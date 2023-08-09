Мантуан о Марио: «Зенит» – сильнейшая команда России с сильнейшими футболистами. Понимаю его»

Густаво Мантуана не удивил переход Марио Фернандеса в «Зенит» после 10 лет в ЦСКА.

– «Зенит» подписал контракт с – как тебе он как человек?

– Приветливый парень. Уверен, он поможет нам в этом сезоне. Он круто готов, большой профи. Принесет пользу « ».

– В России он считается легендой . Ты удивился, что он выбрал «Зенит»?

– Нет. Понимаю его в этой ситуации, поэтому не удивился. Плюс «Зенит» – сильнейшая команда России. Марио просто хотел играть в футбол, а еще здесь собраны сильнейшие футболисты, которые хотят побеждать, – сказал полузащитник «Зенита».

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