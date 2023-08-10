Новосельцев о промахе Заболотного по пустым воротам: «Мяч сложный, прыгает. Нужно не делать сильный замах от бедра, а просто играть от колена»
Иван Новосельцев оценил промах Антона Заболотного по пустым воротам «Факела».
Эпизод произошел на 14-й минуте матча Фонбет Кубка России между ЦСКА и воронежцами (0:2) при счете 0:0.
«В этой ситуации мяч сложный, он прыгает. Антон бил всей ногой от бедра, так попадать намного сложнее по мячу. Тут нужно не делать сильный замах, а просто от колена ногой играть.
Антон, видно на повторе, доворачивает всю ногу и сам себе все усложняет, не попадая как следует по мячу», — сказал бывший футболист «Ростова».
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