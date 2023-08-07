«Аль-Иттихад» предлагает Салаху 180 млн евро на два года и готов дать «Ливерпулю» 60 млн фунтов (Al-Riyadiah)

Мохамед Салах может перейти в чемпионат Саудовской Аравии этим летом.

Al-Riyadiah, ссылаясь на источник из окружения футболиста, сообщает, что « » начал переговоры о трансфере вингера.

Другие источники сообщили журналистам газеты о том, что египтянину предложено 180 млн евро за два сезона. Выкупить его у « » планируют за 60 млн фунтов.

В АПЛ-2022/23 забил 19 голов за 38 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER