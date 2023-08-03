«МЮ» может побороться с «Ливерпулем» за Лавиа. Для этого нужно продавать игроков (The Independent)
«Манчестер Юнайтед» думает о возможности побороться с «Ливерпулем» за Ромео Лавиа.
По информации The Independent, Эрик тен Хаг хочет усилить линию полузащиты. «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания хавбека «Саутгемптона» Ромео Лавиа, который является главной целью «Ливерпуля» на текущее трансферное окно. Также обсуждается подписание Софьяна Амрабата из «Фиорентины».
Отмечается, что для подписания какого-либо полузащитника «МЮ» необходимо продать игроков, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей. Этим летом клуб рассчитывает на уход Донни ван де Бека, Харри Магуайра, Фреда и Скотта Мактоминея.
Сообщалось, что «Саутгемптон» требует за Лавиа 50 млн фунтов. Предложения «Ливерпуля» на 37 млн фунтов и на 42 млн фунтов были отклонены.
Со статистикой выступлений 19-летнего бельгийца можно ознакомиться здесь.
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У Сити хорошая академия, но конкретно Лавия это про селекцию.
Это оскорбление для Мавра
Все таки ЛЕ+КФЛ больше, чем прсто КФЛ))))
Только Каз хорошая покупка
Вывез на одном Решфорде, вся тактика 7Хага строилась на том, чтобы отдать ему мяч, так и кубок зацепили, потом Реш угас, и всю концовку благополучно слили
Потому что никакой команды там и нету
В прошлом же году Решфорд до октября лечился, и в декабре только полные матчи начинал играть, а потом опять травма
Лысый физрук хуже Толмача и Рыбака
Это факт