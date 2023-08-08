Юран спросил журналиста о реализации после 4:5 со «Спартаком»: «Перед матчем какой был вопрос? А сейчас я не слышу, что? Последовательными будьте»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Сергей Юран Кирилл Гоцук Пари НН Матч ТВ Футбол

Сергей Юран прокомментировал поражение «Пари НН» от «Спартака» в Фонбет Кубке России.

В матче группового этапа Пути РПЛ «Спартак» одержал победу со счетом 5:4.

Перед матчем Юрану задали вопрос о реализации и низком проценте ударов в створ у «Пари НН». После игры тренер напомнил об этом журналисту. 

– Перед матчем какой был вопрос?

– Про реализацию.

– А сейчас я не слышу, что? Вы последовательными будьте.

– Что было в раздевалке?

– Просто беседа с игроками, и все.

– Насколько обидно уступать, когда забиваешь четыре?

– Остается недосказанность внутри, конечно, всегда хочется большего, вроде и получалось, но есть над чем работать. Если откровенно, на ничью мы наиграли. Есть индивидуальные ошибки, будем разбирать. Без них «Спартаку» было бы сложнее нас обыграть.

Человеческий фактор – у «Спартака» вышли на замену свежие игроки, наверное, заставили нас ошибаться. Две ошибки мы не имеем права допускать. Для болельщиков хороший матч, интрига, много мячей.

Мне понравилось, что у моей команды есть характер, жили результатом, была запредельная самоотдача. У «Спартака» квалифицированные игроки добавили. Не опустили руки. Я всегда говорил, что могу простить ошибку, понять, но допустить безволие – не в моей команде будет. Сказал ребятам, что жили результатом, выжимали максимум.

– Ожидали от Гоцука такой ошибки?

– Сложно сказать. Сказал ему: «Я понимаю, голова закипает, «Спартак» в атаке». Если бы я в футбол не играл, наверное, не понял бы… В любой ситуации опытный игрок, молодой – не имел права так играть.

В моей команде мы не выбираем жертву, что из‑за кого проиграли матч. Мы все проиграли. Кто‑то впереди не добежал, в средней зоне сыграл не так, как надо, пришла ошибка. В концовке надо максимально упрощать в таких ситуациях, – сказал главный тренер «Пари НН».

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16 комментариев

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Ебздрогыч
Юран перед матчем в интервью быканул на журналиста, после матча уже оттаял. Он, наверное, тоже офигел от такого матча!
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Peter Parker
Так тебя про предыдущие матчи спрашивали и по делу. Забили четыре, молодцы, но Пари же не каждый матч столько забивает.
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Caniball
Ну Барсик откровенно хамил.
Пытался шутить потом, но хамил сильно!
+7
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Евгений Шевченко
матч огненный. сопернику спасибо за красивую игру. судье спасибо за хороший матч. Спартаку спасибо за победу
+7
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Ярик01
Ответ валя_стакан
Хорошечно, сыграли все матчи с аутсайдерами, но им даже ПариНН и Оренбург полную авоську забивают дома.
Сыгравший со Спартаком Краснодар на втором месте как "аутсайдер", Слезай с маяка
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не расстроился на интервью, видимо есть понимание, что Спартак дал шанс, а не сами взяли...
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Forrest Gamp
да не, на ничью не наиграли, второй тайм почти весь на своей половине провели
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Mihail0910
Мостовой бы просто спросил, сколько раз ты сможешь начеканить мяч и журналист бы тут же расстворился.
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Усатый КозлоБык ©
Барсику бы в шнапак пробить с ноги
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Caustic
он под веществами что ли?
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Максим Катебо
Гоцук, конечно, интересный матч провел. Вроде и цементировал оборону на определенном отрезке, вытащил 2-3 опаснейших удара, подчищал за всеми, за вратарем…и тут такие дикие привозы. На всю жизнь наверное запомнит игру)
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TheSportNik
Юран выставил основу фактически против дубля Спартака, плюс у Спартака слабый голкипер в воротах и отсюда 4 гола, но зато гонору выше крыши.
В РПЛ выиграть не могут, в кубке Спартак , Динамо, Краснодар их дальше не пустят, так что Юран пиши заявление об увольнении заранее и не быкуй на журналистов.
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Spartakus1984
Юран конечно тоже перебарщивает,штрафной удар и пенальти
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Удар Кержакова
Ответ Ярик01
Сыгравший со Спартаком Краснодар на втором месте как "аутсайдер", Слезай с маяка
Так большую часть в матче в меньшинстве Краснодар играл. Или это тактично умолчим?
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валя_стакан
Ответ Ярик01
Сыгравший со Спартаком Краснодар на втором месте как "аутсайдер", Слезай с маяка
Краснодара по итогу и в пятерке не будет
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