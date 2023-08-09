Юрана могут уволить из «Пари НН». 3 следующих матча будут решающими (Иван Карпов)

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран Пари НН Футбол

Сергея Ирана могут уволить из «Пари НН».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, следующие три матча могут оказаться решающими для тренера. В случае неудачи Юрана могут уволить.

Соперниками «Пари НН» в предстоящих играх будут «Ахмат», «Факел» и «Ростов».

Нижегородский клуб на старте сезоне не выиграл ни одного из 5 матчей, потерпев три поражения и дважды сыграв вничью.

Юран после 4:5 со «Спартаком»: «Про «Пари НН» уже не будут говорить, что мы ставим автобус или троллейбус. Смотрим на «Интер» – у них та же схема 5-3-2»

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER по промокоду SPORTS

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Varenicks
Зря, прошло только 5 матчей(включая кубок), во всех 5 турах были соперники намного сильнее НН, при этом сама игра НН в этих играх была неплохой, так что может и не стоит торопиться. Лучше кандидатов все равно на рынке пока нет
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mihail0910
Барсику этого не хватит, ему 4 мяча Бог дал на ближайшие 4 игры и попросил грамотно распределить голы, а он все в одном матче потратил))
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pav11k
Дайте поработать человеку, он под себя новую команду собрал, столько игроков пришло…
Будет очень жаль, если Юран уйдет. При нем хоть какая-то атака появилась
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ermol@y
Ответ Удар Кержакова
За то что отдался Спартаку скорей всего. У него с Химок это пошло.
А ничего, что у Юрана было всего 3 матча до этого безумия голов и он ни разу не проиграл Спартаку?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Agabekyan
А за что?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Казанский парень
Автор, глянь первую строчку - "Сергея Ирана"))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Смирнов
да нормально вчера Нижний играл. Вратарь , какой-то дурной, а так все очень даже неплохо. За что увольнять-то?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мартинелли
Опять Юран озолотится на 20 млн.руб. с компенсации за увольнение
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
4Kings
Вы зачем Барсика в исламскую республику переименовали?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
6tspey7tb5
Пусть с тренером Химки сделают рокировку. Там говорят спец по вылетам в лучшую лигу мира
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kit244098
Ответ Quiet Dad
отставка более чем ожидаема в перспективе, хохлов номер второй.
Хохлов вне конкуренции. Его следовало гнать ещё вчера))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Галкин
Пусть попоробует быкануть,может оставят.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Quiet Dad
отставка более чем ожидаема в перспективе, хохлов номер второй.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cruel Snake
Потом сразу в «Химки»
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Этот Райола хочет денег
Есть в Подмосковье один клуб, Юрана однолюб. Его всегда там ждут. И пусть сейчас им нелегко, и ФНЛ горит клеймо...)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь Имени
Жаль Талалаева, ему 5 лет обещали в Химках )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ltkmaby
Если уволят будет глупость, не такой уж великий состав у НН, чтобы требовать с Юрана в начале чемпионата больших достижений
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Барберис
Это плохая мысль.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bettini
Никогда такого не было и, вот, опять
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hitgoe Himgob
Надо вытаскивать Химки из ФНЛ
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий