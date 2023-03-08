Директор «Локо» Ульянов об агентах: «Нетактично говорить, что Андреев имеет какое-то влияние при 2 игроках. У того же Шпинева их 8»
Директор «Локомотива» заявил, что агент Павел Андреев не имеет влияния на клуб.
– Коллеги говорили, что вы вообще не можете подписывать игроков за «живые» деньги.
– Это, неверное, все решалось индивидуально по каждому игроку. И вообще у нас нет практики, что кто-то в одиночку может решить судьбу того или иного футболиста. Есть трансферный комитет, есть совет директоров, через них проходят все возможные приобретения.
Все абсолютно прозрачно, к тому же мы по всем расходам отчитываемся еще и в РФС. Начиная с 1 декабря трансферный комитет работал нон-стоп, мы собирались не реже, чем раз в неделю и обсуждали каждый вариант.
– Много людей в трансферном комитете?
– Это конфиденциальная информация.
– Можете в таком случае сказать, что туда не входят агент Павел Андреев или менеджер Дмитрий Поляцкин?
– Конечно, они туда не входят. По такой логике туда скорее Вадим Шпинев должен входить, а не Павел Андреев (улыбается). Как верно заметил Юрий Дмитриевич (Нагорных), у Андреева в нашей команде два клиента, а всего у нас играют футболисты 13 разных представителей.
Вы вообще зря это все притягиваете: мы со всем рынком в рабочих отношениях, нет каких-то приоритетов. Совершенно нетактично говорить, что Андреев имеет какое-то влияние на «Локомотив», имея в команде двух игроков, тогда как тот же Шпинев – восьмерых, – сказал Дмитрий Ульянов.
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