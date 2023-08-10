«Челси» отдаст 19-летнего вратаря Слонину в аренду бельгийскому «Эйпену»

Вратарь «Челси» продолжит карьеру в « ».

19-летний игрок сборной США перейдет в бельгийский клуб на правах аренды до июня 2024 года, сделка согласована, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Слонина еще не провел ни одного матча за « ». Ранее он выступал за «Чикаго Файр».

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