Кучаев о Фернандесе и Медине: «У меня к ним претензий точно нет. Придерживаюсь поговорки «никогда не говори никогда»
Константин Кучаев высказался о переходе Марио Фернандеса и Хесуса Медины к конкурентам ЦСКА.
В ходе летнего трансферного окна Фернандес присоединился к «Зениту», а Медина – к «Спартаку». Парагваец отличился голом в дебютной игре за красно-белых.
«Мы смотрели начало игры «Рубин» – «Спартак». Потом уже узнали, что Хесус забил, но мы не следим за игрой «Спартака». Думаем только о своем коллективе. Нам все равно, ведь он уже не игрок ЦСКА.
Как отношусь к нему и Фернандесу? Дело каждого. Не берусь отвечать за других, у меня к ним претензий точно нет. Это их выбор, их действия. Лично я придерживаюсь поговорки – «никогда не говори никогда». Смотря какие будут вводные, не могу сказать «нет» и не знаю, что будет дальше», – сказал полузащитник ЦСКА.
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А в случае с Фернандесом некрасива сама ситуация с тем, как был осуществлён переход в Зенит.