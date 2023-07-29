Клоппа удивило желание Хендерсона уйти в «Аль-Иттифак»: «Он знал, что «Ливерпуль» хочет его сохранить»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Аль-Иттифак Футбол

Юрген Клопп прокомментировал решение Джордана Хендерсона перейти в «Аль-Иттифак».

«Был ли я удивлен, когда Хендерсон сказал, что хочет двигаться дальше? Конечно!

Мы работали вместе на протяжении восьми лет. Он знал ситуацию, знал, что мы хотим его сохранить, но мы не собирались чинить ему препятствия, раз он решил уйти. Дело было в том, как на это отреагировать.

Джордану будет нас не хватать, а нам будет не хватать его. Надо двигаться дальше, и мы будем двигаться дальше. Это ясно», – заявил главный тренер «Ливерпуля».

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11 комментариев

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Человек1991
- Джордан Вота Фак ?? - Ноу, Аль Иттифак !
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Предан Мадриду!!!
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а Хендерсона это не удивило:))
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alexis2020
Он поиграл в Ливерпуле как с Суаресом, так и с Нуньесом
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avcgloronalduMU
скоро клопп сам будет в Аравии
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thesuperdrum
700 к в неделю сделали своё дело
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Кирилл.С-Пб
Миром правят бабки...
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svft
Хендерсон не семи пядей, конечно, но даже он смекнул, что заканчивает, а через год могут и не позвать. и две цифры сравнить тоже смог.
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Александр Высочкин
Удачи и здоровья Джордану в новом клубе
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