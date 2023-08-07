«Саутгемптон» отклонил третье предложение «Ливерпуля» по Лавиа на 45 млн фунтов и хочет 50 млн

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Саутгемптон деньги Ромео Лавиа Футбол

«Саутгемтон» отклонил третье предложение «Ливерпуля» по Ромео Лавиа.

По данным журналиста Sky Sports Дхармеша Шета, мерсисайдцы предлагали около 45 млн фунтов. Переговоры продолжаются.

Сообщалось, что «Саутгемптон» требует за Лавиа 50 млн. Предложения «Ливерпуля» на 37 млн фунтов и на 42 млн фунтов также были отклонены.

Со статистикой выступлений 19-летнего бельгийца можно ознакомиться здесь.

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38 комментариев

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Ливерпуль: Мы хотим Лавиа. Вот 40 лямов
Сотон: Продадим за 50
Ливерпуль: Вот 41 млн
Сотон: Вы слышите?
Ливерпуль: Вот 43
Сотон: …
Ливерпуль: А если 45?
Сотон: ???????

Они реально 5 млн жмут?
+20
-1
+19
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Ответ kacnep
Ливерпуль: Мы хотим Лавиа. Вот 40 лямов Сотон: Продадим за 50 Ливерпуль: Вот 41 млн Сотон: Вы слышите? Ливерпуль: Вот 43 Сотон: … Ливерпуль: А если 45? Сотон: ??????? Они реально 5 млн жмут?
Чувак мы купили чемпиона мира за 42 лямов , какие 50 за 19 летнего пацана ??
+10
-1
+9
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50 млн из Чемпионшипа, за игрока который толком за сборную не играл, ладно если он паспортист был, хотя там за Кайседо 100 просят..
+7
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+7
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Ответ #SharkTeam
И кого купят?
Никого
+4
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Ответ зак
50 млн из Чемпионшипа, за игрока который толком за сборную не играл, ладно если он паспортист был, хотя там за Кайседо 100 просят..
Так Кайседо один из лучших опорников АПЛ по факту.
+3
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Ответ Деликатный
Смотрю матч и вижу Гакпо в полузащите, неплохо смотрится, думаю там его место, скорость, сила и в отборе неплох
Так, он же лютый универсал.
В сборе играет как атакующий ПЗ
в ПСВ играл в левом крайе, в Ливере сейчас на позиции форварда

хороший трансфер
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Ответ Санжар Уразбаев
Чувак мы купили чемпиона мира за 42 лямов , какие 50 за 19 летнего пацана ??
К тому же Чемпион мира со своей командой вошёл в топ 6 АПЛ, а пацан со свистом вылетел в Чемпионшип.
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Ответ kacnep
Ливерпуль: Мы хотим Лавиа. Вот 40 лямов Сотон: Продадим за 50 Ливерпуль: Вот 41 млн Сотон: Вы слышите? Ливерпуль: Вот 43 Сотон: … Ливерпуль: А если 45? Сотон: ??????? Они реально 5 млн жмут?
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знают же гады что сейчас мы слабые, и душат
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Покупка молодых игроков клубами АПЛ очень похожа на покупку фьючерсов на бирже. По сути ты покупаешь прогнозы на будущие успехи игрока. А по факту имеем парня который вылетел со своей командой, а те требуют немыслимых бабок которых он не стоит.
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Клопп сказал что Куртис травмировался, теперь у них сейчас на поле 2 полузащитников, скорее они начнут апл с двумя тоже )))
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Интересно, кто быстрее все-таки вырвет центрального полузащитника: Челси из Брайтона или Ливерпуль из Саута?
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Ответ kacnep
Ливерпуль: Мы хотим Лавиа. Вот 40 лямов Сотон: Продадим за 50 Ливерпуль: Вот 41 млн Сотон: Вы слышите? Ливерпуль: Вот 43 Сотон: … Ливерпуль: А если 45? Сотон: ??????? Они реально 5 млн жмут?
Никто так ,не продает без торга, это как машину покупать, хоть два листа ,но сбросить нужно
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Ответ untilofend
зачем он не понимаю да есть потенциал но как будет на деле кто знает лучше пусть возьмут амарбата а там и баисетич подрастет
Байсетичи и другие Карвальо для того чтобы продавать их середнякам под соусом что они будущие топы. Как продажа Аюбов и других Соланке. Та же самая схема что с Ливером хотят провернуть Соттоны.
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Ответ Ман Сити
Саут опытный в разводе скауз-мешка
Приплыл что не тонет?) Я уже начал скучать))
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Ответ Деликатный
Какой ещё ЦОП??? он левого полузащитника играет, в центре Макалистер ЦОП
ну он все таки не цп
а макалистер что? он тоже нифига не опорник
не один отбор не сделал
браво проста ФСГ
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Ответ untilofend
это что шутки? какой нафиг гакпо цоп? блин это уже издевательство над футболом
Какой ещё ЦОП??? он левого полузащитника играет, в центре Макалистер ЦОП
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Ответ Деликатный
Смотрю матч и вижу Гакпо в полузащите, неплохо смотрится, думаю там его место, скорость, сила и в отборе неплох
это что шутки? какой нафиг гакпо цоп? блин это уже издевательство над футболом
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Ответ RealJon
Так, он же лютый универсал. В сборе играет как атакующий ПЗ в ПСВ играл в левом крайе, в Ливере сейчас на позиции форварда хороший трансфер
Согласен
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Ответ kacnep
Ливерпуль: Мы хотим Лавиа. Вот 40 лямов Сотон: Продадим за 50 Ливерпуль: Вот 41 млн Сотон: Вы слышите? Ливерпуль: Вот 43 Сотон: … Ливерпуль: А если 45? Сотон: ??????? Они реально 5 млн жмут?
5 млн фунтов = 620 млн рэ. Может для кого-то это разница и несущественная, но даже такой клуб их может потратить куда-то в другое место
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Лучший купил бы Хефрен Тюрама из Ниццы
Тюрам опытный лучший чем лавия
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Ответ Санжар Уразбаев
Чувак мы купили чемпиона мира за 42 лямов , какие 50 за 19 летнего пацана ??
купили бы за такую сумму не будь клаусулы?
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Думаю что договорятся. Сотон конечно жуки.

Но провести предсезонку без опорников это в определённом смысле провал.
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зачем он не понимаю
да есть потенциал но как будет на деле кто знает
лучше пусть возьмут амарбата а там и баисетич подрастет
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Ответ #SharkTeam
гориш дядя
ну я так то сам по себе горячий.
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