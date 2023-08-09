Юрана могут уволить из «Пари НН». 3 следующих матча будут решающими (Иван Карпов)

Сергея Ирана могут уволить из «Пари НН».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, следующие три матча могут оказаться решающими для тренера. В случае неудачи Юрана могут уволить.

Соперниками «Пари НН» в предстоящих играх будут «Ахмат», «Факел» и «Ростов».

Нижегородский клуб на старте сезоне не выиграл ни одного из 5 матчей, потерпев три поражения и дважды сыграв вничью.

Юран после 4:5 со «Спартаком»: «Про «Пари НН» уже не будут говорить, что мы ставим автобус или троллейбус. Смотрим на «Интер» – у них та же схема 5-3-2»

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