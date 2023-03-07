Агент Антона Миранчука: «Он очень хочет уехать в серьезный европейский чемпионат. Буду стараться делать все возможное»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Антон Миранчук Вадим Шпинев Футбол

Футболист «Локомотива» Антон Миранчук хочет перейти в европейский чемпионат.

Об этом сообщил агент игрока Вадим Шпинев.

Ранее представитель футболиста сообщил о том, что Миранчук покинет московский клуб после завершения контракта летом 2024 года.

«Многие люди посчитали, что началась агентская игра по выбиванию нового контракта из «Локомотива». Нет, конечно! Я сказал истинную правду о желании футболиста.

Он очень хочет уехать в серьезный европейский чемпионат. Он никогда этого не скрывал. И я буду стараться делать для этого все возможное», – сказал Шпинев.

Миранчук забил 5 голов и сделал 4 результативных передачи в 16 матчах сезона Мир РПЛ.

7 комментариев

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Хороший Мальчик
Ответ Николай Васильков
В Торино
В Аталанту, там Гасперини раскроет его талант
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Mechel**
Какой молодец, хочет в Европу, а не в промерзшие окопы! Поддерживаю, лимитчика
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CELTIC FROST
Например. создать братский дуэт. Не?)
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Чётко_как_чечётка
Ответ Николай Васильков
В Торино
Слишком круто, чтобы быть правдой. А что с Шомуродовым или как его там?
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-1
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Николай Васильков
Ответ Чётко_как_чечётка
Будет круто, если в Серию А!!!
В Торино
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Чётко_как_чечётка
Будет круто, если в Серию А!!!
+5
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Ден Ден
Желаю Антону реализации его мечты! 💪
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