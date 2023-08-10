Обляков о 0:2 от «Факела»: «Дело не в молодых. ЦСКА надо конкретнее действовать, больше бить по воротам»
Иван Обляков объяснил поражение ЦСКА от «Факела» (0:2) в Фонбет Кубке России.
— Эмоции после поражения понятны. Ты давно не играл, что можешь сказать после первого появления на поле?
— Хорошо, что вышел. Главное, что восстановился. В команде все хорошо, но обидно, что проиграли. Упустили свои очки и должны были лидировать в группе, но двигаемся дальше, следующая игра – в воскресенье [c «Сочи» в РПЛ].
— Чего не хватало? Может быть, дело в молодежи?
— Дело не в молодых. Надо конкретнее действовать, больше бить по воротам.
— Твои личные задачи, что говорил Федотов?
— Обострять игру, идти вперед и делать обостряющие передачи.
— Мухин говорил, что будет конкурировать, шутил над этой темой, что ты можешь сказать?
— Максим шутит, буду конкурировать с ним и другими игроками.
— Ты будешь постоянно играть на левом фланге?
— Не обязательно, куда поставит тренерский штаб, там и буду, — сказал хавбек ЦСКА.
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