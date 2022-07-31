«Челси» за 15 млн долларов покупает вратаря Слонину. Он присоединится к клубу 1 января

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«Челси» покупает вратаря Габриэля Слонину за 15 млн долларов.

По информации журналиста Фабрицио Романо, лондонский клуб договорился с «Чикаго Файр» о трансфере 18-летнего голкипера за 15 млн долларов (около 14,6 млн евро). Бонусы в эту сумму уже включены.

Сегодня Слонина и его агент прилетят в Лондон, чтобы игрок прошел медосмотр и подписал контракт.

Текущий сезон вратарь доиграет в «Чикаго Файр». К «Челси» он присоединится 1 января.

Сообщалось, что «синие» выиграли борьбу за вратаря сборной США U20 у «Реала». Статистику Слонины, который в декабре 2021 года был вызван в основную сборную США, но остался в запасе на товарищескую игру с Боснией и Герцеговиной (1:0), можно изучить здесь.

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