Мостовой о том, что Абаскаль не обработал мяч: «Вы еще Слуцкого попросите – это недоразумения в футболе. Галактионов в «Локо» хотя бы молчит»
Александр Мостовой назвал Гильермо Абаскаля и Леонида Слуцкого недоразумениями.
– Да, видел момент, что Абаскаль не смог обработать мяч, который к нему прилетел в игре против «Балтики». Но вы еще Слуцкого попросите обработать.
Это недоразумения в футболе. Абаскаль еще что-то говорит. Есть еще Галактионов в «Локомотиве», но он хотя бы молчит, но и он рано или поздно начнет говорить.
– Как вы работали с Виктором Фернандесом в «Сельте», ведь у него тоже не было игрового опыта?
– Я помню его, при нем «Сельта» показывала самый интересный футбол.
Но он разбирался, общался, всегда подходил, спрашивал мнение: «Алекс, как нам сыграть?» – сказал бывший полузащитник сборной России.
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«В защите поуже, в атаке пошире», -- ответил я.
И Сельта начала показывать самый интересный футбол в Ла Лиге.
Юрий Лоза
Александр Невский
Роман Ротенберг...
Ну вот если их не будет ( может кроме последнего, он как-то больше негатива вызывает), где мне получать эти непередаваемые эмоции😂🫣🤡?)))