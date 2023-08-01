«Саутгемптон» не продал Лавиа за 41 млн фунтов, «Ливерпуль» ищет другие варианты. Один из них – Андре из «Флуминенсе»
«Саутгемптон» вновь отказал «Ливерпулю» в продаже Ромео Лавиа.
Мерсисайдский клуб сделал второе предложение о приобретении 19-летнего полузащитника, но «Саутгемптон» отвергнул сумму в размере 41 миллиона фунтов.
Первое предложение «Ливерпуля» на 37 миллионов фунтов также было отклонено.
«Ливерпуль» считает свое второе предложение справедливым, но, получив отказ, начал изучать альтернативные варианты.
Один из них – 22-летний Андре из «Флуминенсе». Английский клуб уже связался с бразильской командой на предмет того, за сколько можно купить игрока. В нынешнем сезоне хавбек сыграл 14 матчей в чемпионате Бразилии.
Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо остается приоритетным вариантом для усиления средней линии «Челси». Об этом сообщает The Times.
Однако «синие» пока не могут заполучить игрока. «Чайки» отклонили уже третье предложение лондонцев.
У «Челси» есть и альтернативные варианты. В сферу интересов лондонского клуба входят также Ромео Лавия («Саутгемптон»), Эдсон Альварес («Аякс») и Тайлер Адамс («Лидс»). Лондонцы попытаются подписать одного из четырех вышеуказанных полузащитников до закрытия трансферного окна.
номер телефона футбольного клуба Фламенго
Видел несколько матчей с ним. Для 19-ти летнего просто монстр. Играет спокойно, без суеты. В перспективе - топище.
Тяжело перейти со 2 бразильской лиги и показывать топ футбол в АПЛ.
Сантосу нужна либо аренда, либо сезон, где он будет как игрок ротации.
Поставить его сразу в основу - это огромный риск, который вряд ли сработает.
зачем отпускали фаба если даже на лавиу 50кк жалко