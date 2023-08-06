Кучаев о Фернандесе и Медине: «У меня к ним претензий точно нет. Придерживаюсь поговорки «никогда не говори никогда»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Марио Фернандес Константин Кучаев Хесус Медина Футбол

Константин Кучаев высказался о переходе Марио Фернандеса и Хесуса Медины к конкурентам ЦСКА.

В ходе летнего трансферного окна Фернандес присоединился к «Зениту», а Медина – к «Спартаку». Парагваец отличился голом в дебютной игре за красно-белых.

«Мы смотрели начало игры «Рубин» – «Спартак». Потом уже узнали, что Хесус забил, но мы не следим за игрой «Спартака». Думаем только о своем коллективе. Нам все равно, ведь он уже не игрок ЦСКА.

Как отношусь к нему и Фернандесу? Дело каждого. Не берусь отвечать за других, у меня к ним претензий точно нет. Это их выбор, их действия. Лично я придерживаюсь поговорки – «никогда не говори никогда». Смотря какие будут вводные, не могу сказать «нет» и не знаю, что будет дальше», – сказал полузащитник ЦСКА

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4 комментария

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Ответ Evgen51Sever
Вообще не понимаю какие вопросы могут быть к Медине. В любви не клялся, жениться не собирался. А в случае с Фернандесом некрасива сама ситуация с тем, как был осуществлён переход в Зенит.
В любви Медина как раз клялся, если переводить на произошедшую ситуацию)
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Ну хотя бы честно
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Вообще не понимаю какие вопросы могут быть к Медине. В любви не клялся, жениться не собирался.

А в случае с Фернандесом некрасива сама ситуация с тем, как был осуществлён переход в Зенит.
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Правильно!
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