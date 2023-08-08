Мостовой о «Спартаке»: «Из ЦСКА подписал бы Рошу, Дивеева или Мойзеса. Требуется усиление в центр защиты. Сейчас и Игнашевич бы выглядел неплохо, ха-ха»
Александр Мостовой высказался о том, кто из игроков ЦСКА мог бы усилить «Спартак».
«Кого бы я подписал из ЦСКА в «Спартак»? Рошу, Дивеева или Мойзеса – кого-то из центральных защитников.
Требуется усиление в центральную зону. Полузащита и нападение у красно-белых сильные.
Но уровень чемпионата России такой, что сейчас и Игнашевич выглядел бы неплохо, ха-ха» – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.
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