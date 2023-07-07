Миранчук и Жемалетдинов не перейдут в ЦСКА: «Локомотив» не планирует расставаться с важными игроками. Информация не соответствует действительности»
В «Локомотиве» опровергли информацию об уходе Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова.
Ранее появилась информация, что Миранчук и Жемалетдинов могут перейти в ЦСКА.
«Эта информация не соответствует действительности. Период переходов всегда сопровождается большим количеством слухов и вбросов.
Клуб не планирует расставаться с Жемалетдиновым и Миранчуком. Оба являются важными игроками команды» – сказал глава пресс‑службы «Локомотива» Артем Загуменнов.
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