«Саутгемптон» отклонил третье предложение «Ливерпуля» по Лавиа на 45 млн фунтов и хочет 50 млн
«Саутгемтон» отклонил третье предложение «Ливерпуля» по Ромео Лавиа.
По данным журналиста Sky Sports Дхармеша Шета, мерсисайдцы предлагали около 45 млн фунтов. Переговоры продолжаются.
Сообщалось, что «Саутгемптон» требует за Лавиа 50 млн. Предложения «Ливерпуля» на 37 млн фунтов и на 42 млн фунтов также были отклонены.
Со статистикой выступлений 19-летнего бельгийца можно ознакомиться здесь.
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Сотон: Продадим за 50
Ливерпуль: Вот 41 млн
Сотон: Вы слышите?
Ливерпуль: Вот 43
Сотон: …
Ливерпуль: А если 45?
Сотон: ???????
Они реально 5 млн жмут?
В сборе играет как атакующий ПЗ
в ПСВ играл в левом крайе, в Ливере сейчас на позиции форварда
хороший трансфер
а макалистер что? он тоже нифига не опорник
не один отбор не сделал
браво проста ФСГ
Тюрам опытный лучший чем лавия
Но провести предсезонку без опорников это в определённом смысле провал.
да есть потенциал но как будет на деле кто знает
лучше пусть возьмут амарбата а там и баисетич подрастет