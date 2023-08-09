«У «Локо» нет бюджета на этот год, сейчас переподписать контракт сложно. Ждем января-февраля». Агент Миранчука и Жемалетдинова о клубе

Теги Локомотив премьер-лига Россия Антон Миранчук Рифат Жемалетдинов агенты Вадим Шпинев Спорт-Экспресс Футбол

Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов не продлят контракты с «Локомотивом» до конца года.

Об этом рассказал агент игроков Вадим Шпинев.

«С руководством «Локомотива» были встречи по Антону Миранчуку и Рифату Жемалетдинову. Обстановка такая, что бюджета на этот год нет. Именно сейчас переподписать контракт, говорить про сроки, цифры маловероятно и сложно.

По моему видению, ждем наступления календарного года – январь-февраль», – сказал Шпинев. 

Контракты Миранчука и Жемалетдинова с железнодорожниками истекают в 2024 году. Оба игрока являются воспитанниками «Локо». 

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5 комментариев

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Roman
Антон деграднул ужасными темпами. По хорошему, ему надо менять обстановку, так будет лучше и для него, и для клуба
+13
0
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Ден Ден
Антон зачах, да и Рифат пока не набрал свою форму, к сожалению
+5
0
+5
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s_kapa
На сегодня кажется правильным обоих отпустить по завершению контракта, хоть и свои парни
+4
-1
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Сергей Савченко
После того как Алексей уехал в Италию, Антон уехал в себя к сожалению (
+1
0
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