«Челси» отдаст 19-летнего вратаря Слонину в аренду бельгийскому «Эйпену»
Вратарь «Челси» Габриэль Слонина продолжит карьеру в «Эйпене».
19-летний игрок сборной США перейдет в бельгийский клуб на правах аренды до июня 2024 года, сделка согласована, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Слонина еще не провел ни одного матча за «Челси». Ранее он выступал за «Чикаго Файр».
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Возраст, конечно, пока ещё совсем молодой, посмотрим, но начало не очень хорошее. Да и клуб для аренды совсем не впечатляет, Куртуа в том же возрасте отдали в Атлетико, и он был там основным.
непросто: он доставал до перекладины, даже не вставая на цыпочки и, стоя в центре ворот, почти доставал руками до обеих штанг.