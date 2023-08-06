Кучаев о Фернандесе и Медине: «У меня к ним претензий точно нет. Придерживаюсь поговорки «никогда не говори никогда»

Константин Кучаев высказался о переходе Марио Фернандеса и Хесуса Медины к конкурентам ЦСКА.

В ходе летнего трансферного окна Фернандес присоединился к « », а – к « ». Парагваец отличился голом в дебютной игре за красно-белых.

«Мы смотрели начало игры «Рубин» – «Спартак». Потом уже узнали, что Хесус забил, но мы не следим за игрой «Спартака». Думаем только о своем коллективе. Нам все равно, ведь он уже не игрок ЦСКА.

Как отношусь к нему и ? Дело каждого. Не берусь отвечать за других, у меня к ним претензий точно нет. Это их выбор, их действия. Лично я придерживаюсь поговорки – «никогда не говори никогда». Смотря какие будут вводные, не могу сказать «нет» и не знаю, что будет дальше», – сказал полузащитник .

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