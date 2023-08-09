«У «Локо» нет бюджета на этот год, сейчас переподписать контракт сложно. Ждем января-февраля». Агент Миранчука и Жемалетдинова о клубе
Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов не продлят контракты с «Локомотивом» до конца года.
Об этом рассказал агент игроков Вадим Шпинев.
«С руководством «Локомотива» были встречи по Антону Миранчуку и Рифату Жемалетдинову. Обстановка такая, что бюджета на этот год нет. Именно сейчас переподписать контракт, говорить про сроки, цифры маловероятно и сложно.
По моему видению, ждем наступления календарного года – январь-февраль», – сказал Шпинев.
Контракты Миранчука и Жемалетдинова с железнодорожниками истекают в 2024 году. Оба игрока являются воспитанниками «Локо».
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