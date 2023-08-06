Мостовой о том, что Абаскаль не обработал мяч: «Вы еще Слуцкого попросите – это недоразумения в футболе. Галактионов в «Локо» хотя бы молчит»

Теги Спартак Локомотив Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Сельта Ла Лига Александр Мостовой Балтика Виктор Фернандес Михаил Галактионов Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой назвал Гильермо Абаскаля и Леонида Слуцкого недоразумениями.

– Да, видел момент, что Абаскаль не смог обработать мяч, который к нему прилетел в игре против «Балтики». Но вы еще Слуцкого попросите обработать.

Это недоразумения в футболе. Абаскаль еще что-то говорит. Есть еще Галактионов в «Локомотиве», но он хотя бы молчит, но и он рано или поздно начнет говорить. 

– Как вы работали с Виктором Фернандесом в «Сельте», ведь у него тоже не было игрового опыта?

– Я помню его, при нем «Сельта» показывала самый интересный футбол.

Но он разбирался, общался, всегда подходил, спрашивал мнение: «Алекс, как нам сыграть?» – сказал бывший полузащитник сборной России.

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24 комментария

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Вывод, если человек не разбирается в футболе, то нужно подойти к Мостовому и спросить: "Алекс, как нам играть?"
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"Алекс, как нам сыграть? "
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Мостовой - это Стас Барецкий от футбола.
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Условный Хлусевич тоже не всегда может обработать мяч…но так как называется футболистом, недоразумением как тренер не станет по логике Мостового
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Ответ Zagashtok
"Алекс, как нам сыграть? "
хорошо свистит))
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«Алекс, как нам сыграть?», -- спросил однажды Виктор Фернандес.
«В защите поуже, в атаке пошире», -- ответил я.
И Сельта начала показывать самый интересный футбол в Ла Лиге.
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По лицу бы уже надавали ему
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Ещё во времена Сельты был виден тренерский потенциал Александра. Жаль весь в стакане растворился
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Ответ Zagashtok
"Алекс, как нам сыграть? "
"У Валеры спроси"
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Из достойного игрока превратился во фрика
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Успешность тренера же определяется его умением обработать мяч))) А как команда играет - дело второе))) Александр дело говорит)
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Ну что за клоун? Давно кроме отвращения ничего не вызывает.Александр,каким шампунем лучше мыть голову?
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Александр Мостовой
Юрий Лоза
Александр Невский
Роман Ротенберг...

Ну вот если их не будет ( может кроме последнего, он как-то больше негатива вызывает), где мне получать эти непередаваемые эмоции😂🫣🤡?)))
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Ответ Генадий Филимонов
По лицу бы уже надавали ему
Ну перестань, такой персонаж нужен, он же нас с тобой в том числе развлекает)
+3
-2
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Ответ <CRISTIANO>
Вывод, если человек не разбирается в футболе, то нужно подойти к Мостовому и спросить: "Алекс, как нам играть?"
Бери выше. Скоро в Кремль позовут и просят.
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У Абаскаля в контракте нет пункта - должен уметь обрабатывать мяч, а с со своими обязанностями он справляется
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Алекс Платини и Марадона как тренеры ничего не выиграли, они тоже недоразумение?
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Уже не знает, как же намекнуть, что у него уже есть тренерский опыт
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россиянскиц футбол в изгойстве в трэш-толк превращается.
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так вот кто Сельту оказывается тренировал... А что такого Абаскаль Мостовому сказал? я что-то пропустил
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Виктор Фернандес - это другое
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Царь, как нам сыграть?
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Ответ FunyaFun
Мостовой - это Стас Барецкий от футбола.
Скорее он просто мудак.
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