Мантуан о Марио: «Зенит» – сильнейшая команда России с сильнейшими футболистами. Понимаю его»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Марио Фернандес Густаво Мантуан Футбол

Густаво Мантуана не удивил переход Марио Фернандеса в «Зенит» после 10 лет в ЦСКА.

– «Зенит» подписал контракт с Марио Фернандесом – как тебе он как человек?

– Приветливый парень. Уверен, он поможет нам в этом сезоне. Он круто готов, большой профи. Принесет пользу «Зениту».

– В России он считается легендой ЦСКА. Ты удивился, что он выбрал «Зенит»?

– Нет. Понимаю его в этой ситуации, поэтому не удивился. Плюс «Зенит» – сильнейшая команда России. Марио просто хотел играть в футбол, а еще здесь собраны сильнейшие футболисты, которые хотят побеждать, – сказал полузащитник «Зенита».

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER по промокоду SPORTS

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
EnzO
Само собой, наёмники друг за друга заступаться будут. Ты что ли сильнейший футболист?
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Георгий Кузьминых
Ответ Антон Путятин
и чем же Марио неадекват?
В том что говорил после победы Зенита в Суперкубке. Или несостыковке в словах Марио и агента
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Деньгин
зенит не может, судья поможет
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Redwhite heart
Громче пафосных слов,а то вас плохо слышно с 7-го места
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Путятин
Ответ Пикачу82
С президентом клуба в РФС и карманным КДК даже Чайка из Песчанокопского будет сильнейшим клубом страны!
чушь не неси. в каком месте и когда Дюков помогал Зениту? чаи с судьями не мы гоняем каждый год)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пикачу82
Ответ Антон Путятин
чушь не неси. в каком месте и когда Дюков помогал Зениту? чаи с судьями не мы гоняем каждый год)))
Сегодняшнее КДК по Барриосу, даже далеко ходить никуда не надо! И да, можешь мне не отвечать и не оправдывался. Игроку Оренбурга сенлдня за прямую красную без нанесения травмы сопернику дали две игры дисквалификации а Барриосу которому через тур играть со Спартаком одну. У меня все.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Путятин
Ответ Георгий Кузьминых
Мантуан не заступайся за неадеквата, может прилететь по инерции
и чем же Марио неадекват?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий