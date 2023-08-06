Мостовой о том, что Абаскаль не обработал мяч: «Вы еще Слуцкого попросите – это недоразумения в футболе. Галактионов в «Локо» хотя бы молчит»

Александр Мостовой назвал Гильермо Абаскаля и Леонида Слуцкого недоразумениями.

– Да, видел момент, что не смог обработать мяч, который к нему прилетел в игре против «Балтики». Но вы еще Слуцкого попросите обработать.

Это недоразумения в футболе. Абаскаль еще что-то говорит. Есть еще Галактионов в «Локомотиве», но он хотя бы молчит, но и он рано или поздно начнет говорить.

– Как вы работали с Виктором Фернандесом в «Сельте», ведь у него тоже не было игрового опыта?

– Я помню его, при нем « » показывала самый интересный футбол.

Но он разбирался, общался, всегда подходил, спрашивал мнение: « , как нам сыграть?» – сказал бывший полузащитник сборной России.

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