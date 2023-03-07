Агент Антона Миранчука: «Он очень хочет уехать в серьезный европейский чемпионат. Буду стараться делать все возможное»
Футболист «Локомотива» Антон Миранчук хочет перейти в европейский чемпионат.
Об этом сообщил агент игрока Вадим Шпинев.
Ранее представитель футболиста сообщил о том, что Миранчук покинет московский клуб после завершения контракта летом 2024 года.
«Многие люди посчитали, что началась агентская игра по выбиванию нового контракта из «Локомотива». Нет, конечно! Я сказал истинную правду о желании футболиста.
Он очень хочет уехать в серьезный европейский чемпионат. Он никогда этого не скрывал. И я буду стараться делать для этого все возможное», – сказал Шпинев.
Миранчук забил 5 голов и сделал 4 результативных передачи в 16 матчах сезона Мир РПЛ.
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