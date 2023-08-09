Плющев о Фернандесе и натурализации: «Бразильский вундеркинд поиграл за сборную, уехал, вернулся. Это плохо. Юристы должны прописывать параметры, чтобы было понятно, временщик ли ты»

Владимир Плющев высказался о «бразильском вундеркинде» из «Зенита».

Защитник «Зенита» Марио Фернандес ранее играл за ЦСКА и сборную России по футболу. Бразилец получил российское гражданство в июле 2016 года.

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Плющев считает, что при натурализации легионеров недопустимо двойное гражданство.

«У нас уже есть один бразильский вундеркинд. Поиграл за сборную, уехал, сейчас снова вернулся и хочет за «Зенит» играть. Конечно, это некрасиво и плохо.

Возможности коммерции и бизнеса нужно исключать. Юристы должны прописывать параметры, чтобы было понятно, временщик ты или останешься жить в России и после завершения карьеры», – сказал заслуженный тренер России Плющев.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ защитника ХК «Динамо» Бреннана Менелла.

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