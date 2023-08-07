«Аль-Иттихад» предлагает Салаху 180 млн евро на два года и готов дать «Ливерпулю» 60 млн фунтов (Al-Riyadiah)
Мохамед Салах может перейти в чемпионат Саудовской Аравии этим летом.
Al-Riyadiah, ссылаясь на источник из окружения футболиста, сообщает, что «Аль-Иттихад» начал переговоры о трансфере вингера.
Другие источники сообщили журналистам газеты о том, что египтянину предложено 180 млн евро за два сезона. Выкупить его у «Ливерпуля» планируют за 60 млн фунтов.
В АПЛ-2022/23 Салах забил 19 голов за 38 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Запарили блин...Хватит грабить Ливерпуль! Нам еще как-то сезон надо отыграть с абсолютно новой полузащитой, куда еще атаку растаскивать?!
Если забирают лучших игроков топ-клубов, то только по оверпрайсу. Ливерпуль сегодня не купит никого равнозначного Мо за 60 мультов.
Ради показухи просто прожгут деньги за пару лет и все.