Юран спросил журналиста о реализации после 4:5 со «Спартаком»: «Перед матчем какой был вопрос? А сейчас я не слышу, что? Последовательными будьте»
Сергей Юран прокомментировал поражение «Пари НН» от «Спартака» в Фонбет Кубке России.
В матче группового этапа Пути РПЛ «Спартак» одержал победу со счетом 5:4.
Перед матчем Юрану задали вопрос о реализации и низком проценте ударов в створ у «Пари НН». После игры тренер напомнил об этом журналисту.
– Перед матчем какой был вопрос?
– Про реализацию.
– А сейчас я не слышу, что? Вы последовательными будьте.
– Что было в раздевалке?
– Просто беседа с игроками, и все.
– Насколько обидно уступать, когда забиваешь четыре?
– Остается недосказанность внутри, конечно, всегда хочется большего, вроде и получалось, но есть над чем работать. Если откровенно, на ничью мы наиграли. Есть индивидуальные ошибки, будем разбирать. Без них «Спартаку» было бы сложнее нас обыграть.
Человеческий фактор – у «Спартака» вышли на замену свежие игроки, наверное, заставили нас ошибаться. Две ошибки мы не имеем права допускать. Для болельщиков хороший матч, интрига, много мячей.
Мне понравилось, что у моей команды есть характер, жили результатом, была запредельная самоотдача. У «Спартака» квалифицированные игроки добавили. Не опустили руки. Я всегда говорил, что могу простить ошибку, понять, но допустить безволие – не в моей команде будет. Сказал ребятам, что жили результатом, выжимали максимум.
– Ожидали от Гоцука такой ошибки?
– Сложно сказать. Сказал ему: «Я понимаю, голова закипает, «Спартак» в атаке». Если бы я в футбол не играл, наверное, не понял бы… В любой ситуации опытный игрок, молодой – не имел права так играть.
В моей команде мы не выбираем жертву, что из‑за кого проиграли матч. Мы все проиграли. Кто‑то впереди не добежал, в средней зоне сыграл не так, как надо, пришла ошибка. В концовке надо максимально упрощать в таких ситуациях, – сказал главный тренер «Пари НН».
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Пытался шутить потом, но хамил сильно!
В РПЛ выиграть не могут, в кубке Спартак , Динамо, Краснодар их дальше не пустят, так что Юран пиши заявление об увольнении заранее и не быкуй на журналистов.