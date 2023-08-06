Мане и Роналду вместе отпраздновали гол «Аль-Насра» в Кубке арабских чемпионов. Садьо повторил празднование португальца

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд высшая лига Марокко Раджа Касабланка Садьо Мане Футбол

Садьо Мане отпраздновал гол с Криштиану Роналду в матче Кубка арабских чемпионов.

«Аль-Наср» в 1/4 финала Кубка арабских чемпионов обыграл марокканский клуб «Раджа» (3:1) и вышел в полуфинал турнира. Криштиану Роналду открыл счет в матче на 19-й минуте.

Садьо Мане, перешедший в «Аль-Наср» из «Баварии», отпраздновал гол вместе с Роналду. Сенегалец повторил празднование Криштиану, подпрыгнув и выкрикнув «Siuuuu».

Изображение: twitter.com/ESPNFC

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16 комментариев

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Это фишка Мане. Помню, как он в Ливерпуле постоянно повторял празднования Салаха и Фирмино.
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Ответ VERBLYUD
С первого матча писал, что этот кубок подарят Кришти. Уже в полуфинале)
Почему в прошлом сезоне чемп не подарили? В чем логика начать дарить только со второго сезона?🤷🏻
+10
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Ответ VERBLYUD
С первого матча писал, что этот кубок подарят Кришти. Уже в полуфинале)
Господи ну ты уже совсем скатился в теории заговора, страшно за твое здоровье а то раньше хоть немного объективным был а теперь чистейший сектант
+8
-1
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Раньше за Фирминбаевым копировал)
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Как же велик Криштиану
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Ответ Влад Козминский
Господи ну ты уже совсем скатился в теории заговора, страшно за твое здоровье а то раньше хоть немного объективным был а теперь чистейший сектант
его по ходу ригоберка заразил или фанат
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Ответ noti22
С кем-то празднует Мане, а с кем-то финский Заболотный по фамилии Тейлор. У каждого своя пенсия
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Ответ Hella black
Интересно 🧐 когда поклонницы Криша со Sportsa (а они именно поклонницы) заталдычат о ЗМ для своего героя 😅 Со словами - Никто прежде не забивал Земелеку и Раджде в двух играх к ряду
ну вот опять мессигерлы придумали очередной бред и обсуждают это между собой🥱
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