«МЮ» может побороться с «Ливерпулем» за Лавиа. Для этого нужно продавать игроков (The Independent)

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Саутгемптон Харри Магуайр финансовый фэйр-плей Фред Донни ван де Бек Эрик тен Хаг Скотт Мактоминей деньги Ромео Лавиа Футбол

«Манчестер Юнайтед» думает о возможности побороться с «Ливерпулем» за Ромео Лавиа.

По информации The Independent, Эрик тен Хаг хочет усилить линию полузащиты. «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания хавбека «Саутгемптона» Ромео Лавиа, который является главной целью «Ливерпуля» на текущее трансферное окно. Также обсуждается подписание Софьяна Амрабата из «Фиорентины».

Отмечается, что для подписания какого-либо полузащитника «МЮ» необходимо продать игроков, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей. Этим летом клуб рассчитывает на уход Донни ван де Бека, Харри Магуайра, Фреда и Скотта Мактоминея.

Сообщалось, что «Саутгемптон» требует за Лавиа 50 млн фунтов. Предложения «Ливерпуля» на 37 млн фунтов и на 42 млн фунтов были отклонены.

Со статистикой выступлений 19-летнего бельгийца можно ознакомиться здесь.

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41 комментарий

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Ответ avcgloronalduMU
за год в цене в 5 раз )) сити хороших игрок делает
Ага, Сити хороших игроков делает, забрали из Андерлехта в 16 лет, провел 2 матча за два года в основном составе. Раскрылся в Саутгемптоне, куда ушел на постоянную основу.

У Сити хорошая академия, но конкретно Лавия это про селекцию.
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у МЮ и так 10 полузащитников зачем им ещё Лавиа.
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Ответ Ман Сити
Кстати маню спокойно может скидывать провалившегося каземиро, с которым их все громят кому не лень и менять его на этого товарища. Пока можно в СА продать бразильское полено.
провалившегося Каземиро? ты серьёзно? кто по твоему делал теневую работу в прошлом сезоне? Магуаер?
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Развлечение английских топов-устроить многомиллионный аукцион за ноунейма.
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Ответ #SharkTeam
Два красных мешка сцепились за воспитанника Сити, бгг
Андерлехт: ну да, ну да, пошли мы на...
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Ответ Аморалинни
А ну да, забыл еще купили Каземиро, который исправил опорку То есть это не заслуга 7Хага Напомню, у Толмача и особенно Рыбака, никакого Каземиро не было)))
Причём тут они гений
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Ответ Ман Сити
Сцепились проекты за воспитанника Сити) Наторгуются до 100 лямов думаю
Ливерпуль не настолько глуп, чтобы вступать в аукцион. Тем более за 19-летнего парнишку у которого 1 сезон в апл за спиной
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Ответ ranelgee
Похоже, будем играть в 3 защитника, что логично в текущей ситуации. Мало, что центр бэки давно уже стоят по 60 миллионов, так ещё налог МЮ +20-25% к стоимости на любого игрока
Тен Хаг и в 3 защитника, смешно.
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Ответ Bego Yusupov
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Я же говорю, как всегда аргументированно))))
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Ответ Аморалинни
Согласен Это оскорбление для Мавра Все таки ЛЕ+КФЛ больше, чем прсто КФЛ))))
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Ответ Bego Yusupov
Какой же ты недоразвитый сравниваешь Толмача с Тен Хагом
Согласен
Это оскорбление для Мавра
Все таки ЛЕ+КФЛ больше, чем прсто КФЛ))))
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Ответ Аморалинни
Потому что физруку дают сотни лямов, он тратит их на бревна, и результат хуже чем у Толмача с Рыбаком. Только Каз хорошая покупка
Какой же ты недоразвитый сравниваешь Толмача с Тен Хагом
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Ответ Bego Yusupov
Причём тут они гений
Потому что физруку дают сотни лямов, он тратит их на бревна, и результат хуже чем у Толмача с Рыбаком.
Только Каз хорошая покупка
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Ответ Аморалинни
Какой командой?))) Вывез на одном Решфорде, вся тактика 7Хага строилась на том, чтобы отдать ему мяч, так и кубок зацепили, потом Реш угас, и всю концовку благополучно слили Потому что никакой команды там и нету В прошлом же году Решфорд до октября лечился, и в декабре только полные матчи начинал играть, а потом опять травма Лысый физрук хуже Толмача и Рыбака Это факт
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Ответ Аморалинни
Аргументированно, как и всегда со стороны фанатов физрука
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Ответ Bego Yusupov
Ну так скажи почему мю закончил на 3 месте? Хотя год назад они закончили на 6 месте и вот пришёл так называемый "Лысый физрук" и сделал всё правильно а ты думаешь что он какой то идиот берёт только своих и нихрена не делает так скажи почему он за год сделал Мю КОМАНДОЙ? уверен у тебя обьяснить не хватит ума
Какой командой?)))
Вывез на одном Решфорде, вся тактика 7Хага строилась на том, чтобы отдать ему мяч, так и кубок зацепили, потом Реш угас, и всю концовку благополучно слили
Потому что никакой команды там и нету
В прошлом же году Решфорд до октября лечился, и в декабре только полные матчи начинал играть, а потом опять травма
Лысый физрук хуже Толмача и Рыбака
Это факт
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Ответ Аморалинни
На том месте, которое ниже, чем были у Толмача и Рыбака
Ну так скажи почему мю закончил на 3 месте? Хотя год назад они закончили на 6 месте и вот пришёл так называемый "Лысый физрук" и сделал всё правильно а ты думаешь что он какой то идиот берёт только своих и нихрена не делает так скажи почему он за год сделал Мю КОМАНДОЙ? уверен у тебя обьяснить не хватит ума
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Ответ Bego Yusupov
А на каком месте в итоге мю закончил?
На том месте, которое ниже, чем были у Толмача и Рыбака
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Ответ Аморалинни
Он не имел дел с 7Хагом - фейк
мда и к чему это
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Ответ Фанат спорта01
у МЮ и так 10 полузащитников зачем им ещё Лавиа.
Где десять? Фред едет в Галатасарай, Ван де Бек едет в Реал Сосьедад.🤔
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Амрабат предпочтительнее все же. да и дешевле
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