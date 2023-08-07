«Саутгемптон» отклонил третье предложение «Ливерпуля» по Лавиа на 45 млн фунтов и хочет 50 млн

«Саутгемтон» отклонил третье предложение «Ливерпуля» по Ромео Лавиа.

По данным журналиста Sky Sports Дхармеша Шета, мерсисайдцы предлагали около 45 млн фунтов. Переговоры продолжаются.

Сообщалось, что « » требует за 50 млн. Предложения « » на 37 млн фунтов и на 42 млн фунтов также были отклонены.

Со статистикой выступлений 19-летнего бельгийца можно ознакомиться здесь.

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