им замену искать надо будет если продадут, а окно уже закрывается
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
untilofend
ну фсг... :@
зачем отпускали фаба если даже на лавиу 50кк жалко
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tampa-bay
Скоро в Ливере будут одни португало-испаноговорящие
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий