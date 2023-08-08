Юран спросил журналиста о реализации после 4:5 со «Спартаком»: «Перед матчем какой был вопрос? А сейчас я не слышу, что? Последовательными будьте»

Сергей Юран прокомментировал поражение «Пари НН» от «Спартака» в Фонбет Кубке России.

В матче группового этапа Пути РПЛ «Спартак» одержал победу со счетом 5:4.

Перед матчем Юрану задали вопрос о реализации и низком проценте ударов в створ у «Пари НН». После игры тренер напомнил об этом журналисту.

– Перед матчем какой был вопрос?

– Про реализацию.

– А сейчас я не слышу, что? Вы последовательными будьте.

– Что было в раздевалке?

– Просто беседа с игроками, и все.

– Насколько обидно уступать, когда забиваешь четыре?

– Остается недосказанность внутри, конечно, всегда хочется большего, вроде и получалось, но есть над чем работать. Если откровенно, на ничью мы наиграли. Есть индивидуальные ошибки, будем разбирать. Без них «Спартаку» было бы сложнее нас обыграть.

Человеческий фактор – у « » вышли на замену свежие игроки, наверное, заставили нас ошибаться. Две ошибки мы не имеем права допускать. Для болельщиков хороший матч, интрига, много мячей.

Мне понравилось, что у моей команды есть характер, жили результатом, была запредельная самоотдача. У «Спартака» квалифицированные игроки добавили. Не опустили руки. Я всегда говорил, что могу простить ошибку, понять, но допустить безволие – не в моей команде будет. Сказал ребятам, что жили результатом, выжимали максимум.

– Ожидали от такой ошибки?

– Сложно сказать. Сказал ему: «Я понимаю, голова закипает, «Спартак» в атаке». Если бы я в футбол не играл, наверное, не понял бы… В любой ситуации опытный игрок, молодой – не имел права так играть.

В моей команде мы не выбираем жертву, что из‑за кого проиграли матч. Мы все проиграли. Кто‑то впереди не добежал, в средней зоне сыграл не так, как надо, пришла ошибка. В концовке надо максимально упрощать в таких ситуациях, – сказал главный тренер « ».

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