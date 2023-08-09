Заболотный извинился перед игроками ЦСКА в раздевалке за нереализованный момент в матче с «Факелом»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Факел Антон Заболотный Футбол

Антон Заболотный извинился перед игроками ЦСКА в раздевалке за нереализованный момент.

В среду ЦСКА дома уступил «Факелу» (0:2) в Фонбет Кубке России. В одном из эпизодов Заболотный не забил в пустые ворота, пробив выше ворот из вратарской площади.

«Ребята, мой неиспользованный момент: я хотел бы лично перед вами извиниться, и для себя уяснить, что я немного усложнил сегодняшнюю игру своим нереализованным моментом.

Команда очень много оборонялась, и, реализуй я этот момент, все бы поменялось. Хочу попросить попросить прощения у каждого. Обещаю реабилитироваться перед вами и перед собой», – сказал форвард ЦСКА в ролике из раздевалки, опубликованном пресс‑службой клуба.

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26 комментариев

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Amalfitano
Заболотного надо простить и отправить его в ФНЛ. Не, ну серьёзно. Его игра в основе ЦСКА это сравни преступлению. Федотов своим самодурством доводит ситуацию до абсурда. Ну если не тянет Антоша дай ты 2-3 игры поиграть Гайчу. Ну Антоша уже как инородное тело на поле.
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Vagner01
Мужик! Бывает и такое! Главное что не спрятал голову в песок!
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Amalfitano
Ответ Злобный Конь
Вышел Гайч, и что?
Гайич должен сыграть 2-3 матча в старте чтобы потом спросить про него. А то удобно получается. Деревяшки не могут попасть в пустые ворота, а виноват в этом Гайч который вышел на замену. Так себе логика.
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Роман
Легенда мирового футбола
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Фут.Боль
Манекен простит!
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Кирилл
Антон молодец, что извинился перед командой и взял вину за поражение на себя.

Конечно, хотелось бы чтобы он исправился и начал забивать голы пачками.
Но в это верится с трудом ..
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Пикачу82
Ответ Amalfitano
Заболотного надо простить и отправить его в ФНЛ. Не, ну серьёзно. Его игра в основе ЦСКА это сравни преступлению. Федотов своим самодурством доводит ситуацию до абсурда. Ну если не тянет Антоша дай ты 2-3 игры поиграть Гайчу. Ну Антоша уже как инородное тело на поле.
Не инородное тело а вполне определенное, дерево - дуб обыкновенный!)))
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Том Мунтян
Ответ Milorlun Massuk
за что извиняться то,обычный игровой момент ,и великие форварды не забивают такие моменты .
Ну да, один раз и такое бывает у ТОП игроков. Но у Антона таких уже целая коллекция)
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Shepot
Антон Заболотный: ворота-это не манекен, вот и не попал.
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ShadyL
Ответ Amalfitano
Гайич должен сыграть 2-3 матча в старте чтобы потом спросить про него. А то удобно получается. Деревяшки не могут попасть в пустые ворота, а виноват в этом Гайч который вышел на замену. Так себе логика.
да где ты увидел, что кто то сказал что в этом виноват Гайч? после этого тем более не удивлен такой аналитикой в первом комменте.
да и Гайч не на 10 минут вышел, а точно так же на целый тайм. Так уж принято, что запасные после выхода на замену и проявляют себя что бы в старт потом выходить, если ты не в курсе (и то у них обычно меньше времени)...а не просто после двух предыдущих матчей от конкурента
(где Зе был одни из самых полезных на поле) выходят в старт на 2-3 матча
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Кирилл
Ответ Amalfitano
Заболотного надо простить и отправить его в ФНЛ. Не, ну серьёзно. Его игра в основе ЦСКА это сравни преступлению. Федотов своим самодурством доводит ситуацию до абсурда. Ну если не тянет Антоша дай ты 2-3 игры поиграть Гайчу. Ну Антоша уже как инородное тело на поле.
Федотов использует Заболотного не как основного нападающего, а как столба, который может побороться в воздухе и скинуть мяч своему игроку - в частности, в том числе и благодаря его борьбе в воздухе случился второй гол в матче против Локо.

Другое дело, что в предыдущих матчах Гайч не впечатлял Федотова и это мнение идет по накатанной до сих пор.
Да и в Италии Адольфо не блистал чтобы прям была возможностью доверять ему.
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Mark Safa
Ответ Shepot
Антон Заболотный: ворота-это не манекен, вот и не попал.
И то пролетит мимо 😂
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Игорь Деньгин
эти слова ему агент набросал? не думаю, что оно может пару слов связать
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Stanislav71
Невозможно уже на это смотреть. Да, воспитанник. Да, борется, старается. Но футбол заключается не в этом. От нападающего нужны голы в первую очередь. Пора сказать спасибо и расстаться.
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Eric_Cartman
Зато мильонэр
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юра георгиевский
Великим разрешается промахнуться разок в матче.
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Forrest Gamp
Извините, я гавнo!
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Milorlun Massuk
за что извиняться то,обычный игровой момент ,и великие форварды не забивают такие моменты .
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Злобный Конь
Бывает.
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