Джеррард о Салахе и Саудовской Аравии: «Нет и еще раз нет! Я люблю «Ливерпуль», Мохамед – мой любимый игрок. Лучше ему остаться там, где он сейчас»

Стивен Джеррард считает, что Мохамеду Салаху не стоит переходить в лигу Саудовской Аравии.

«Нет! Нет и еще раз нет – ответ отрицательный, потому что – мой любимый игрок, я люблю «Ливерпуль», так что Мохамеду стоит остаться там, где он сейчас.

Когда он выиграет с « » больше титулов и Лиги чемпионов, возможно, мы подумаем об этом», – сказал бывший игрок «Ливерпуля», ныне возглавляющий « », в интервью Sada Al Mala’eb.

Сообщалось, что интерес к Салаху проявляет «Аль-Иттихад», готовый предложить «Ливерпулю» 60 млн фунтов, а игроку – 90 млн евро в год. Агент Салаха заявил, что египтянин не рассматривает уход из «Ливерпуля» этим летом.

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