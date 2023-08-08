Мостовой о «Спартаке»: «Из ЦСКА подписал бы Рошу, Дивеева или Мойзеса. Требуется усиление в центр защиты. Сейчас и Игнашевич бы выглядел неплохо, ха-ха»

Теги Спартак ЦСКА Сергей Игнашевич премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Мостовой Мойзес Барбоза Игорь Дивеев Виллиан да Силва Роша Футбол

Александр Мостовой высказался о том, кто из игроков ЦСКА мог бы усилить «Спартак».

«Кого бы я подписал из ЦСКА в «Спартак»? Рошу, Дивеева или Мойзеса – кого-то из центральных защитников.

Требуется усиление в центральную зону. Полузащита и нападение у красно-белых сильные.

Но уровень чемпионата России такой, что сейчас и Игнашевич выглядел бы неплохо, ха-ха» – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России. 

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
хоть бы закусывал
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Утро вторника, Мостовой уже на стакане……
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
В его защиту могу сказать, что по контексту кажется, что ему такой вопрос задали, а не он сам вбросил. Просто на нем делают контент.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Из серии - бред без звука....
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ну да, а ещё можно Онопко выдернуть, Хлестова подтянуть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Да там больше некого брать, все разобрали уже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ага, Дивеева точно надо брать. Усилит лазарет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Влад Пронин
В его защиту могу сказать, что по контексту кажется, что ему такой вопрос задали, а не он сам вбросил. Просто на нем делают контент.
Так оно и есть. Полностью поддерживаю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий