«МЮ» может побороться с «Ливерпулем» за Лавиа. Для этого нужно продавать игроков (The Independent)

«Манчестер Юнайтед» думает о возможности побороться с «Ливерпулем» за Ромео Лавиа.

По информации The Independent, тен Хаг хочет усилить линию полузащиты. « » рассматривает возможность подписания хавбека « » , который является главной целью «Ливерпуля» на текущее трансферное окно. Также обсуждается подписание Софьяна Амрабата из «Фиорентины».

Отмечается, что для подписания какого-либо полузащитника «МЮ» необходимо продать игроков, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей. Этим летом клуб рассчитывает на уход Донни ван де , Харри Магуайра, Фреда и Скотта Мактоминея.

Сообщалось, что «Саутгемптон» требует за Лавиа 50 млн фунтов. Предложения «Ливерпуля» на 37 млн фунтов и на 42 млн фунтов были отклонены.

Со статистикой выступлений 19-летнего бельгийца можно ознакомиться здесь.

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