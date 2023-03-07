Агент Антона Миранчука: «Он очень хочет уехать в серьезный европейский чемпионат. Буду стараться делать все возможное»

Футболист «Локомотива» хочет перейти в европейский чемпионат.

Об этом сообщил агент игрока .

Ранее представитель футболиста сообщил о том, что Миранчук покинет московский клуб после завершения контракта летом 2024 года.

«Многие люди посчитали, что началась агентская игра по выбиванию нового контракта из « ». Нет, конечно! Я сказал истинную правду о желании футболиста.

Он очень хочет уехать в серьезный европейский чемпионат. Он никогда этого не скрывал. И я буду стараться делать для этого все возможное», – сказал Шпинев.

Миранчук забил 5 голов и сделал 4 результативных передачи в 16 матчах сезона Мир РПЛ.