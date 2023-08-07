«Аль-Иттихад» предлагает Салаху 180 млн евро на два года и готов дать «Ливерпулю» 60 млн фунтов (Al-Riyadiah)

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Мохамед Салах деньги Футбол

Мохамед Салах может перейти в чемпионат Саудовской Аравии этим летом.

Al-Riyadiah, ссылаясь на источник из окружения футболиста, сообщает, что «Аль-Иттихад» начал переговоры о трансфере вингера.

Другие источники сообщили журналистам газеты о том, что египтянину предложено 180 млн евро за два сезона. Выкупить его у «Ливерпуля» планируют за 60 млн фунтов.

В АПЛ-2022/23 Салах забил 19 голов за 38 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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39 комментариев

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У Салаха есть еще запас на 3 топ сезона, но не факт, что арабский пузырь к тому времени не лопнет. В принципе, он всем все доказал и вписал свое имя в историю скаузеров, да и вообще никому ничего не должен, но европейский футбол много потеряет с его уходом.
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Салаху сам бог велел там поиграть)))
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Ответ St.7
Ему уже за 30…
И? Салах в свои 30 является самым лучшим правым вингером, со статисткой 30+16 за 51 матч. Кого они сейчас толкового за 60 млн возьмут? Нормальной замены на его фланг сейчас нет. Он ещё сезонов 3 точно может отпахать на хорошо уровне. В его возрасте люди золотые мячи получают.
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Ответ Мансур Мадаев
только вот предложили за него мало, он стоит минимум 100 лямов
Ему уже за 30…
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60 млн за Салаха? А Бавария сколько дает за Кейна, 100?)))))
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чет зп маловато, не?
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Ответ Ман Сити
Многовато за это полено, портовым надо отпускать его и делать ставку на Кэррлола 2.0
а холанд вылез из кармана Салибы? Или ещё там?
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Ответ SpoSuShi
Салаху сам бог велел там поиграть)))
сам аллах )
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Ответ Prokuror Prokurorov
У Салаха есть еще запас на 3 топ сезона, но не факт, что арабский пузырь к тому времени не лопнет. В принципе, он всем все доказал и вписал свое имя в историю скаузеров, да и вообще никому ничего не должен, но европейский футбол много потеряет с его уходом.
Арабский пузырь не лопнет. Нас ждет смещение приоритетов и ценностей на Восток, в Азию. Поверить трудно, но придется. Либо арабы и не только будут участвовать в ЛЧ, как мы её сейчас себе представляем. Либо все топ игроки будут участвовать в азиатской ЛЧ. А европейские топ-5 чемпионаты будут растить и поставлять туда лучших игроков.
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Ответ Человек1991
Очередной возможный трансфер Лиги Аравии по религиозным соображениям, большинство переходов такие и игроки сдавшие после 30 лет, или те кто уже скоро начнёт сдавать позиции, и 40 летний Роналду, который сейчас даже не в топ 200 атакующих футболистов мира)) и 300 арабов дворового уровня, в российской медиалиге помоему чуть получше уровень) вот такая очень странная сборная солянка эта Лига Аравии)) Мальком пока что самый топовый трансфер Аравии , прошлый сезон 30 игр 26 голов 10 голевых , топ 20 в мире по системе гол+пас , а в среднем за матч топ 5 мира вместе с Месси, Мбаппе и Холландом.))
Какую чушь написал , Господи. Как газовый бразилец может быть главным трансфером лиги , если туда в это же окно перешел действующий обладатель ЗМ ? Я уж не говорю про Канте, Фирмино , Кулибали, Брозовича и т.д.
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Ответ St.7
Ему уже за 30…
Азару тоже было за 30, Салах очень популярен среди арабов, поэтому грех их не развести на бабки
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Руки прочь от Мо!
Запарили блин...Хватит грабить Ливерпуль! Нам еще как-то сезон надо отыграть с абсолютно новой полузащитой, куда еще атаку растаскивать?!
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Ответ St.7
Ему уже за 30…
И что? Если 30-летний Кейн стоит 100+20 с годовалым контрактом, то 31-летний Салах стоит 180+20 с 2-летним контрактом, а для арабов и вовсе 250+50🍋
Если забирают лучших игроков топ-клубов, то только по оверпрайсу. Ливерпуль сегодня не купит никого равнозначного Мо за 60 мультов.
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Ответ benjamin92
Арабы мало денег дают клубам и чересчур много игроку. Если бы Ливерпуль его продавал, то миллионов за 100, не меньше
А это чтобы игрок сам пришел к руководству и просил его продать.
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Ответ Контрольный выстрел
60 млн за Салаха? А Бавария сколько дает за Кейна, 100?)))))
Вон «Барселона» за лазаретчика Дембеле 100 млн просит, и никак за 50 млн не хочет отпускать. В таком случае, «Ливерпулю» минимум 120 млн за Салаха нужно требовать. Они даже за какого-то Малкома 60 млн отвалили. За меньше 120 млн - не отпускать.
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Ответ St.7
Сумасшедшие деньги!Будет сделка года,если все сложится
только вот предложили за него мало, он стоит минимум 100 лямов
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Салаху можно. Он "местный". Через 2 года можно вернуться и играть, где хочешь.
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Арабские мешки выкидывают деньги на футболистов либо уже близких к закату карьеры, либо на закате.
Ради показухи просто прожгут деньги за пару лет и все.
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Самое крутое лето Клоппа за всю жизнь. )))) Реально - выход один - самому валить в Аравию )))))) и тогда будет самое крутое лето ФК Скаузеры... )))))))
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Сумасшедшие деньги!Будет сделка года,если все сложится
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Арабы всех топов переманят к себе огромными зарплатами.Озверевшие бедуины.
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Арабы мало денег дают клубам и чересчур много игроку. Если бы Ливерпуль его продавал, то миллионов за 100, не меньше
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Прям серьезное предложение,ждём закрытия трансферного окна.
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смотрите верблюжью лигу?
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Футбол делится на два континента
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