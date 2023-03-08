Директор «Локо» Ульянов об агентах: «Нетактично говорить, что Андреев имеет какое-то влияние при 2 игроках. У того же Шпинева их 8»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Павел Андреев Дмитрий Ульянов Юрий Нагорных агенты Матч ТВ Дмитрий Поляцкин Вадим Шпинев Футбол

Директор «Локомотива» заявил, что агент Павел Андреев не имеет влияния на клуб. 

– Коллеги говорили, что вы вообще не можете подписывать игроков за «живые» деньги.

– Это, неверное, все решалось индивидуально по каждому игроку. И вообще у нас нет практики, что кто-то в одиночку может решить судьбу того или иного футболиста. Есть трансферный комитет, есть совет директоров, через них проходят все возможные приобретения.

Все абсолютно прозрачно, к тому же мы по всем расходам отчитываемся еще и в РФС. Начиная с 1 декабря трансферный комитет работал нон-стоп, мы собирались не реже, чем раз в неделю и обсуждали каждый вариант.

– Много людей в трансферном комитете?

– Это конфиденциальная информация.

– Можете в таком случае сказать, что туда не входят агент Павел Андреев или менеджер Дмитрий Поляцкин?

– Конечно, они туда не входят. По такой логике туда скорее Вадим Шпинев должен входить, а не Павел Андреев (улыбается). Как верно заметил Юрий Дмитриевич (Нагорных), у Андреева в нашей команде два клиента, а всего у нас играют футболисты 13 разных представителей.

Вы вообще зря это все притягиваете: мы со всем рынком в рабочих отношениях, нет каких-то приоритетов. Совершенно нетактично говорить, что Андреев имеет какое-то влияние на «Локомотив», имея в команде двух игроков, тогда как тот же Шпинев – восьмерых, – сказал Дмитрий Ульянов

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4 комментария

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suwor
П.Андреев "расцвёл" в своём агентском "творчестве", когда приложил немало усилий для того, чтобы энное кол-во молоденьких пацанят "удачно" встроить в "Крылья Советов" для развития и последующей продажи в именитые, по российским меркам, клубы. Да, в "Локомотиве" сегодня два молодых футболиста, агентом коих он является. И дело-то не в количестве, а в том, что если и Пиняев, и Глушенков станут лидерами в новом клубе, то и влияние Андреева там будет не на последнем месте. Как заявила совсем недавно Зарема, в "Крыльях" Андреев уже, практически, не участвует со своей агентской деятельностью, его интерес - новые проекты.
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marakesh
Ответ Гамарджоба Генацвале
Агентская мафия!
Агенты зло!!! Гнать поганой метлой👊
+1
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Ираклий Керимов
Шпинек тот еще черт
+2
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Гамарджоба Генацвале
Агентская мафия!
+6
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+5
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