«Саутгемптон» не продал Лавиа за 41 млн фунтов, «Ливерпуль» ищет другие варианты. Один из них – Андре из «Флуминенсе»

«Саутгемптон» вновь отказал «Ливерпулю» в продаже Ромео Лавиа.

Мерсисайдский клуб сделал второе предложение о приобретении 19-летнего полузащитника, но « » отвергнул сумму в размере 41 миллиона фунтов.

Первое предложение « » на 37 миллионов фунтов также было отклонено.

«Ливерпуль» считает свое второе предложение справедливым, но, получив отказ, начал изучать альтернативные варианты.

Один из них – 22-летний из « ». Английский клуб уже связался с бразильской командой на предмет того, за сколько можно купить игрока. В нынешнем сезоне хавбек сыграл 14 матчей в чемпионате Бразилии.