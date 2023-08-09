Заболотный извинился перед игроками ЦСКА в раздевалке за нереализованный момент в матче с «Факелом»
Антон Заболотный извинился перед игроками ЦСКА в раздевалке за нереализованный момент.
В среду ЦСКА дома уступил «Факелу» (0:2) в Фонбет Кубке России. В одном из эпизодов Заболотный не забил в пустые ворота, пробив выше ворот из вратарской площади.
«Ребята, мой неиспользованный момент: я хотел бы лично перед вами извиниться, и для себя уяснить, что я немного усложнил сегодняшнюю игру своим нереализованным моментом.
Команда очень много оборонялась, и, реализуй я этот момент, все бы поменялось. Хочу попросить попросить прощения у каждого. Обещаю реабилитироваться перед вами и перед собой», – сказал форвард ЦСКА в ролике из раздевалки, опубликованном пресс‑службой клуба.
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER по промокоду SPORTS
Конечно, хотелось бы чтобы он исправился и начал забивать голы пачками.
Но в это верится с трудом ..
да и Гайч не на 10 минут вышел, а точно так же на целый тайм. Так уж принято, что запасные после выхода на замену и проявляют себя что бы в старт потом выходить, если ты не в курсе (и то у них обычно меньше времени)...а не просто после двух предыдущих матчей от конкурента
(где Зе был одни из самых полезных на поле) выходят в старт на 2-3 матча
Другое дело, что в предыдущих матчах Гайч не впечатлял Федотова и это мнение идет по накатанной до сих пор.
Да и в Италии Адольфо не блистал чтобы прям была возможностью доверять ему.