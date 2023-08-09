Плющев о Фернандесе и натурализации: «Бразильский вундеркинд поиграл за сборную, уехал, вернулся. Это плохо. Юристы должны прописывать параметры, чтобы было понятно, временщик ли ты»

Теги Зенит Владимир Плющев премьер-лига Россия Марио Фернандес натурализация Хоккей

Владимир Плющев высказался о «бразильском вундеркинде» из «Зенита».

Защитник «Зенита» Марио Фернандес ранее играл за ЦСКА и сборную России по футболу. Бразилец получил российское гражданство в июле 2016 года.

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Плющев считает, что при натурализации легионеров недопустимо двойное гражданство.

«У нас уже есть один бразильский вундеркинд. Поиграл за сборную, уехал, сейчас снова вернулся и хочет за «Зенит» играть. Конечно, это некрасиво и плохо.

Возможности коммерции и бизнеса нужно исключать. Юристы должны прописывать параметры, чтобы было понятно, временщик ты или останешься жить в России и после завершения карьеры», – сказал заслуженный тренер России Плющев.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ защитника ХК «Динамо» Бреннана Менелла.

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8 комментариев

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Дядя ТУРА
чё за дичь сейчас я прочел?
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evgen-elektromen
Все просто с натурализацией, если может быть заигран за сборную России - не считается легионером, если не может быть заигран - считается легионером, даже при условии, что второй паспорт российский.
+3
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+3
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sundance
Прочитал заголовок, подумал о Саше Плющеве, удивился
+2
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+2
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Vladvenk
У нас тут уже второй бразило-российский вундеркинд поехал куда подальше.
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Сергей Лепехин
Малком вообще не играл
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Ярик01
Купи словарик, смотри значения незнакомых слов перед использованием
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Старый Сухи
Ответ sundance
Прочитал заголовок, подумал о Саше Плющеве, удивился
Я кстати тоже. И тоже удивился.
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