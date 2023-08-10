«Челси» отдаст 19-летнего вратаря Слонину в аренду бельгийскому «Эйпену»

Теги Челси премьер-лига Англия высшая лига Бельгия возможные трансферы Эйпен Габриэль Слонина Футбол

Вратарь «Челси» Габриэль Слонина продолжит карьеру в «Эйпене».

19-летний игрок сборной США перейдет в бельгийский клуб на правах аренды до июня 2024 года, сделка согласована, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Слонина еще не провел ни одного матча за «Челси». Ранее он выступал за «Чикаго Файр».

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10 комментариев

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Ilya Shilovskiy
И снова я перешел на новость из-за фамилии)))
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Кенигсбергер
А Жирафину и Бегемотину кому отдадут?
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Veni-Vidi-Vici
Пока перспективы туманные. Ему, видимо, и хотели бы дать шанс в роли второго вратаря, но похоже совсем разочаровал на предсезонке. Не зря же недавно активизировались в поиске вратаря и в итоге подписали Санчеса.

Возраст, конечно, пока ещё совсем молодой, посмотрим, но начало не очень хорошее. Да и клуб для аренды совсем не впечатляет, Куртуа в том же возрасте отдали в Атлетико, и он был там основным.
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Tommy Shelby
Ответ Veni-Vidi-Vici
Пока перспективы туманные. Ему, видимо, и хотели бы дать шанс в роли второго вратаря, но похоже совсем разочаровал на предсезонке. Не зря же недавно активизировались в поиске вратаря и в итоге подписали Санчеса. Возраст, конечно, пока ещё совсем молодой, посмотрим, но начало не очень хорошее. Да и клуб для аренды совсем не впечатляет, Куртуа в том же возрасте отдали в Атлетико, и он был там основным.
По-моему наоборот логично. Зачем ему сидеть запасным и без практики, когда есть вариант в Европе, где ты можешь быть основным и продолжать прогрессировать, а не сидеть в запасе и выходить только на кубки? Но в одном с Вами согласен, тоже смущает клуб, в который отправляют, даже если не сравнивать с Куртуа.
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ArnoNeputevy
Это ладно. А вот у "Аякса" раньше был вратарь Жирун Верхувен. Он был 2-метрового роста - и толстый, как бочка. Правда, был у них 3-м вратарём. Забить ему было
непросто: он доставал до перекладины, даже не вставая на цыпочки и, стоя в центре ворот, почти доставал руками до обеих штанг.
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ArnoNeputevy
Решили заменить на Мамонтятину?
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Darth_Malice
Ответ Кенигсбергер
А Жирафину и Бегемотину кому отдадут?
Бегемотину скинуть трудно будет, он сам уже разосрался со всеми вариантами потенциальными
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