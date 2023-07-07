Миранчук и Жемалетдинов не перейдут в ЦСКА: «Локомотив» не планирует расставаться с важными игроками. Информация не соответствует действительности»

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Антон Миранчук Рифат Жемалетдинов Матч ТВ Футбол

В «Локомотиве» опровергли информацию об уходе Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова.

Ранее появилась информация, что Миранчук и Жемалетдинов могут перейти в ЦСКА.

«Эта информация не соответствует действительности. Период переходов всегда сопровождается большим количеством слухов и вбросов.

Клуб не планирует расставаться с Жемалетдиновым и Миранчуком. Оба являются важными игроками команды» – сказал глава пресс‑службы «Локомотива» Артем Загуменнов.

Федотов о возможном переходе Антона Миранчука в ЦСКА: «Подумаем. Трансферы любят тишину»

28 комментариев

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Serzhique
Ответ Танович
Сбитые лётчики, потухшие бывшие "подающие большие надежды". Лучше играть уже не будут, а бегунов лучше самим вырастить из дубля.
Назвать Миранчука и Рифата «бегунками» может только очень далекий от футбола человек
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Плацкарт Вагоныч
Ответ Танович
Сбитые лётчики, потухшие бывшие "подающие большие надежды". Лучше играть уже не будут, а бегунов лучше самим вырастить из дубля.
Это как раз редкие игроки в нашем футболе, способные делать разницу.
+5
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Медельин
Рифата бы оставил, Антона за неплохую сумму отпустил, хотя у него год до истечения контракта, поэтому поискать компромисс можно было бы
+4
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selso99
Ответ Танович
Если бы они делали разницу, вторым был бы Локомотив. Второй Миранчук так и не потребовался в Италии, в отличие от брата. В Локо они играют хуже и Облякова, и Медины того же, который типа не нужен тренеру.
Обляков и Медина в сравнении с Антоном и Рифатом,то деревянные макеты
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Плацкарт Вагоныч
Отлично! Самим нужны!
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Faust Doc
День троллинга коней!
гы гы гы
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Серёга Соколов
Ответ Faust Doc
День троллинга коней! гы гы гы
Ну только для неадекватов. Любой нормальный болельщик из другого клуба только посочувствует,ведь такой ситуации не дай бог каждому. Да и бумерангом может вернуться к любому клубу,где очень много троллей
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Амин Чич
Ха, сейчас в РПЛ все возможно
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Семён Семейкин
Будут на банке сидеть под пиняевым и т.д
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Faust Doc
Ответ Серёга Соколов
Судят за проступки... А тут диагноз на лицо)
Спасибо доктор!
гы гы гы
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Серёга Соколов
Ответ Faust Doc
Не суди и да не судим будешь! гы гы гы
Судят за проступки... А тут диагноз на лицо)
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Серёга Соколов
Ответ Faust Doc
Приятно что ты интересуешься моей персоной! гы гы гы
Где ты интерес увидел? Ответ на комментарий и твой вопрос очень сложно назвать "интересом". Особенно "гы гы гы" сразу раскрывает уровень интеллекта,поэтому "персона"- слишком сильно сказано))
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Серёга Соколов
Ответ Faust Doc
А причем тут болельщики???
А ты не болельщик? На ветки футбола просто поболтать заходишь?
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Faust Doc
Ответ Серёга Соколов
Ну только для неадекватов. Любой нормальный болельщик из другого клуба только посочувствует,ведь такой ситуации не дай бог каждому. Да и бумерангом может вернуться к любому клубу,где очень много троллей
А причем тут болельщики???
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Серёга Соколов
Ответ Медельин
Рифата бы оставил, Антона за неплохую сумму отпустил, хотя у него год до истечения контракта, поэтому поискать компромисс можно было бы
Меняем на Мухина😁
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pav11k
Хотелось бы на Миранчука больше смотреть, а в Локо он не всегда основной игрок
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selso99
У лошадей уводят своих жеребят, но они надеются купит чужих воспитанников. 🤡
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Красная стрела
Ну это было б провалом Локо и просто деклассирование.
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Серёга Соколов
Тот самый случай,когда в этом сезоне высказывания клуба вообще ничего не решают
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Rhett Butler
Надеюсь правда!
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6tspey7tb5
Они в Зенит пойдут )))))
+3
-3
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