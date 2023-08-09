Джеррард о Салахе и Саудовской Аравии: «Нет и еще раз нет! Я люблю «Ливерпуль», Мохамед – мой любимый игрок. Лучше ему остаться там, где он сейчас»

Теги Ливерпуль Стивен Джеррард премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттифак Мохамед Салах Футбол

Стивен Джеррард считает, что Мохамеду Салаху не стоит переходить в лигу Саудовской Аравии.

«Нет! Нет и еще раз нет – ответ отрицательный, потому что Мохамед Салах – мой любимый игрок, я люблю «Ливерпуль», так что Мохамеду стоит остаться там, где он сейчас.

Когда он выиграет с «Ливерпулем» больше титулов АПЛ и Лиги чемпионов, возможно, мы подумаем об этом», – сказал бывший игрок «Ливерпуля», ныне возглавляющий «Аль-Иттифак», в интервью Sada Al Mala’eb.

Сообщалось, что интерес к Салаху проявляет «Аль-Иттихад», готовый предложить «Ливерпулю» 60 млн фунтов, а игроку – 90 млн евро в год. Агент Салаха заявил, что египтянин не рассматривает уход из «Ливерпуля» этим летом.

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11 комментариев

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ПравдоРуб
Даже я болельщик МЮ не хотел бы чтобы Салах уходил из Ливерпуля, он просто создан для этого клуба
+8
-1
+7
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#SharkTeam
Ответ sbtqg59825
Как то неуважительно по отношению к Хендо, мог бы и по другому ответить
Черная зависть. Хендо капитан с медалью АПЛ, а Джеррард поскользнулся
+5
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Георгий Кузьминых
Странный комментарий от Джерарда который предпочел уехать к Саудитам, вместо того чтобы развивать свою карьеру в Европе
+3
0
+3
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аноним анонимович
Ответ Георгий Кузьминых
Странный комментарий от Джерарда который предпочел уехать к Саудитам, вместо того чтобы развивать свою карьеру в Европе
ну да но он на высокий уровень не тянет (если Астон виллу можно так назвать, но АПЛ как ни как) забил он болт на развитие ,и пошел зарабатывать (может и опыт прибавиться заодно)
+1
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Максат Тобыш
😂
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sbtqg59825
Как то неуважительно по отношению к Хендо, мог бы и по другому ответить
+2
-2
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AF007
Красиво пнул себя и криштика
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Заяцволк
Ответ sbtqg59825
Как то неуважительно по отношению к Хендо, мог бы и по другому ответить
Вот тут как-то двояко. Вроде Джи правильно сделал, что этого бездарного к себе забрал, избавив наш Ливерпуль от дохлого гуся. Но там Клопп говорил, что был удивлён уходу, и тот чувак с радужной повязкой ещё пригодился бы где-нибудь глубоко на скамейке. В целом вердикт такой: Хендерсон кинул Клоппа ради денег, поэтому уважения не достоин
+1
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sbtqg59825
Ответ Заяцволк
Вот тут как-то двояко. Вроде Джи правильно сделал, что этого бездарного к себе забрал, избавив наш Ливерпуль от дохлого гуся. Но там Клопп говорил, что был удивлён уходу, и тот чувак с радужной повязкой ещё пригодился бы где-нибудь глубоко на скамейке. В целом вердикт такой: Хендерсон кинул Клоппа ради денег, поэтому уважения не достоин
Справедливости ради, каждый бы кинул Клоппа на его месте)
0
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