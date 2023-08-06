Мане и Роналду вместе отпраздновали гол «Аль-Насра» в Кубке арабских чемпионов. Садьо повторил празднование португальца

Садьо Мане отпраздновал гол с Криштиану Роналду в матче Кубка арабских чемпионов.

«Аль-Наср» в 1/4 финала Кубка арабских чемпионов обыграл марокканский клуб « » (3:1) и вышел в полуфинал турнира. открыл счет в матче на 19-й минуте.

, перешедший в « » из «Баварии», отпраздновал гол вместе с Роналду. Сенегалец повторил празднование Криштиану, подпрыгнув и выкрикнув «Siuuuu».

Изображение: twitter.com/ESPNFC

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