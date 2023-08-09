Заболотный извинился перед игроками ЦСКА в раздевалке за нереализованный момент в матче с «Факелом»

Антон Заболотный извинился перед игроками ЦСКА в раздевалке за нереализованный момент.

В среду ЦСКА дома уступил «Факелу» (0:2) в Фонбет Кубке России. В одном из эпизодов Заболотный не забил в пустые ворота, пробив выше ворот из вратарской площади.

«Ребята, мой неиспользованный момент: я хотел бы лично перед вами извиниться, и для себя уяснить, что я немного усложнил сегодняшнюю игру своим нереализованным моментом.

Команда очень много оборонялась, и, реализуй я этот момент, все бы поменялось. Хочу попросить попросить прощения у каждого. Обещаю реабилитироваться перед вами и перед собой», – сказал форвард ЦСКА в ролике из раздевалки, опубликованном пресс‑службой клуба.

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